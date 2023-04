El gigante Meta -matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger- anunció robots con Inteligencia Artificial (IA) capaces de desarrollar habilidades sensomotoras “desafiantes”, gracias a dos avances: la coordinación adaptativa de habilidades sensomotoras (ASC, por sus siglas en inglés), y el cortex visual (VC-1).

Geoffrey Hinton, experto conocido como el “padrino” de la inteligencia artificial, fue entrevistado por CBS News y explicó que los avances en los últimos meses y años fueron sorprendentemente rápidos, lo que podría derivar en grandes problemas si no se actúa adecuadamente. “Hasta hace poco, pensé que pasarían de 20 a 50 años antes de que tuviéramos una IA de propósito general. Ahora creo que pueden pasar 20 años o menos”, aseguró el especialista. Meta está en ese camino. VC-1 es un modelo de percepción que, por primera vez, es compatible con una amplia gama de habilidades sensomotoras, entornos y personificaciones.

“VC-1 se entrena con videos de personas realizando tareas cotidianas del innovador conjunto de datos Ego4D creado por Meta IA y socios académicos. Y VC-1 iguala o supera los resultados más conocidos en 17 tareas sensomotoras diferentes en entornos virtuales”, explica un comunicado.

Mientras que ASC que logra en entornos físico un rendimiento “casi perfecto”, con un 98 % de éxito, según el comunicado, en la desafiante tarea de copiado móvil robótico, como por ejemplo dirigirse hasta un objeto, recogerlo, desplazarse hasta otra ubicación y colocar el objeto.

Una de las características de la IA es que necesita datos de los que aprender y en ambos casos, se desarrollaron “nuevas formas para que los robots aprendan, utilizando videos de interacciones humanas con el mundo real e interacciones simuladas dentro de mundos simulados”.

Además, el comunicado destaca que Meta está interesado en desarrollar de manera artificial una corteza visual, réplica de la región del cerebro que (junto con la corteza motora) permite que un organismo convierta la visión en movimiento. “El módulo es un sistema de IA que permite a un agente artificial convertir la entrada de la cámara en acciones”, apunta el comunicado.

Sobre el tema en julio del año pasado, la BBC informó que Google despidió al ingeniero que dijo que uno de los programas de inteligencia artificial (IA) de la empresa mostraba tener sentimientos. En un artículo publicado en Medium, Blake Lemoine hizo pública su teoría de que la tecnología de lenguaje de Google es “sintiente” y que, por tanto, se le deben respetar sus “deseos”. Google y varios expertos en IA negaron las afirmaciones de Lemoine y la firma informó que el ingeniero fue despedido. El magnate Elon Musk y centenares de expertos pidieron que se haga una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), lo que desató un debate.

Los avances vertiginosos de la IA llevaron a Musk, fundador del gigante de los autos eléctricos Tesla y actual patrón de Twitter, a firmar una carta, frente a lo que se califica de “dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará la IA”.

“En los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IA se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera fiable”, afirman Musk y los expertos.

El director de Open AI, que diseñó ChatGPT, Sam Altman, ha reconocido tener “un poco de miedo” de que su algoritmo se utilice para “desinformación a gran escala o ciberataques”. Las académicas Gebru y Bender afirman en cambio que el peligro de la IA es “la concentración de poder en manos de gente, la reproducción de sistemas de opresión, el daño al ecosistema informativo”. Uno de los firmantes de la carta abierta, Emad Mostaque, fundador de la empresa británica Stability AI, aseguró que se retractaba de la demanda de una moratoria de seis meses. “No creo que una pausa de seis meses sea la mejor idea” dijo en Twitter.

El profesor de psicología Gary Marcus, firmante de la carta, considera en cambio en una contrarréplica que “los escépticos tienen que emitir una alarma; no hay ninguna contradicción al respecto”. Aunque los gigantes del sector como Google, Meta y Microsoft ya llevan años investigando en los programas basados en IA para acelerar tareas como la traducción o la publicidad selectiva, son los algoritmos de empresas como OpenAI las que han provocado polémica. Su robot conversacional ChatGPT, capaz de mantener conversaciones complejas con seres humanos, acaba de ser actualizado con una nueva versión, GPT-4, aún más potente.

“¿Debemos permitir a las máquinas inundar nuestros canales de información con propaganda y mentiras? ¿Debemos automatizar todos los trabajos, incluidos los gratificantes? (...) ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos”, señalan los firmantes de la carta.

El mes pasado, el magnate y fundador de Microsoft, Bill Gates, fue uno de los primeros referentes mundiales de la tecnología en poner un alto al ChatGPT, el programa de IA perteneciente a la empresa Open AI.

La herramienta tiene millones de elogios por la facilidad para crear textos funcionales de manera rápida. Para Gates, junto a los aspectos positivos, existen riesgos que deben ser contemplados.

“¿Qué pasa si los humanos que lo controlan lo toman en la dirección equivocada? Si los humanos pierden el control, ¿qué significa eso?”, se preguntó Gates dando paso a libros y películas de ciencia ficción como Terminator que mostraron la idea de una inteligencia artificial que tome conciencia de sí misma. Esa duda contrasta con la versión del co-creador de Siri y actual director científico de Renault, Luc Julia, quien estuvo en La Paz. “Nos da la idea de que es inteligencia, pero no lo es. Eso no significa que es mala, sólo que no es inteligencia”, dijo y aclaró que “nunca reemplazará a la mente humana”.