$!Las claves del éxito de las empresarias de El Alto que llevan lujo a la Expocruz

En 2002 Isabel Condori tenía 20 años y estaba embarazada de su hija Diana Cristina. Su pasatiempo favorito era tejer, hacer ropita para su bebé, pero confiesa que al principio las prendas no se veían muy bien. “Estaba inspirada en mi hija y aunque los diseños no eran tan bonitos me permitían cubrirla... ¡Yo no sabía tejer bien!”, recuerda riendo.

Seguía la carrera de Textiles y procesos en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, lo que la impulsaba a seguir adelante con su interés por los tejidos, pero de forma empíricia, remarca la empresaria alteña nacida en la zona 16 de Julio.

Con su pequeña Diana Cristina ya en brazos, su casi hobby se fue convirtiendo en una opción de emprendimiento para sostenerse a ella y su pequeña. En 2005 - recuerda -se vio ante la oportunidad de contar con un capital. Se trataba de un crédito sin interés que le otorgó la ONG Ovades. Lo recibió pero de inmediato quiso devolverlo porque temía no poder pagarlo.

“Eran 3.000 bolivianos y quería devolverlos porque me sentía incapaz de pagarlos, pero el pastor insistió”, cuenta.

“Llevé el dinero, lo guardé, pero pasó que me tentaron, me pidieron 200 chompas. Me animé, usé el dinero e hice las chompas. Repuse la plata y tenía una ganancia. Ahí me di cuenta de lo importante que era tener un capital”, añade.

Isabel Condori comenzó tejiendo con lana acrílica, hoy lo hace con lana de alpaca, una de las fibras más valiosas. Produce vestidos, chompas y ruanas que llegaron a EEUU y otros países. Considera que se debe a que lo que diseña “le gusta a todo el mundo”.

“Sí, a medida que mi hija iba creciendo, la gente se volvía loca cuando la veía con las ropitas que le hacía, ¡se las querían sacar!”, recuerda.

Para 2011 sus diseños ya tenían la marca que llevan hoy, Tejido y punto, y los llevaba por el país a través de ferias; sin embargo, los ingresos que lograba eran insuficientes para criar a su hija. Por eso en 2014 se apartó de su emprendimiento y se dedicó la enseñanza.

“Fue la necesidad, como soy padre y madre para mi hija, tenía que frecerle un mejor futuro. Ese objetivo me llevó a Cochabamba como docente. Dejé todo en El Alto”, cuenta.

Pero Isabel nunca renunció del todo a Tejido y punto, por eso lo retomó en 2017. “Desde entonces me dedique a mi empresa con los dos pies. Comencé a tejer las 24 horas del día y a buscar trabajadoras, sobre todo mujeres jovenes,para apoyarlas. Así comenzó algo maravilloso”, dice.

Llama maravilloso a su trabajo y a sus diseños que hoy están en la vitrina más importante de Bolivia, la Expocruz.

“Es la vitrina más elegante que siempre anhelé. Espero que este año lleguen a la feria los alemanes y japoneses para hacer un contacto directo”, afirma Isabel, que preside Ajayu de los Andes, una asociación de emprendedores a los que colabora y empuja a seguir su mismo camino.