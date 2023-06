Hay amores que duran por siempre y ven la manera de sobrevivir a pesar del tiempo y de diferentes circunstancias. Eso le pasó a Sonia Condori, quien tuvo un gato al que amó con demasía y el animal murió dos años atrás. Desde entonces hasta ahora suele retratarlo en sus pinturas. Así nació el Gato Yatiri, la obra que suele presentar en las distintas ferias de arte en La Paz.

Primeras pinceladas

Sonia Condori Coarite es una joven paceña que vive en cercanías de La Portada, aquel barrio que se ubica entre las ciudades de La Paz y El Alto. Estudia diseño gráfico en la Universidad Mayor de San Andrés y le da vida a sus obras con pinceles y lápices.

“Mi amor por el dibujo y el arte comenzó en la infancia, cuando en la televisión pasaban ‘dibujos animados’, los cuales más tarde me enteré de que eran animé. Eran personajes carismáticos, coloridos y muy expresivos, todo esto en un mundo de fantasía, deslumbraban a mi yo pequeña”, relata la artista que también se siente atraída por la escritura.

Recuerda que por entonces su familia no tenía muchos recursos económicos y ella no tenía juguetes; pero su imaginación volaba a la hora de divertirse. Dice: “Junto con mi hermana dibujábamos en hojas de papel viejo que había por ahí, inventábamos personajes y luego los recortábamos para jugar con los muñecos de papel”.

Es una apasionada del animé y la manga. Sonia con el tiempo conoció el mercado nacional y las obras de artistas bolivianos. No se quedó atrás y presentó su propuesta gráfica. Explica: “En mis ilustraciones de temática nacional realizo ositos, diablitos, cholitas, entre otros, actualmente estoy con mi proyecto de cómic e ilustraciones del Gato Yatiri – Maestro de la coca y el rayo, la verdad desde que lo llevo a las ferias fue muy bien recibido por el público paceño”.

Aventura gatuna

Ella está fascinada por los mininos. Le atraen desde la postura del animal hasta su carácter enigmático. “Los gatos se roban el corazón de la humanidad. Para los egipcios eran dioses y artistas como Monet, Leonardo Da Vinci, Dali, Frida Khalo y muchísimos otros los han incluido en sus obras”, reflexiona.

Su propuesta sobre el papel se denomina Gato Yatiri. Habla de él: “Es el personaje más querido por mis espectadores actualmente. Nació en un momento de crisis creativa, pues siempre que voy a las ferias me gusta llevar algún diseño nuevo, entonces una feria se acercaba y mi mente exigía llevar algo nuevo, así que pensé en gatos. Ya tenía gatos en stickers, pero pensé en hacer gatos más variados, así que comencé poniéndoles distintas cositas, un gato con flores, una gata cholita, un gato sandía y de repente dije: debo hacer un gato con un poncho y chullito, adicionalmente le puse hojitas de coca como accesorio, y desde ese momento se disparó la idea, es un Gato Yatiri”.

No es sólo un dibujo, el Gato Yatiri tiene su historia de ficción: él fue elegido como el siguiente nuevo guía de la humanidad. Sonia hizo un cuento ilustrado relatando esta experiencia del minino.

Luego el Gato Yatiri saltó a otros cómics nacionales y participó en diferentes historias. Yexit, Anline, Marraqueta Aymara, Kaomy, Jn143 entre muchos, son otros artistas que compartieron esta experiencia de Sonia y su personaje.

Ella también es un personaje que tiene un nombre artístico: SococO art. Cuenta que es un pseudónimo que lleva desde colegio. “Tiene las primeras sílabas de mi nombre y mis apellidos. Y pues agregué la palabra ‘art’ para distinguir mi cuenta en redes sociales y que cualquier persona interesada en el arte puedan encontrarme más fácilmente”.

En su caso, la ficción le va ganando a la realidad. “La verdad todos me llaman SococO, es raro cuando me llaman por mi nombre real. Me siento más cómoda como SococO porque es divertido, aunque siempre genera chistes o confusiones de alguna manera, pues unos piensan que es un nombre japonés y otros creían que era un chico”, cuenta. A ella le gusta este mundo en el cual su arte está, incluso, un poco más allá de su persona.

De a poco se hace conocer en la movida artística. Cuenta sobre sus diseños: “Me dedico a la ilustración digital mayormente, trabajo con comisiones personalizadas, sean retratos o diseño de personajes, también en ilustración de páginas de cómic o para libros. También participo en ferias culturales y de emprendimiento con stickers, pósters, pines, imanes, stickersholagráficos, llaveros y cómics. Actualmente participo en la feria dominical y próximamente estaré en la Feria Internacional del Libro de La Paz, lo cual me emociona bastante”.

Su pasión mayor es el dibujo y la pintura; sin embargo, también está interesada en artesanía, serigrafía y animación. Confiesa que le gusta todo aquello que esté ligado con el mundo de la creatividad.

Además de las clases en la universidad, ella participó en talleres de cómic y animación experimental. Tuvo de guías a Iván Villca, Miguel Mealla, entre otros artistas maestros.

Recién su trabajo y el de muchos artistas como ella fue reconocido por la Asamblea Plurinacional. Cuenta: “Son incentivos que me motivan, son importantes. Existen muchos artistas emergentes que buscan abrirse campo en este camino y que se nos dé esta visibilidad nos ayuda muchísimo. El arte es lo que da vida a la vida, al menos para mí”.

El mismo Gastón Ugalde apreció la obra de Sonia, quien es parte de los grupos de formación del artista paceño.

Mañana

Ella no mira hacia otro lado, su atención está únicamente puesta en el arte. Sus dibujos expresivos con historias locales la tienen ocupada. No piensa en tener otro trabajo con el cual solventar su vocación artística. Al menos en los siguientes 10 años se imagina en este mismo camino creativo: “El futuro es incierto, pero en el ámbito artístico me veo ya con una variedad de cómics publicados, desarrollando mis proyectos de animación, teniendo un lugar propio, un taller y un emprendimiento más fortalecido, viviendo principalmente de la producción de mi arte, cómics e ilustración digital”.

Ilusiona conocer su mensaje: “Me gustaría conocer más y más artistas y su mundo y también ser una inspiración para que más artistas emergentes sepan que sí se puede vivir de nuestro arte, que seamos fieles a nuestras almas y vivamos haciendo lo que nos gusta hacer, en nuestro presente”.

Eso sí, en el último tiempo estuvo más comprometida con la narración. Recién participó en un taller de escritura creativa del colectivo Ulupika Movimiento Cultural. Dice: “Fue una experiencia refrescante conocer el poder de las letras, de los escritos y relatos. Fue el inicio de otro mundo muy enriquecedor y me gustaría indagar más en el asunto, quizá escribir pequeños relatos y vivencias. El alma quiere expresarse y busca las formas”.

Mientras continúa en el camino de las expresiones artísticas, en sus próximas creaciones continúa la historia de un Gato Yatiri, aquel que será el salvador de la humanidad y de los animales.