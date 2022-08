Kapléx, el youtuber que venció al miedo

Usa drones, música de fondo, un narrador va contando la historia y tiene testimonios de los protagonistas, que son el plato fuerte de su propuesta. Por ejemplo, en su audiovisual Entre a los Barracones del Callao, el lugar más peligroso del Perú, Kapléx tiene un personaje que cuenta: “Y acá la conducta es demasiado así de sicariato, robos; en la noche sabes que corre bala y no puedes estar en cualquier lugar y todo eso es peligroso realmente”. Según los registros de YouTube fueron poco más de 798 mil las visualizaciones en menos de 10 meses.

Un youtuber no debe limitarse a apretar el botón REC para grabar y dejar que todo lo demás fluya... y Kapléx lo sabe. “El trabajo que realizo tiene mucho esfuerzo, dedicación, investigación y constancia por detrás. Son esas cosas que me motivan a crear un mejor contenido a pesar de las dificultades del medio”, cuenta el joven que piensa hacer de ésta una forma de vida.

Tiene una anécdota que, a pesar de haberla vivido hace tiempo, siempre le produce adrenalina. “Es de un viaje que hice a Brasil, el año pasado. En aquella ocasión tuve la suerte de conocer dos de las favelas más peligrosas de ese país. Ver la realidad, cómo se vive ahí dentro y lo normal que es ver niños y adolescentes portando armas me dejó marcado”, explica el cinéfilo que se siente atraído por las películas de Vengadores y que también se emociona con filmes como Siempre a tu lado.

Dos videos le han “marcado la vida”. Son: Entrada a la Ceja de El Alto de noche y De Madrugada en la Ceja de El Alto. “Ambos tuvieron su complejidad al momento de grabarse debido a las horas altas de la noche que estuve para dicho trabajo. También hay otro video que aún no se ha publicado, ya que está en etapa de producción. Es un reportaje acerca de la famosa calle 12 de Octubre, espero tenerlo listo a fines de este mes”, cuenta el universitario.

Él prefiere no responder a las críticas y se enfoca en mejorar su labor, que en la actualidad le retribuye dinero pero que también tiene sus dificultades.

Los videos del joven son de diversos temas, especialmente aquellos que no están en la agenda coyuntural. Por ejemplo, un hombre que escapó de ser ofrenda a la Pachamama o un paseo por un cementerio de elefantes (lugar donde se bebe alcohol hasta morir). Kapléx es un personaje que despierta pasiones, hay quienes le han cuestionado por falta de empatía y otros que aplauden su trabajo.

Para Kapléx todo comenzó como un pasatiempo: “Cuando tenía 15 años me gustaban mucho los youtubers de la época, es entonces que decidí subir mi primer video a YouTube, fue como una manera de pasar el rato y listo. A los 18 comencé a subir videos de todo tipo de una manera más constante y en 2019 es cuando comencé a hacer el contenido que realizo hasta hoy”.

Otros de sus videos revelan aspectos peleados con las leyes. Por ejemplo, tiene el video La feria donde venden armas de fuego (Feria 16 de Julio) en el cual explica lo que se halla en este lugar, que es uno de los más concurridos los jueves y domingos. Fue visto mas de 184 mil veces.

Un hit también fue su producción Entrada a una Feria de Autos Chutos (ilegales) en Patacamaya. Allí conversó con gente que sabe de las formas de compra y venta ilegal de vehículos.

Uno de sus seguidores le escribió: “Kapléx, genio, tené cuidado con tus videos porque hay gente pesada, como ser auteros, ladrones e incluso narcotraficantes, que estarían odiándote en este momento, hermano... Saludos desde Cochabamba”.

En sus videos, él amaneció en la Ceja, fue a ver la situación económica en Argentina, en la frontera, donde cayó el peso de aquel país y la gente ahorra en bolivianos. Son varios sus audiovisuales en los cuales “documenta” lo que sucede en diferentes horizontes.

Su público lo invita a ir más allá. “Sí, a veces pienso que me arriesgo mucho al entrar a lugares así, pero la adrenalina y las ganas de conocer dichos lugares y documentarlos es lo que me quita el miedo y me impulsa a seguir”, dice.

No sólo es youtuber. Le gusta la fotografía, manejar bicicleta y tiene pasión por los idiomas. “Estoy estudiando francés, un poquito de portugués y pronto acabaré el inglés”, cuenta.

Su apuesta mayor está llena de adrenalina y el peligro... y ganas de filmar diferentes realidades.