“Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad...”, así comienza la canción Libre en la voz del inigualable Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo. El tema pertenece al álbum Mi Tierra, que el músico estrenó en noviembre de 1972. Al poco tiempo, aquellas canciones conquistaron las listas de popularidad en el mundo y sobre todo en su país. La pieza Libre abrió sus alas y voló más allá en el tiempo.

Nino Bravo nació y murió en España. Tenía apenas 28 años cuando la mañana del lunes 16 de abril de 1973 tuvo un fatal accidente automovilístico en el municipio de Villarrubio. Aquel día el cantante conducía su coche BMW que iba de Valencia a Madrid, en su agenda estaba previsto ir a la capital española para realizar grabaciones musicales.

Una premonición

“Un cantante tiene un recorrido. Primero no le conoce nadie; luego, llega una canción que gusta a la gente y, surge el éxito del cantante y de la canción. Pasa a ser conocido. Al final, cuando ya es conocido, sólo quedan sus canciones”, comentó en cierta ocasión Nino Bravo a la periodista Pilar Trenas en ABC. El mismo periódico, en la actualidad en su versión digital, recuerda que el intérprete estaba en la cresta de la ola de popularidad cuando pronunció aquella frase.

En su adolescencia ya mostró cualidades para el canto y se animó a conformar el grupo Los Hispánicos junto con sus amigos Salvador Aranda y Félix Sánchez. Su primera actuación oficial fue en la Sociedad Coral El Micalet, durante la presentación de su Fallera Mayor, fascinando a propios y extraños al interpretar su versión del éxito musical de aquella época Only You de The Platters.

Luego integró los Superson y saboreó un poco el sabor dulce e inolvidable de la fama. En 1966 dejó varada su carrera musical para acudir a prestar su servicio militar. Estaba tan decaído que pensó en dejar la vida artística. Al volver a la vida civil, comenzó su carrera de solista y participó en festivales musicales. Había comenzado su recorrido, se abría espacio en el mundo artístico y, como él lo predijo, estaba a punto de hacerse conocido.

Carrera

A principios de 1970, el conocido representante José Meri se hizo con las riendas de la carrera artística del músico valenciano, informa la web oficial de Nino Bravo. En marzo participó en el II Festival de la Canción Española, en Barcelona y que sirvió para seleccionar al representante español en Eurovisión. La canción Esa será mi casa gustó, pero el elegido finalmente fue Julio Iglesias.

En julio de ese mismo año Nino Bravo obtuvo el cuarto puesto en la III Olimpiada de la Canción de Atenas con la canción El adiós.

Este éxito hizo que los directivos de Televisión Española le ofrecieran participar en el programa Pasaporte a Dublín, que pretendía seleccionar al representante español para el Festival de Eurovisión 1971. Así, durante el otoño de 1970, Nino apareció semanalmente en las pantallas españolas junto con cantantes tan populares como Karina, Junior, Rocío Jurado, Jaime Morey, Conchita Márquez Piquer, Encarnita Polo, Dova o Los Mismos.

Finalmente, Karina fue la elegida, pero gracias al programa Nino pudo alcanzar el número 1 con la última de sus grabaciones, Te quiero, te quiero.

En octubre de 1970 Nino sumó un nuevo logro en escenario internacional: el cuarto puesto en el IV Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro con el tema Elizabeth, compuesto por el Dúo Dinámico.

Latinoamérica le abre las puertas. En Chile fue invitado a cantar como artista internacional en el XII Festival de la Canción de Viña del Mar, celebrado en febrero de 1971. Entonces empieza a recibir sus primeros premios: el Olé de la Canción 71, el Quijote de Oro y el triple disco de oro por las ventas de Te quiero, te quiero.

La vida le sonreía en todo sentido. El 20 de abril de 1971 contrajo matrimonio con María Amparo Esther Martínez Gil, una joven a la que había conocido meses atrás en la discoteca valenciana Victor’s. La luna de miel transcurrió entre el pueblo zaragozano de Gallur y Tenerife, donde participó como invitado en el VI Festival de la Canción del Atlántico, menciona la web oficial del artista. Ese mismo mes viajó a Suiza para actuar en el XI Festival de la Rosa de Oro de Montreux.

Tras un verano repleto de actuaciones, y con su segundo LP bajo el brazo, en septiembre de 1971 inició su primera gran gira latinoamericana, en la que visitó Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Su llegada a Argentina fue especialmente clamorosa: sus admiradores atestaron el aeropuerto para recibirle y sus shows televisivos en Canal 9 fueron seguidos por millones de espectadores. En Chile grabó un especial para Televisión Nacional de Chile en el que interpretó sus últimos temas en el Estadio Español de Las Condes.

A principios de 1972 apareció su tercer LP, titulado Un beso y una flor. De carácter romántico, marcaba una diferencia cualitativa respecto a sus anteriores álbumes, con una producción más cuidada y un repertorio homogéneo que lo llevó en las listas de éxitos y ventas con canciones tan populares como Cartas amarillas o Noelia. Meses después, el registro civil español vivió una explosión de nacimientos inscritos con el nombre de Noelia.

El 24 de enero de 1972 nació Amparo Ferri Martínez, la primera hija de Nino Bravo. El cantante adoraba a su primogénita y aprovechaba al máximo el tiempo que podía pasar con ella.

En julio de 1972, fue invitado a la XIV Copa de Europa de la Canción de Knokke, Bélgica, y tres meses después concursó como representante español en el V Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro.

Defendió el tema Mi tierra de forma prodigiosa, pero una injusticia le arrebató el primer premio. Al haber empatado a puntos con el representante de Estados Unidos, David Clayton Thomas, el presidente del jurado (Joseph Lee Zhito, estadounidense) tendría que haber otorgado el voto del desempate a Nino, ya que las normas le impedían votar al representante de su país; pero no votó por el español. El valenciano juró no participar más en otro festival.

En España sacó su álbum Mi tierra, el cuarto LP de Nino Bravo. Incluye el hit Libre, una oda poderosa a la libertad en toda su expresión, con el que termina 1972 en lo alto de las listas de éxitos.

En diciembre de este año, Los Superson le acompañaron por primera (y única) vez en un viaje internacional. Sería a México, donde el intérprete realizó algunas galas y grabó varios programas. Poco después recibió su segundo Olé de la Canción, reseña la web oficial de Nino Bravo.

Libre

Esta canción es un himno a la libertad, el cual tiene un estribillo que invita a llenar los pulmones y dejar soltar la voz con fuerza: “Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar...”.

El tema, sin embargo, tuvo más de una interpretación. En Chile, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar de 1974, Edmundo Bigote Arrocet, cómico argentino pero de nacionalidad chilena, cantó el tema con entusiasmo y de rodillas ante el mismísimo general Augusto Pinochet, quien pocos meses antes tomó la Presidencia por la fuerza. Es más, hay testimonios de que la pieza se usaba en las torturas de aquella dictadura; era entonces una tortura psicológica..., algo bastante contradictorio a la letra de Libre.

España, por entonces, vivía bajo la dictadura de Francisco Franco y la frase “como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar” se cantaba con rebeldía.

Hubo una interpretación que refiere a la historia del joven de 18 años Peter Fechter, quien hizo lo posible por cruzar el Muro de Berlín el 17 de agosto de 1962.

Esta narración tiene asidero en la mayor parte de la letra del tema. Es más, en cierta parte de la canción, Nino Bravo menciona: “Piensa que la alambrada sólo es un trozo de metal”. Y en la vida real, cuando Fechter estaba a punto de saltar el muro, no escuchó la voz de un oficial que le ordenó no avanzar más. Le dispararon, murió desangrado y sin recibir atención médica. O como dice la letra de la pieza: “Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar”.

La música de Nino Bravo sigue libre y vive a pesar de que ha pasado más de medio siglo. Se la canta en diversos lugares, ya sean marchas o karaokes.

Así se cumplió la profecía del mismo cantante, quien dijo a ABC: “Al final, cuando ya es conocido, sólo quedan sus canciones”.