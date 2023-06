La educación

Nació en tierra paceña, pero tuvo la oportunidad de conocer Santa Cruz de la Sierra. Vive en la comunidad de Parroscato, en Chulumani, Sud Yungas, sitio en el cual sus antepasados dejaron caer las raíces a su familia.

Le gusta la vida lejos del ruido de la urbe, aunque a veces también le agrada cambiar de aire e ir a dar una vuelta por el mercado Tejar, donde vende los mangos que produce su tierra.

“Este es un negocio familiar que nos heredó mi abuelo. Mi abuelo fue migrante. Llegó a los Yungas desde el Altiplano y se instauró acá. Él decidió que sus árboles fueran únicamente frutales en vez de las plantas de coca. Mi abuelo era una persona muy responsable con el medio ambiente; a él no le gustaba la deforestación ni la quema de árboles. Eso nos ha enseñado a nosotros”, cuenta Adeliz con una voz de niña que contrasta con los 22 años que tiene.

Confiesa que le gusta vivir en el campo, aunque reconoce que la ciudad ofrece más oportunidades para estudiar. Adeliz acabó el colegio a los 16 años y después ingresó a la carrera de comunicación social, en la que permaneció un año y luego fue a Santa Cruz de la Sierra, a la Escuela Nacional de Teatro para aprender artes dramáticas.

Después de titularse, retornó a Yungas, donde vive su familia. Volvió con ansias de enseñar lo que aprendió. “Vi que en las ciudades los estudiantes de colegio tenían más posibilidades de ir a clases de teatro o de oratoria; pero en el campo no. Eso me pareció un poco clasista porque muchos de los niños acá no tienen las mismas condiciones”, cuenta.

Intentó que las autoridades del lugar le ayudaran para dar clases, pero no tuvo suerte, hasta que gracias a la ONG Solidar Suiza hoy en día puede impartir sus enseñanzas de teatro e interpretación. Ella se divierte enseñando. Le gusta hacer voces diferentes y juguetear con sus alumnos.