Comienza la tarde y en El Bosque Boulevard de la zona Sur de La Paz, en una de las bancas del moderno complejo gastronómico bañadas por el sol está Julio Flores conversando con una persona. No le molesta que interrumpamos su momento de descanso para entrevistarlo. Acepta de inmediato con una dulce amabilidad. La banca que ocupa da justo frente a Ilustrados, su espacio de trabajo. Es uno de los locales que más llama la atención en El Bosque. Entre sus paredes de vidrio resaltan dos soberbias sillas trabajadas en madera brillante y el techo, decorado con calzados de todos los estilos. El lugar fue pensado para él por Alejandro Yaffar, el gerente general de El Bosque, como una forma de reconocer su trabajo de más de medio siglo en la ciudad de La Paz.

Julio nació en Sucre, Chuquisaca, en 1942. A sus 12 años se hizo lustrabotas para ayudar a su madre. Cuando tenía 20, aproximadamente, migró a La Paz, donde continuó con su ofició y se ubicó en la Plaza Murillo, en el centro del poder político de Bolivia, desde donde vio cambiar el país y él se convirtió en un patrimonio de la Sede gobierno. “Lustro zapatos en la ciudad de La Paz hace más de 55 años, pero tomé ese oficio hace casi 70, en la ciudad de Sucre, donde nací. Cumpliré 81 años y sigo lustrando”, afirma Julio Flores a Página Siete con ese tono pausado y ceremonioso que lo caracteriza. “Fue por la necesidad de ayudar a mi madre que comencé a trabajar desde niño; ella era lavandera y se quedó sola con seis hijos”, añade mientras sus ojos cansados se llenan de lágrimas. Julio es el hijo mayor de Gertrudis Flores, nacida en Tarabuco. Ella falleció hace 40 años, pero su primogénito la sigue recordando lidiando sola contra la pobreza. “Siempre vivió en la necesidad”, expresa con la voz entrecortada este señor lustrabotas.

Capitalino Julio nació en 1942 en la capital de Bolivia, Sucre, Chuquisaca, en la casona donde funcionaba Radio la Plata. “Soy capitalino. Para los chuquisaqueños que leerán esta entrevista, nací en el tercer patio de la casona de Radio la Plata y estudié en la escuela La Recoleta”, precisa y la voz se le quiebra nuevamente. “Es que esto me recuerda a mi madre”, explica emocionado. Es el primero de los seis hijos que tuvo Gertrudis. Cuatro murieron. Sólo quedan él y su hermano menor Luis, al que llama Conchupuchu (último hijo, en quechua). “No influí en Luis, el Conchopuchito. Vivió en La Paz y tenía un trabajo, pero volvió a Sucre, donde es lustrabotas. También fue lustrabotas mi hermano Agustín, pero él murió”, dice. En la 25 de Mayo, Julio Flores lustró zapatos desde sus 12 años, “ganando centavos”, que entregaba a su madre. “También fui ayudante de carpintero, de panadero y de cocina. Hice de todo por ayudar a mi mamá. Ahora, a mis 81 años, me siento bendecido porque no adolezco de ninguna enfermedad. Lo único que me duele son las rodillas, debe ser por la vejez”, afirma.

El cuartel y el amor Julio trabajó lustrando zapatos en Sucre hasta que le tocó “cumplir con su deber con la patria” y a los 18 años se presentó al Servicio Militar. Fue destinado a Camiri, en Santa Cruz. “Hice el cuartel en 1961, aquí tengo mi recuerdo”, dice mostrando un tatuaje que lleva en su brazo derecho. En 1962 terminó el Servicio Militar y volvió a Sucre, pero mientras él hacía el camino de regreso, su amor de juventud se iba a Camiri. “Qué ironía, para mí fue una decepción”, cuenta. Mientras se recuperaba de su desengaño se dedicó a trabajar de ayudante de camionero y conoció Edmundo Reyes, un comerciante paceño que lo invitó a conocer La Paz. “Me dijo que encontraría más oportunidades”, recuerda. Aceptó la invitación y sin darse cuenta se vio en una flota, camino a la sede de Gobierno, ilusionado con que podría ayudar mejor a su madre. “Llegamos temprano. Eran las cinco de la mañana y en El Alto ya me admiré de La Paz. La ciudad me encantó, se veía sus luces fluorescentes. ¡Era linda! Por eso me quedé tantos años”, señala. Edmundo Reyes había sido lustrabotas en su juventud en La Paz, así que lo presentó con sus excompañeros de trabajo. “Nunca olvido a Edmundo Reyes, tampoco a Luis Valverde. Valverde prácticamente me crio en el Hogar Quintanilla, en La Paz. Él me llevó a trabajar a la Plaza Murillo”, cuenta. Los cambios en Bolivia

Desde su banquito de lustrabotas, Luis Flores vio todo lo que pasó en el centro político de Bolivia. Conoció y lustró los zapatos de presidentes del país, de políticos y de grandes personalidades. Recuerda a cada uno de los jefes de Estado que pasaron, primero poniendo sus pies sobre su cajita de lustrabotas, y, luego, sentados en ese sillón de madera que instaló en la plaza. “Era gente muy diferente a la que yo había conocido. Hablaban de política. Era gente del MNR, de la Falange, del Partido Comunista. Personas muy amables, respetuosas y cariñosas”, recuerda. Cuenta que el presidente al que más lustró los zapatos fue a Víctor Paz Estenssoro, a quien recuerda respetuoso y reservado. Sin embargo, al que más recuerda fue Hugo Banzer Suárez. “Fue el Presidente más amable y sencillo que conocí”, asegura. “Ya no recuerdo muchos detalles por mi edad, pero vi tantas asonadas y golpes de Estado”, añade Julio. “Lo que siempre hice fue ponerme a buen recaudo. No estaba acostumbrado a esas situaciones porque en Sucre todo era tranquilo”, continúa. “Pero aún así eran tiempos amables porque no había tantas manifestaciones, dinamitazos ni gasificaciones, como hoy”, dice. Menos trabajo En medio de los cambios de presidentes, Julio Flores sintió aquel de 2006, cuando la clase política que tomó el poder ya no vestía de traje y corbata, y no se preocupaba por llevar los zapatos bien lustrados. Así se quedó sin clientes en la Plaza y Murillo. Tuvo que cambiar de lugar de trabajo. Se ubicó en el atrio de la Alcaldía de La Paz, donde al inicio encontró trabajo, hasta que se pusieron de moda las zapatillas deportivas. “Perdí mucha clientela y ya no ganaba lo suficiente. Me quedé a trabajar en el atrio de la Alcaldía, pero la mayoría ya usa sólo tenis, parece que vienen a jugar fútbol”, dice sonriendo. “No sólo lustré en la Plaza Murillo, también en la avenida Camacho, donde tenía buenos clientes: banqueros, gente que trabajaba en YPFB y otras empresas. Fueron buenos tiempos, pero y pasaron”, añade.

Y fue en el atrio de la Alcaldía de La Paz, donde lo encontró el empresario Alejandro Yaffar para contarle que tenía el proyecto de construir un moderno e innovador centro gastronómico en la zona Sur de La Paz. Julio Flores cuenta que Yaffar lo llevó a conocer su proyecto. “Me trajo aquí”, cuenta haciendo un paneo de El Bosque con la mirada. “No había casi nada, todo estaba lleno de árboles, como un bosque. Ahí me contó lo que quería hacer”, añade. “Don Alejandro apareció después de un tiempo y me dijo que todo estaba listo. Me trajo nuevamente y todo había cambiado. Ya había locales y para mí tenía este espacio. ¡Oh!, usted no sabe, en toda La Paz, en toda Bolivia, no hay un lugar como este para lustrar zapatos”, dice emocionado. Julio Flores lustra calzados en la mañana en el atrio de la Alcaldía de La Paz y en la tarde está en El Bosque, donde también, como está acostumbrado, tiene entre sus clientes a varias personalidades. “Tengo mis clientes importantes, como Sergio Asbún, dirigente de The Strongest. Viene, le lustro y charlamos. Un gran amigo de los lustrabotas fue don Rafael Mendoza, ya fallecido, que también fue dirigente del equipo. Yo soy stronguista”, cuenta. “Este es un bonito lugar para trabajar. Me siento respetado, querido, como antes”, afirma.

Durante las fiestas de fin de año Julio revivió en El Bosque las emociones y el profundo agradecimiento que no experimentaba hace tiempo, cuando sus clientes lo sorprendían con una propina a modo de aguinaldo o le obsequiaban un canastón. “Era gente tan amable. En estas fiestas que pasaron recién volví a sentir esa alegría. Aquí, en El Bosque, me dieron mi aguinaldo, don Alejandro me dio mi canastón. ¡Uf!, qué bonito porque me siento querido, algo que no sentía hace tiempo”, añade. Desde que enviudó, hace 14 años, Julio Flores vive solo en un cuartito de alquiler que paga con lo que gana como lustrabotas. Hasta antes de la pandemia viajaba con regularidad a Sucre, donde viven sus hijas Elizabeth y Geovana. No desea más que seguir manteniendo su salud y ser agradecido. “Lo único que me falta es agradecer profundamente a la gente de El Bosque”, dice este patrimonio viviente de La Paz.

