Isabel Vidal tenía 45 años cuando entró en coma luego de una cirugía médica. Diez días después, cuando se esperaba lo peor, ella despertó y tuvo una segunda oportunidad de vida.

La corazonada

El 26 de abril del 2011 Isabel amaneció ansiosa, nerviosa, con una corazonada sobre su operación de riñones. Cuenta que este tipo de emociones no eran comunes en ella, quien antes ya había estado en el quirófano.

“No quiero entrar a cirugía”, dijo con la orden de internación en las manos y mirando a su esposo, José Peralta. Él respondió: “Si te sientes mal, nos podemos ir de aquí. No te sientas culpable por esperar”. La mujer estaba llena de dudas, pero tampoco podía reprogramar la cita médica porque tardarían meses en volver a atenderla.

Horas después Isabel fue preparada para entrar a cirugía, las enfermeras la acomodaron en la camilla y vendaron sus pies. José intentó calmar los nervios de su esposa con la frase que aún repiquetea en su cabeza: “Nos vemos más tarde, te espero con los chicos”. Isabel fue llevada al ascensor, y luego encontró a todo el equipo médico en la sala de operación. Todo estaba listo para atenderla.

El anestesiólogo comenzó una pequeña conversación con Isabel para, poco a poco y con ayuda de los medicamentos, llevarla al mundo de los sueños. Le invitó a contar del uno al diez. Ella cerró los ojos y fue entonces que encontró a su papá rodeado de una luz blanca, extendiendo una mano mientras le decía: “Mamita, vámonos, hijita vamos”. Isabel revela que nunca antes soñó con su papá desde su muerte en noviembre de 2005; ésta fue la primera vez que se encontró con él y escuchó su voz cálida después de mucho tiempo. Fue una experiencia única.

La vida común

Isabel y José se conocieron en el colegio y desde entonces enamoraron hasta llegar al altar. Con los años tuvieron dos hijos: Paola y César.

Ella siempre demostró un amor incondicional por los animales. Cuando José e Isabel iban a comer, ella observaba en su entorno a las personas y pedía una bolsa para recoger los huesos que sobraban en las mesas; luego repartía este botín entre los animales de la calle. José no era muy afecto a estas acciones, pero después comprendió que esa actitud era otra forma de amar de ella.

Isabel tenía actitudes similares con Paola y César. Ella cada año les compraba juguetes y galletas para repartir a los niños de la calle a fin de año. José revela que Isabel tiene una frase que la representa: “Cada día hay que hacer una buena acción”. Y, después de lo sucedido en abril de 2011, este lema se convirtió en un norte de vida.

Anestesia

Reunidos en su hogar de la zona de Obrajes, la familia rememora a Página Siete aquel día que les cambió la vida.

Ella había ingresado a la operación a las 7:30. José aguardaba noticias de la intervención quirúrgica con sus hijos, cuñado y suegra. Llevaban en la sala de espera más de una hora y cada integrante de la familia caminaba de un lado al otro, hasta que observaron salir a un cirujano de la sala de operaciones en busca de José para hablar con él a solas.

El médico le anunció: “Prepárense para lo peor, porque no sabemos si podrá despertar, ya que la señora Isabel no reaccionó bien a la anestesia y le hemos inyectado más, ya que quería despertar durante la intervención”.

Paola recuerda que ese día estaba lleno de presagios; por ejemplo, ella despertó tarde y no alcanzó a despedirse de su mamá. Y de forma usual, ella le daba un beso cada vez que se separaban, pero esa mañana no lo hizo.

Estaba preocupada por la tardanza de la cirugía de su mamá. Trataba de entender la razón de la lentitud de la operación, ya que era una simple operación de riñones. Cuando observó al médico salir y llevarse a su papá para hablar a solas supo que no había buenas noticias. José les dijo: “Tenemos que prepararnos para lo peor porque es posible que no despierte la mami, hubo unos problemas en la cirugía y debido a esta razón ella entró en coma”. César y Paola quedaron destrozados por las palabras, expresaron su ira y tristeza contra la pared. Ella recuerda que se lanzó al piso en lágrimas.

Después de aquel momento, el médico reunió a la familia de Isabel para explicarles cómo se llevaría a cabo el procedimiento de coma de su mamá. Paola recuerda las palabras textuales del doctor: “Los cuerpos son iguales, pero distintos”. O sea, estaban en el terreno de la incertidumbre.

Paola analizó la explicación del médico, la cual no tenía sentido: “Se le subió un poco la glucosa, pero no pasa nada porque esto se puede estabilizar con insulina por goteo”. Cuando Isabel era trasladada a terapia intensiva, llegó el cirujano para explicar a detalle lo sucedido: “Al momento de separar el útero de la matriz se rasgó un poco la vejiga, pero esto se arregla con sonda por siete días. El edema cerebral que hizo entrar en coma fue porque la señora estuvo agresiva durante la intervención. Al revertir el efecto de la anestesia, ella se sacó la máscara de oxígeno; por ende, no reaccionó bien y se le formó el edema”.

Paola recuerda lo que le pidió a Dios: “Perdóname por todo lo que hice, pero devuélveme a mi mamá. Perdón por los malos momentos que la hice pasar, la quiero de vuelta”.

Un amigo doctor de la familia acudió al hospital para ver la situación. Él le picó los pies a Isabel y descubrió que existía una respuesta motora y eso era una luz de esperanza. Les explicó: “Este edema es como si calzaras 35 y te colocas un zapato de talla 35, pero tienes un accidente y tu pie se hincha y llega a ser una talla 40, entonces no te hace. El cerebro de tu mamá es demasiado pequeño para el edema y por eso entró en coma. Si esto revienta, que usualmente es lo que pasa, no hay nada que hacer. Puede reabsorberse, pero tardará mucho tiempo y deja secuelas, tal vez no recuerde nada o no pueda hablar”.

Una señal de radio

Aquella jornada, la familia volvió a casa alrededor de las tres de la mañana. Todos estaban inquietos y susceptibles por la noticia y la situación de Isabel. José trató de tranquilizarlos: “Chicos, ya no lloren, la mami va a despertar, tranquilos”. El coche en el que iban quedó estacionado en la avenida 6 de Agosto y Pedro Salazar. Encendieron la radio y apareció el mensaje del Hermano Pablo, quien empezó hablar sobre la fe, la esperanza y la presencia de Dios en los momentos difíciles.

Volvieron al hospital al día siguiente y les informaron que el edema comenzó a ceder. Isabel permaneció en estado de coma durante 10 días y la familia nunca dejó de visitarla y alentarla.

Ella permanecía inconsciente, pero de aquellos días queda una imagen y unas palabras. Escuchaba a José: “Isabel, vuelve con nosotros, despierta, los chicos están llorando, te están esperando”.

Cuando despertó por completo, Isabel se sentía diferente. Tenía problemas para desenvolverse sola en actividades normales. Fue llevada a una clínica privada y durante seis meses luchó por volver a ser la misma.

Mamá está de vuelta

Paola afirma que vive a diario con miedo porque teme algún día no volver a ver a su mamá y sentir nuevamente esa sensación de perderla. No imagina un mundo sin ella y por eso siempre que puede la acompaña en sus actividades diarias.

César tampoco quiere volver a vivir esa tortura. Ahora él trata de complacerla en todos sus gustos. “Siempre estoy al pendiente de lo que ella quiere, no importa si es un chocolate o lo que sea, el detalle es lo que importa. Ésta es una forma de retribuirle la felicidad que le dio a Paola y a mí por mucho tiempo”, cuenta.

Isabel está segura de que Dios le dio una segunda oportunidad porque su propósito en este mundo no fue cumplido. Y lanza un mensaje muy importante: “Estás comiendo y hay una persona a tu lado que no tiene comida. Invítale y si no te alcanza, deja de comer mientras otra persona tiene hambre”.

Si antes de la enfermedad la familia aprendía a ser solidaria, en la actualidad los cuatro trabajan mucho más por la gente.

José explica que el pilar de toda esta forma de vida es la mujer que salió del coma. “Siempre hemos estado juntos, como familia. Isa nos comenta sobre los animales que hay en la calle sin comida, así que los cuatro salimos y la repartimos. Ella nos impulsa”, refiere él.