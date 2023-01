“En realidad no soy tan mal tipo. Es más, trato de ser lo más honrado en mis actos”, comenta el actor Jorge Hidalgo en medio de risas. Al contrario de su sombrío personaje en La Reina del Sur, él lleva la alegría pegada al rostro y mientras camina por las calles de Miraflores algunas personas le miran de reojo. Le observan a él y al bastón que tiene en su diestra. Ahí apoya sus 53 años de existencia.

Jorge comparte con Página Siete sus experiencias y también de refilón entran en la narración de su vida algunos aspectos de Abel Quispe, aquel hombre que es odiado por gran parte del público de Latinoamérica.

Jorge

Su historia ligada al arte comienza cuando tenía 14 años y estaba en el Instituto Americano. Recuerda que él era uno de los 150 estudiantes que estaban en un taller con la estricta y amable Ninón Dávalos de Kushner. “Ella era una diva, una hermosa mujer y maestra de la que me enamoré y a la que adoré. De los 150 alumnos quedamos dos, llamé a un amigo y así quedamos tres para hacer la obra, obra que evidentemente ganó el festival del colegio, aunque no nos dieron el premio porque habíamos trabajado con una profesional”, rememora el actor paceño.

Después se dedicó a la pantomima. Dice que fue una aventura inolvidable, porque le dio la posibilidad de encontrarse con él mismo en el silencio del arte. Remarca: “Fue un momento de mucho encuentro y el tema de la pantomima duró unos 10 años”.

Para entonces supo que la actuación era lo suyo. Se incorporó al elenco de Bufón Show y amaba sacar risas al público en los Café Concert. Corrían agitados los años 90 y el grupo pasó a ser parte del programa Esta boca es mía, una de las experiencias de humor más recordadas en la televisión nacional.

Aquellos muñecos cabezones ofrecían humor político sobre el escenario y la magia de las voces de Ramiro Serrano era insuperable. Eran épocas de mucha alegría y risas.

“Disfrutamos mucho de la fama. Llegamos a lugares que eran los más locos de Bolivia. Hemos recorrido todo el país dos veces, eso ya fue en los 2000”, dice Jorge mientras come una salteña de pollo; es tan experto que no deja caer una gota del jugo de este manjar boliviano.

Pero no todo es fama, alegría y risas. “De ahí tuve que parar y empecé con la familia, lo cual demanda cosas y te impide dedicarte 100% a esto del arte. No es un pretexto, amo a mi familia y por eso mismo tuve que dejar de actuar y me dediqué a trabajar”, explica el hombre que se puso el traje de Simón Bolívar en la película Juana Azurduy, guerrillera de la Patria Grande, de Jorge Sanjinés.

Por un momento deja escapar aquel personaje cuestionador que lleva dentro. Dice: “El que me diga que vive del arte estrictamente acá en Bolivia me está mamando”. Acota que los artistas tienen una actividad alterna o algún oficio más rentable relacionado con su pasión.

Él, por ejemplo, es egresado de la carrera de Artes y para vivir es diseñador gráfico. Tiene una familia que apoya sus iniciativas y con su esposa y sus tres “grandotes y bellos” hicieron algunas obras.

Abel y Jorge

En Latinoamérica muy poca gente conoce a Jorge por su nombre real, pero cientos de miles lo han visto en la pantalla chica. Él es quien da vida a Abel Quispe, el rufián de La Reina del Sur. En la pantalla chica es un hombre que se dedica a traficar adolescentes en las minas de Potosí, es déspota con la gente y no tiene ningún respeto por su familia.

Como todo personaje que respete su lado malo él tiene un defecto físico (cojea por un accidente en la mina) y además con su voz algo ronca parece que en vez de palabras escupe golpes de su boca.

En la vida real Jorge es el antagonista de Abel. Es bromista y educado, es de los caballeros que dan el paso a las damas en la calle y no le gusta chocar con la gente.

Eso sí, ama el papel del déspota de la película. Le gusta cumplir el rol del villano que lucha contra todo y contra todos.

“Yo estoy encantado de hacer el malo. El tema de hacer el malo es mucho más trabajo, es mucha más entrega e investigación que hacer del bueno”, dice el actor que, en la serie, se da la licencia de ser ruin con Teresa Mendoza (la Reina del Sur, interpretada por la mexicana Kate del Castillo).

Es que ser bueno a veces no es atractivo... al menos eso pasa en la ciencia ficción. “El bueno es pues el bueno y es el príncipe. Para ser de bueno no necesitas mucho, basta poner un poco cara de zonzo, tener buen corazón y agarrarte a la chica más linda. Pero ser el malo es justamente lo contrario”, asevera el hombre que ya lleva casi cuatro décadas haciendo diversos papeles.

A pesar de que tiene una trayectoria amplia, él admite que La Reina del Sur lo ha dejado marcado. Es que no se trata de cualquier serie, ésta es la más vista en Latinoamérica y en Bolivia desde su estreno, el 30 de diciembre. Su público en Netflix y Telemundo es de más de un millón de personas en esta temporada tres.

En la plaza Uyuni, Jorge escudriña en su memoria. Se acuerda que Fernando Arze le hizo el casting por Zoom y que después fue evaluado en Colombia.

Recuerda cuando le dijeron que fue elegido para ser uno de los villanos de la historia; y le pidieron guardar la información en reserva. Sonríe al rememorar aquella vez que vio las escenas filmadas en Bolivia y a él no le dijeron nada.

“Después que grabaron acá, me llamaron y me dijeron que en dos semanas esté listo”, explica.

Recibió sus guiones y aprendió todo rápido. Viajó a Bogotá y allí permaneció durante tres meses. Fue entonces que se puso en el papel de Abel Quispe.

Tuvo varias jornadas agotadoras y en Colombia demostró su talla internacional.

Hoy Jorge se encuentra feliz. Es más, mira el bastón de Abel y confiesa que todavía no concibe que haya participado en una producción tan exitosa, en la cual más de un millón de personas descubren su lado oscuro.