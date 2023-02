Pacesa estuvo casada más de 30 años con Mario. Tuvieron tres hijos (Sonia, Miriam y Édgar) que ahora, junto con su sobrina de cariño Rosa, y Elvira, le ayudan a salir cada día a vender sus famosos chicharrones al mercado Villa Fátima, hoy uno de los más grandes de La Paz. El puesto atiende entre las 16:00 y 21:00.

El mejor recuerdo que Pacesa tiene de su esposo Mario -afirma- es que juntos lograron mantener su matrimonio para criar a sus hijos. “Yo soy hija de padres divorciados y sufrí mucho de niña, crecí rebotando como una pelotita”, expresa melancólica.

La niña pastora

Pacesa Condori nació hace 67 años en la ciudad de La Paz, en el barrio de Alto Chijini, pero creció en Munaypata. Cuando era niña sus padres se divorciaron, llenando su pequeña vida de sufrimiento, hasta que su abuelo Juan Condori comenzó a cuidar de ella. Juan era de Compi, un pueblo en el departamento de La Paz, donde Pacesa aprendió a cuidar ovejas.

“De chica iba a pastear ovejas”, dice y suelta su primera risa.

Pacesa también creció con una tía en La Paz, donde aprendió a tejer chompas que se comercializaban por la zona comercial de la Buenos Aires. Fue en esos tiempos que conoció al que fue su esposo y se fue a vivir a Villa Fátima, el barrio desde donde se hizo conocer como la reina de los chicharrones y donde radica hasta hoy.

Comida para presidentes

La Pacesa tiene 49 años haciendo chicharrón en Villa Fátima y menciona que entre sus comensales cuentan hasta presidentes de Bolivia, alcaldes, políticos, militares y delegaciones de extranjeros, entre otros.

“Todos pisaron mi puesto”, dice y ríe nuevamente.

“El exalcalde Ronald MacLean vino a comer. Hasta para el expresidente Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) hice chicharrón, 400 platos. También llevé mis chicharrones a la Casa Grande del Pueblo. Los militares me piden, delegaciones del extranjero. Comen mirando y preguntando ¿qué es?, ¿cómo se hace?. Gracias a Dios con este chicharrón a mucha gente he conocido”, añade.

Y entre tantos poderosos y políticos no faltó uno que le propusiera incluso ser candidata. Pacesa cuenta cómo un excandidato a la Presidencia un día se plantó en su puesto del mercado de Villa Fátima para proponerle ser candidata. “Pero apenas sé leer y escribir, le respondí a ese político. ‘Tendrás asesores, lo importante es que mucha gente te conoce y quiere’, me respondió. No acepté. También me ofrecieron para ser candidata a la Alcaldía, pero no”, cuenta Pacesa Condori.