“Kala Marka nació en 1984, entre amigos de colegio, sobre todo con Rodolfo. Nosotros no sabíamos que teníamos talento y lo hacíamos solamente por tradición. Como habíamos nacido en un barrio de música, Chijini –allí ensayaron Los Jairas, Los Rupay y tantos otros artistas–, pensábamos dedicarnos a otras cosas, por ejemplo, yo heredaba de mi papá el arte del bordador, él era bordador”, cuenta Hugo a Página Siete en un momento libre de su agenda. Esta última época hubo varios conciertos que incluso voltearon taquilla.

Ellos son los pilares del grupo y sobre su experiencia se ha construido un conjunto que conserva la calidad con los años. Otros músicos se unieron y aprendieron a congeniar con el estilo de Kala Marka. El examen final no está en la producción grabada, sino en los aplausos y los coros del público que acompaña sus canciones en los conciertos.

En los últimos 10 años el grupo hizo de la ciudad de La Paz su centro de operaciones. Los productores de Perú y Latinoamérica ya no tenían que hacerlos traer desde Francia y ahora están más cerca de los escenarios de la región.

Hugo habla del futuro inmediato: “El Luna Park es nuestra próxima parada. Sé que muchos artistas del mundo sueñan con estar ahí –europeos, americanos, etcétera–, pero pienso que nuestra música tiene mucha fuerza. Igual esto es algo impensado, que no habíamos soñado. De todos modos, creo que es un triunfo para la música boliviana y no solo para Kala Marka”.

Hay expectativa, pero no miedo escénico. El grupo antes estuvo en el Teatro de Hollywood, Broadway, en Nueva York –un evento organizado por la Universidad de Columbia–, el Teatro Nacional de Lima, el Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Caupolicán de Santiago, el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y distintos escenarios.

En cuatro décadas de vida el grupo recibió tantos premios que no hay un registro exacto de éstos. “En Francia nos dieron discos de platino por el Amazonas, Bolivianita y Cuando florezca el chuño. En Bolivia igual hemos recibido varios platinos, lo mismo en Perú, en la época de cuando existían los discos compactos”, refiere Hugo.

Y no es un espectáculo sólo de canto, también hay un ballet que luce las prendas bolivianas, al ritmo de Kala Marka.

La canción Ama Sua, Ama Llulla, Ama Kella (no robar, no mentir, no ser flojo) es una de sus banderas en el exterior. El tema fue grabado en su segundo disco, en 1990, y partidos políticos de Perú, Colombia, Chile y Argentina lo han usado en sus campañas.

Hay otras piezas igual de exitosas. “El Gobierno de Colombia, por ejemplo, utiliza la canción ‘Amazonas’ para la defensa del medio ambiente. En Perú las telefonías utilizan Ama Amazonas o Cuando florezca el chuño, canciones compuestas entre los años 1988 y 1989”, narra Gutiérrez.

Otra de sus piezas de éxito mundial es Cuando florezca el chuño, incluso la televisión alemana ha lanzado este tema.

Hugo recuerda: “Quizás debo añadir que el Ama sua... y Cuando florezca el chuño fueron inspiración de mi madre. Ante cualquier cosa que no funcionara ella me decía: “Cuando florezca el chuño”.

Después me contaba mucho del Amazonas, porque como vivíamos en el Altiplano había animalitos que cruzaban el Illampu y llegaban al pueblo, como el puma, jaguar... Mi mamá me decía que la Amazonia estaba al otro lado”.

Un hit en 10 minutos

En 2004, una reina de belleza boliviana realizó controvertidas declaraciones en el Miss Mundo. Poco tiempo después Kala Marka estrenó una canción llamada A Miami. ¿Cuál fue la historia detrás de este tema? “Esta canción nace porque vimos en periódicos que una miss de Santa Cruz dijo que hablaban inglés y solamente eran blancos. Como viajo por todo el mundo, tengo amistades inglesas o alemanas que son seguidores de Kala Marka, y resultaba medio vergonzoso aquello...”.