La Sirenita (The Little Mermaid) tuvo su primera proyección en Estados Unidos y, al parecer, las opiniones iniciales resultan ser favorables. La película, protagonizada por Halle Bailey, adapta el clásico cuento de Hans Christian Andersen y la producción animada de 1989.

La película, que está a días de su presentación en América Latina y en Bolivia, llega envuelta en una polémica por la elección de la protagonista Bailey, artista afroamericana.

Así, el periódico El Mundo, en septiembre del año pasado publicó “La nueva Sirenita negra de Disney divide a los fans”.

“La Sirenita está haciendo que se salga de control la inclusión”, “Arruinaron mi infancia, ésa no es La Sirenita”, fueron algunos comentarios que fans de la cinta original compartieron en Twitter.

Esto pasó después del 10 de septiembre cuando Walt Disney Studios compartió el tráiler oficial del live action de La Sirenita. “El video, de poco más de un minuto, muestra el fondo marino y a la sirena más famosa con su característico pelo rojo... y de piel oscura. Esta Ariel protagonizada por la actriz y cantante afroamericana Halle Bailey ha causado bastante conmoción. El tráiler compartido el pasado sábado ya tiene más de 11 millones de reproducciones y 1,5 millones de dislikes (que contrastan con los likes, que apenas alcanzan el medio millón)”, reseña El Mundo.

La proyección de La Sirenita, indica Infobae, en Estados Unidos obtuvo aplausos de la crítica que además cuenta con la participación de Melissa McCarthy (Úrsula), Javier Bardem (rey Tritón), Jonah Hauer-King (príncipe Eric), Noma Dumezweni (la reina) y Art Malik (Ser Grimsby).

Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins) estuvo detrás de la dirección del proyecto con un guion del dos veces nominado al Óscar David Magee (La vida de Pi). Las canciones incluyen música del ganador de varios premios de la Academia Alan Menken (La bella y la bestia y Aladino) y letras de Howard Ashman. Además, se sumaron nuevas letras de Lin-Manuel Miranda (En el barrio). Este último también es productor junto a Marshall y Marc Platt.

Impresiones

Los comentarios, que colectó Infobae, inclinaron la balanza hacia lo positivo del filme. Grace Randolph, de Beyond The Trailer, escribió: “La mejor adaptación live-action de Disney, ya que tiene éxito no sólo como nostalgia, pero como una película a menudo impresionante por derecho propio. No es PERFECTA, ¡pero tiene la magia de Disney! Y definitivamente debería verse en la pantalla grande”.

Zoë Rose Bryant, de We Live Entertainment: “Mi parte favorita de La Sirenita fue cuando la audiencia en mi proyección estalló en aplausos después de la interpretación de Halle Bailey de ‘Part of Your World’ y espero que todos tengan esa experiencia”.