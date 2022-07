JLo y Ben Affleck son la prueba real de que el amor paciente sí existe

“¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”, escribió la Diva del Bronx en un comunicado especial para sus fans suscritos en su website. “El sábado (9 de abril) por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: ‘¿Eso es un sí?’” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ”, agregó de lo más contenta, refiere el portal electrónico Hola.

Fue así como Jennifer López decidió unir su vida a la de su amado Ben Affleck.

Sigue: “Tenía una sonrisa tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa”, agregó en su texto que tituló “Cómo se arrodilló”.

Lejos del glamour, Bennifer sellaron su promesa de amor.

“No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro”.