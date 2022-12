La vida es como un partido de fútbol. Es un juego con tiempo extra en el cual hay que trabajar en equipo. Y jamás debemos olvidar que la pelota es una caprichosa y sólo depende de su voluntad, o no, para que exista el grito sagrado de gol.

Este equipo de la vida está compuesto por dos futboleros que se complementan al milímetro. Son Quique Wolff y su hijo Pedro, el primero nació hace 73 años y el segundo tiene 41 años, ambos nacieron en Buenos Aires.

Tienen infinidad de cosas en común, las más importantes son dos: aman el fútbol y el periodismo. Llegaron para ser parte del equipo televisivo que transmitió por señal abierta el Mundial de Catar 2022. Es decir, narraron el Mundial para quienes no tienen televisión por pago.

Los Wolff son Pelé y Garrincha en el campeonato de Suecia del 58. Pedro es hábil y regateador con la palabra; Quique es experimentado y puntilloso. Ambos tienen en la mira el pórtico de la información.

Un caballero en la cancha

La palabra es como un balón que Quique trata con delicadeza. Mide cada frase como si fuera a realizar un pase a 30 metros de distancia. Y siempre, o casi siempre, es preciso.

No alardea aunque tiene un registro envidiable, jugó con Diego Maradona y enfrentó a Edson Arantes do Nascimento, un tal Pelé. Brilló con las poleras de River, Racing, Argentinos Juniors y Tigre, en su país. También se puso las casacas de Las Palmas y Real Madrid en España. Lució con orgullo la piel albiceleste, la cual le quedó perfecta a su juego y supo ser capitán de la selección argentina, allá por la década de los años 70.

Recuerda que el fútbol llegó a su vida cuando era niño y que pronto demostró cualidades con el balón. Es más, se dio el lujo de decidir cuándo comenzar a jugar de manera profesional. Rememora sus inicios: “Yo en ese momento estudiaba en colegio, en el año 66. El técnico Juan José Pizzuti me quiso poner en el equipo que después fue campeón, en Racing, y yo era muy chico; le dije que no, porque estaba estudiando y no podía entrenar con ellos en la mañana”.

No le estaba diciendo que “no” a un equipo cualquiera... era Racing, una de las escuadras más reconocidas en Argentina, la región y el mundo. Ese 1966 el equipo de Pizzuti fue campeón de su país, en 1967 disputó la Copa Libertadores y también salió campeón tras derrotar a Nacional, de Montevideo. Jugó contra Celtic, de Glasgow, (exrey de Europa) y ganó la Copa Intercontinental de clubes.

Aun cuando tenía una carrera brillante en Racing, Quique no dejó sus estudios universitarios. Cuenta: “Estudiaba porque me parecía que era una devolución a mis padres que siempre habían pensado que uno tenía que estudiar para seguir su camino”.

Se destacaba en clases y en la cancha. El técnico César Luis Menotti fue a España y quiso reclutarlo para la selección del 78. “Él necesitaba que yo volviese ese año en marzo y yo estaba jugando con el Real Madrid, fuimos campeones recién en abril”. Menotti ya no lo llamó. Esa selección, la del 78, salió campeona del mundo.

Volvió a Argentina para jugar en el equipo de Maradona. Hasta que un día sintió que el fútbol no era lo mismo para él y dejó las canchas.

Simplemente Fútbol

Allá por 1979 Quique Wolff colgó los cachos y años después ingresó a Radio Continental. Hizo varias amistades en el mundo de la comunicación. Su sendero en el periodismo se llama Simplemente Fútbol, programa en el que entrevistó a los más importantes cracks: Pelé, Cruyff, Maradona, Ronaldo, Zidane, Di Stéfano, Messi... “No hubo jugadores de esa talla que le hayan dicho no al programa y siempre han dicho que sí”, cuenta el hombre que en determinado momento de su vida pensó convertirse en director técnico.

Su hijo Pedro no recuerda a su papá vestido con el pantalón corto y los cachos. “Yo quise ser futbolista y no pude. El periodismo me gustaba porque lo había seguido a mi papá mucho tiempo en su carrera. Yo no lo conocí jugando al fútbol y cuando lo conocí él era ya periodista. Desde muy chiquito lo acompañaba a la cancha, a los programas”, cuenta el comunicador de ojos claros como sus frases.

Él, como todo goleador de raza, tiene los objetivos en la mira y va por ellos. Va con las pulsaciones a mil. “Todo tiene que tener pasión. Sin pasión la vida no tiene sentido. Todo lo que sea en la vida tiene que ser así el periodismo, jugar al fútbol, lo que sea que se haga tiene que tener pasión, sino no tiene sentido lo que haces”, explica.

Eso sí, advierte que en determinados momentos cuando el periodismo pierde los colores y empieza a teñirse de amarillo, ahí mismo desaparece la esencia del oficio. Él aprendió de su padre el buen trato a la palabra, hacer regates con las historias y salir en la pantalla de la televisión con el traje de la corrección bien puesto.

Quique, como esos jugadores que tienen los genes de la calidad encima, cree que el oficio del periodismo no es complicado; pero sí que requiere una pasión constante. “Seguir en la profesión que uno tiene y le gusta no es difícil. El día que sienta que ya no estoy consiguiendo lo que necesito para tener un buen programa y cuando me dé cuenta que a lo mejor no estoy logrando expresar lo que quiero de un partido, ese día tendré que decir acá se acabó”, relata el comentarista.

Lo mismo le pasó con el rey de los deportes. Narra: “Hay que ser inteligente para eso; cuando jugaba al fútbol y sentí que ya no era lo mismo, bueno, colgué los zapatos de fútbol. El día que sienta una situación de este tipo será el momento de decir adiós al periodismo”.

Y no se requiere tener mucha o poca edad para dejar de apasionarse; por ejemplo, él dejó de ser futbolista a los 31 años.

Hoy en día, además de comentar fútbol y dirigir con su hijo Simplemente Fútbol, él es director de la carrera de Periodismo Deportivo en la Universidad Privada de Buenos Aires (UADE). También lo invitan a dar charlas sobre su carrera profesional en distintas partes del mundo. Pasa que en el fondo el periodismo no es sólo periodismo; detrás hay muchas enseñanzas y el fútbol tampoco es simplemente fútbol; es más, mucho más.

“Yo hablo con los chicos que están estudiando Periodismo Deportivo y lo primero que les digo es que se den cuenta rápido si es realmente esto lo que quieren, si es realmente lo que les gusta. Les digo ‘piénsenlo porque son jóvenes, porque pueden cambiar la carrera tranquilamente’. Esto por sobre todas las cosas hay que quererlo, hay que amarlo como toda profesión y preocuparse mucho. Cada uno tiene que ser como es, ponerle todo el corazón y toda la sapiencia posible para que las cosas salgan bien”, indica el maestro.

Pedro lo respalda, cuenta que trabajar con Quique es un sueño hecho realidad. Confiesa que es el primer fanático de Simplemente Fútbol, programa que él sigue desde que era muy pequeño. Primero era un aficionado más y después se convirtió en uno de miles de admiradores del espacio televisivo.

Quique es un agradecido de la vida por tener la ocasión de trabajar junto con su hijo. Valora que ambos comulguen el mismo amor por el periodismo y el fútbol, pero también valora las discrepancias con Pedro. Es que, como Pelé y Garrincha, cada uno de estos protagonistas tiene su estilo y juntos son una tromba.

Bolivia

Al hablar de sueños, Pedro dice que por primera vez transmite junto con su papá un Mundial de fútbol. Décadas atrás, Quique tuvo la oportunidad de estar en La Paz con la selección argentina, aunque no llegó a jugar. Luego vistiendo la polera de River Plate enfrentó a Wilsterman en Cochabamba; y siempre para él Bolivia estaba ahí cerca, arriba del mapa.

Ambos lamentan que la información del balompié boliviano en Argentina sea mínima. Aunque la lista de jugadores importantes bolivianos que tienen en carpeta es vasta, no se animan a decantarse por alguno. A pesar de las virtudes de los futbolistas, Quique tiene una inquietud: “Siempre me preocupa ¿por qué Bolivia no aumenta su caudal futbolístico para poder estar en un campeonato mundial?”.

Durante las transmisiones del Mundial de Catar 2022 ellos disfrutaron más del país y sobre todo del público nacional. “La gente nos ha demostrado un cariño maravilloso en todos los lugares por donde fuimos y caminamos. No paramos de que nos pidan una foto. Alguna gente cree que a lo mejor si nos piden una foto nos hacen sentir mal y no, a nosotros nos hacen sentir muy felices que tengamos ese reconocimiento”, explica el excapitán de la selección argentina y hoy periodista estrella de la cadena internacional ESPN.

Pedro también valora el cariño boliviano. “Sobre todo hay algo que quiero rescatar y es el respeto. Siempre digo que en la vida lo primordial es el respeto, te puede gustar lo que hacemos o no, pero siempre la gente nos ha tratado con respeto. Cuando se acercan a pedir una foto son muy amables y eso ya a nosotros nos tiene demasiado contentos”.

Desean volver a Bolivia y ver a la Verde en campeonatos internacionales. Para el país llegar al Mundial es cuestión de trabajo y también es un deseo que debe ser apoyado por la caprichosa.