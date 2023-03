El 29 de agosto de 1951 pintaba para ser un día histórico en Argentina. El Gobierno no pasaba sus mejores días, pero creía en Eva Perón. Ese día una multitud le pidió que sea candidata a la Vicepresidencia, el presidenciable era Juan Domingo. Ella no se animó a rechazar ni aceptar la postulación. Dijo: “Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una mujer de esta bella patria. ¡Pero descamisada de corazón! Siempre he querido ser un puente de paz entre el general Perón y los descamisados de la patria. Yo siempre haré lo que diga el pueblo”. Acotó: “Pero yo digo que así como hace cinco años he dicho que prefería ser Evita antes que la mujer del Presidente, si esa Evita era dicho para aliviar algún dolor de mi patria, ahora digo que sigo prefiriendo ser Evita”.