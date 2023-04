Estudia en lo que podría ser una Torre de Babel, sólo que en vez de diversos idiomas allá donde Israel Mariaca Clavel se encuentra hay una mezcla de culturas y nacionalidades que tienen algo en común: el amor por la construcción.

Es paceño y tiene 33 años. Ha edificado su carrera con cimientos académicos obtenidos en la Escuela Militar de Ingeniería, donde estudió ingeniería civil. Impartió clases y realizó proyectos en ciudades de México y España, actualmente se encuentra en Londres. Cursa un doctorado en Construcción y Gestión de Proyectos en la Escuela de Construcción Sostenible en The Bartlett Faculty of the Built Environment de University College London (Reino Unido), la universidad más importante del mundo en este rubro.

Destino final, Londres

Allá por 2015, Israel fundó la empresa BIM Bolivia junto con sus socios. El propósito de su firma era implementar la construcción digital y modernizar la industria del país. El paceño recuerda que con esta empresa tuvo la “oportunidad de aportar en proyectos de gran relevancia para el país, como el complejo de vivienda social más grande de Bolivia, los centros de Medicina Nuclear, Reactor Nuclear y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otros”.

Por entonces se organizaron congresos internacionales en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, en los cuales BIM Bolivia invitó a destacados profesionales e investigadores de diferentes países, incluidos Chile, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

“Estas interacciones con expertos en el campo de la construcción digital aumentaron mi interés en realizar un doctorado, un objetivo que tenía en mente desde los años que estuve en México. En 2019 decidí postularme a diversos programas de doctorado en universidades de varios países. Afortunadamente, fui aceptado en instituciones de prestigio en Estados Unidos, España y Reino Unido. Mi preferencia siempre fue el Reino Unido, ya que es líder mundial en construcción digital”, relata a Página Siete.

Recuerda que ser aceptado y formar parte de The Bartlett Faculty of the Built Environment fue emocionante: “Al llegar a Londres, todo comenzó a sentirse como un sueño hecho realidad, tanto por la experiencia de residir en la ciudad como también por la oportunidad de ser parte de una institución tan prestigiosa”.

Tiene las credenciales suficientes para triunfar en esta Torre de Babel académica. “Tuve la experiencia de ser docente de posgrado en varias universidades bolivianas y docente internacional invitado en programas de educación continua en América Latina, en instituciones como la Universidad de Chile, el Tec de Monterrey y la Cámara Colombiana de Construcción. A pesar de mi experiencia previa, he encontrado fascinante el cambio al entorno académico de Londres, donde la infraestructura, el enfoque de enseñanza y el idioma son diferentes. Adaptarse a estos cambios y comprender que estoy dando clases e investigando en esta prestigiosa facultad ha sido una experiencia muy gratificante y motivadora”, explica.

En la actualidad es candidato a doctor y docente en la misma entidad. Se trata de un techo alto que él está dispuesto a conquistar. Está optimista, pero a momentos lo ataca un poco la incertidumbre sobre el futuro. Es que, después de todo, esto que le sucede es lo más parecido a un sueño para él.

La casa de estudios

The Bartlett Faculty of the Built Environment fue catalogada como la entidad número uno en arquitectura y construcción a nivel mundial.

Hay varios elementos que hacen única a esta casa de estudios. En primer lugar, la diversidad de alumnos. “La Bartlett atrae a estudiantes de todas partes del mundo, lo que enriquece el ambiente académico al compartir objetivos, intercambiar ideas y aprender sobre diferentes culturas y enfoques”, refiere el profesional boliviano.

Los eventos y congresos que allá se realizan son de primer nivel y tienen relevancia mundial. Israel añade: “Esto permite a los estudiantes y profesionales mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias y avances en el campo de la arquitectura y la construcción”.

No sólo eso, también se da el lujo de tener colaboraciones de renombre mundial: “La Bartlett es hogar de académicos y profesionales líderes en su campo, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de colaborar, intercambiar criterios y aprender de los mejores”, menciona Mariaca.

Bolivia en el corazón

Aunque son varios años lejos del país, Israel se convierte en un agente de turismo cuando habla de la riqueza cultural boliviana. “Mis ciudades favoritas en mi país son Santa Cruz, una ciudad dinámica y en constante crecimiento, lo que la convierte en un centro económico y de oportunidades en Bolivia. Esta energía y desarrollo me resultan muy atractivos e inspiradores. Por otro lado está La Paz, siendo especialmente significativa para mí, ya que allí nací y crecí. La Paz es una ciudad única, con su geografía impresionante y su rica herencia cultural, que me llena de orgullo y nostalgia”, dice.

Suele recomendar una joya potosina. “Sugiero a mis conocidos que visiten el Salar de Uyuni, uno de los destinos turísticos más espectaculares de Bolivia y, sin duda, del mundo. Este vasto desierto de sal ofrece paisajes surrealistas y una experiencia inigualable, que atrae a visitantes de todo el planeta”, indica.

El experto en construcciones en cuatro dimensiones cumple las funciones de embajador académico en Londres y quiere que otros bolivianos también triunfen en estos ámbitos.

“Nunca dejen de aprender y de mantenerse actualizados en su campo de estudio. Participen en conferencias, talleres y cursos, y busquen siempre nuevas fuentes de conocimiento e inspiración. La educación y el aprendizaje son procesos continuos que nos permiten enfrentarnos a los desafíos del mundo actual y estar mejor preparados para afrontar los retos del futuro”, recomienda Israel.

Él se prepara para el mañana. “Actualmente mi investigación se enfoca en la planificación de proyectos utilizando técnicas de simulación e Inteligencia Artificial para poder aumentar la precisión de los procesos de planificación y utilizar de mejor manera los recursos”, explica.

Disfruta de la vida desde diversos ámbitos. Viaja mucho y confiesa que le gusta la ciudad de Berlín, en Alemania. También suele ejercitarse y compartir con sus amigos y su pareja. Después de todo, la vida y las construcciones tienen varias dimensiones de felicidad.