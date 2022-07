Hugo Pozo, medio siglo de risas que empezaron con un niño introvertido y disciplinado

Guillermo Aguirre fue su mejor amigo. Hugo lo quería mucho. Y Aguirre también. Éste ya llevaba algunos años en ajetreos y sueños de cine. Cuando tenían que viajar juntos, le decía: “No me gustaba viajar con vos porque por ahí nos morimos juntos”, cuenta.

Origen, aprobación y nervios

“Mi mamá se llama María y mi papá José, yo tendría que haberme llamado Jesús (se ríe)”, dice el comediante. “Los papás son más tradicionalistas y para ellos las actividades de teatro no tenían mucho futuro. Mi papá me decía que me dedique a mis estudios (carrera de psicología) y que no estaba de acuerdo con la situación. Ella me apoyo, pero me pidió no descuidar los estudios: ‘si te gusta actuar, pues hazlo hijo’, me dijo”, rememora el artista.

Fueron muchos años asistiendo a ensayos y entre fotocopias e impresos de sus diálogos. Tenía papeles menores, actuaba como extra y si le decían que debía actuar de árbol, lo iba a hacer. Su primer papel en una obra fue en la que se retrataba la vida de Juana Azurduy de Padilla, un guion de Andrés Lizárraga. Ese primer encuentro con el público lo encontró nervioso, con titubeos en sus diálogos e inexperto.

Tito Landa, director de teatro fallecido, fue el cazatalentos que llevó a Hugo a una compañía mucho más grande. Actuó en Escuela de Pillos, de Raúl Salmón de la Barra. Landa le dijo a modo de advertencia que hacían teatro popular, Hugo no tenía problemas con ello y aunque se formó como actor de drama, la chispa se encendía cuando se inclinaba al humor y las risas.

Pero los frutos no tardaron en desarrollarse y un día su mamá le dijo: “Me han dicho mis amigos que te habían ido a ver, seguí nomás hijo”. La primera vez que José y María fueron a ver a su hijo Hugo al teatro fue el día en que recibió la venia a su labor como actor de teatro, de cine, de spots y principalmente en temáticas con afinidad al humor.

“Ahora toda mi familia se siente orgullosa, la gente que siempre me está apoyando, en mi barrio, mis amigos y todo el mundo, es una sensación bonita que tengo actualmente”, confiesa.

Hugo tiene dos hijos: Guery y Milenka. El primero le siguió los pasos y también se dedica a la actuación, mientras que su hija tiene una carrera asociada con los números.