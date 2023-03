Las influencias musicales de Javvi son una herencia de ellos, también: “Mis papás me fueron educando musicalmente. Me hacían escuchar muchos discos de las décadas 70 y 80. Escuché mucho de Queen, Luis Miguel, Prince y Michael Jakson”.

“Desde que empecé a tener el apoyo de ellos me sentí mucho más seguro en este camino. Me sentí más seguro y también muy bendecido porque no todos los artistas tienen semejante posibilidad”, refiere el joven que pasa los días entre su casa y el estudio musical donde hace grabaciones.

Javvi es de los artistas que recrea. Es decir, no suele inventar las letras de sus canciones, él escribe sobre experiencias propias o los relatos de gente afín. “Mi estilo no es tan nuevo, me encanta escuchar música un poco antigua porque normalmente ahí encuentro mi identidad musical. Me siento identificado cuando escucho a artistas como los Bee Gees o Prince”, comenta el joven que en septiembre se lució en el Festival Respira Vol. 2.

No lanza anclas en el pasado porque mira adelante. Poco antes de conversar con Página Siete, él escuchaba a Skrillex, un DJ estadounidense muy conocido en diferentes latitudes. Y, en el último tiempo se pasó horas acompañado de los temas de Daft Punk, cuya música electrónica lo tiene encandilado. Uno de sus referentes es el joven argentino que se convirtió en ícono musical mundial: Bizarrap.

La colaboración

“Me encanta toda la parte urbana, freestyle, el rap y el hip hop. No sólo disfruto, también implemento ciertos elementos de la música urbana y hip hop o rap en mis canciones. Y Bizarrap es una de esas estrellas escondidas para mí que yo siempre seguí”, explica el músico cruceño.