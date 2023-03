Una lluvia torrencial retrasó el inicio de un concierto programado en un centro cultural en Mallasa, La Paz, mientras tanto los artistas aguardaban en un garzonier con una tenue luz. No sólo estaban Isaac y Nora, sino sus padres, Nicolás y Catherine Restoin, quienes son parte de este sueño musical que inició hace unos siete años.

Inicios

Isaac tenía entre siete y ocho años cuando se interesó por aprender a tocar la trompeta, recuerda Nicolás, quien no pierde la oportunidad para contar que él era un músico aficionado, por lo tanto, tenía varios instrumentos en casa. Cuenta que cuando él era niño aprendió a tocar la trompeta clásica en un conservatorio de Francia, pero su experiencia no fue muy positiva, pues asegura que no era un buen estudiante, a pesar de ello decidió acompañar a su hijo en ese interés musical.

Nora, quien en ese entonces tenía entre tres y cuatro años, no quiso quedarse atrás e insistió para participar en los talleres musicales hogareños. Al principio el padre pensaba que Nora era demasiado pequeña para estas actividades, no obstante esa voz angelical lo convenció.

Empezaron las prácticas y Nicolás siempre tenía presente esa dura experiencia que vivió cuando era niño, así que temía que sus hijos repitieran esa historia. Sin embargo, decidió continuar. “Para nosotros era un poco gracioso ver a los niños cantar y tocar, nos gustaba mucho las voces y la manera de tocar”, agrega Nicolás.

La madre, Catherine, quien es francesa, jugó un papel fundamental en esta historia, pues fue quien filmó al trío en la escena musical, no precisamente con el fin de hacerlos famosos, sino porque quería dejar registro de esos momentos especiales y que en un futuro pudiesen ver esos recuerdos.

“Nora cantando, Isaac soplando en una trompeta, yo con la guitarra y la mamá grabando, fue el principio de nuestra banda familiar”, dice el padre, quien al momento tiene 49 años y cuenta que todo eso sucedió en 2016.

Primeras canciones

Las canciones que interpretaban eran francesas, pues la familia es de Francia. Los videos caseros eran compartidos en el perfil de Facebook de Nicolás, sin embargo, al ser una persona reservada tenía pocos contactos, así que decidieron crear una página profesional.

Tres años después, en 2019, ensayaron su primer tema musical en español, Lágrimas negras, y luego 20 años, la habanera cubana, nunca se imaginaron que esa canción los catapultaría al mundo artístico musical. “Es cierto que cuando subimos el video de 20 años, la habanera cubana, todo cambió en nuestra historia”, comenta el padre.

El video musical se hizo viral en redes sociales, así que decidieron continuar con la dinámica de tocar e interpretar canciones de este lado del mundo. “Nos dio muchas ganas de seguir descubriendo todas esas canciones latinas y hay una riqueza y una variedad inmensa, nos dimos cuenta que había tanta gente a la que le gustó nuestra versión de 20 años y hemos seguido aprendiendo otras canciones latinas”, cuenta Nicolás.

El idioma

El idioma no fue un obstáculo para que esta familia interprete canciones latinoamericanas, pues a pesar de que no entendían muchas palabras o frases, ellos continuaban haciéndolo. “Nuestro amor para la música latina viene antes de querer hablar en español”, dice el padre, quien explica que no querían traducir las letras latinas al francés, ya que deseaban mantener la originalidad de las canciones, así que a pesar de no conocer bien el idioma persistían en su objetivo.

“Para nosotros el idioma español nos gusta más que el francés, porque es diferente y suena bien”, dice Nicolás en medio de su concierto en el centro cultural El Barranco, a pesar de tener público francés, con quienes se disculpa con una sonrisa.

Una aplicación y una tableta fueron las herramientas fundamentales para que la familia aprenda el español y logre comunicarse con su público, y era necesario, ya que es la lengua de su público. Ahora hablan el idioma con claridad.

Gira y estudios

Poco a poco se hicieron más conocidos y su fama fue creciendo, entonces decidieron realizar su primera gira por Latinoamérica, aunque en esa ocasión no llegaron a Bolivia como ahora, que pisaron suelo cruceño y paceño con su segundo álbum.

En su primer viaje conocieron cuatro países (México, Colombia, Perú y Chile), pero este 2023 será una experiencia más amplia, ya pasaron por Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y ahora van rumbo a Perú, Ecuador y México. Están ansiosos por conocer Cuba, un lugar anhelado por esta familia, ya que tienen en su repertorio varias canciones de ese país.

“A mí lo que más me gusta es conocer gente, hacer colaboraciones y dar conciertos, viajar, por supuesto”, dice Nora e Isaac se suma a esa lista de preferencias.

Ya llevan más de un mes viajando, por lo que cualquiera se preguntaría cómo hacen para equilibrar su vida laboral-artística con la personal, que tiene que ver con el ámbito académico, en ese sentido, Nora explica que durante este tiempo de gira pasan clases a distancia: “Hace dos años hacemos escuela a distancia, porque por eso podemos viajar y todo, pero el año próximo vamos a volver a la escuela normal para tener amigos y profesores”.

Nicolás agrega que le gusta América Latina y asegura que es un ambiente diferente, donde se sienten más acogidos, donde los reciben con más confianza y cariño, a diferencia de lo que ocurre con los franceses, asegura.

Durante su presentación en Mallasa, Nora hizo unos pequeños pasos de K-Pop y aseguró que le encanta ese ritmo. Isaac interpretó una cumbia peruana con una pequeña guitarra eléctrica de viaje.

“Me gusta mucho Mon Laferte, Natalia Lafourcade y un grupo mexicano que se llama Daniel Me Estás Matando”, dice Isaac a Página Siete.

El grupo familiar no viaja solo, pues le acompaña su manager y dos artistas reclutados de otros grupos, tal es el caso de una argentina y un mexicano, este último es Alonso López, quien forma parte del grupo Daniel Me Estás Matando.

“Tuvimos la suerte de hacer colaboración con ellos, hemos grabado Dos gardenias, en México, y son geniales, y tengo mucha admiración hacia Natalia Lafourcade y Mon Laferte, me encanta cómo canta, me gusta mucho el personaje”, agrega Nicolás.