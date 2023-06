Lizzo vive una racha ganadora. Melissa Jefferson (nombre real de la artista) saltó a la fama en 2019 cuando lanzó su tema Truth Hurts, número uno en Estados Unidos. Desde entonces, ha realizado dos giras y ganó el premio canción del año en los Grammy por su tema About Damn Time.

Si bien su canción ocupó los primeros lugares en las listas del país norteamericano, el éxito no llegó rápido para la cantante, cuenta ella misma en un documental que estrenó el año pasado en HBO Max, pero que este junio se hizo disponible en las plataformas de streaming de la BBC, y que ha puesto su vida nuevamente en el foco del público.

En la producción, titulada Love, Lizzo, la intérprete no tan solo se desahoga, sino que ofrece detalles íntimos de su vida y carrera. “Nadie quería contratar a una negra gorda que rapeaba, cantaba y tocaba la flauta”, sostuvo la música, que además se presenta en el festival Glastonbury que se celebra en Reino Unido, reseña BBC Mundo.

Lizzo narra su historia, desde sus primeros días en Detroit, pasando por las noches que tuvo que dormir en su coche hasta llegar finalmente a Los Ángeles, donde entró en el mainstream.

Detroit

Lizzo nació en Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. De chica, creció rodeada de las cantantes de la iglesia que habían fundado sus bisabuelos. Inlcuso Shari Johnson-Jefferson, su madre, actuaba a menudo en la iglesia.

Si bien Lizzo siempre soñó con ser cantante, no siempre tuvo confianza en su voz. “Había cantantes a las que quería parecerme, probablemente Lauryn Hill y Beyoncé. Yo no sonaba así, así que ni me preocupaba”, explica.

Fue su familia, especialmente su padre, Michael Jefferson, quien la motivó a seguir en la música. A los 10 años fue a Houston, Texas, con su familia. A los 20 se fue sola a Minneapolis hasta que llegó a Los Ángeles.

“No importa en qué parte de mi historia entres, lo que persigo es la música. ¿Por qué dormía en el coche? Porque persigo la música. ¿Por qué me mudé a Minneapolis? Porque iba a donde estaba la música”, dice en la producción.

Su primer single lo lanzó en 2013, pero recién en 2019 llegó a la lista de elegidos de Estados Unidos. “Tardé casi diez años en llegar a donde estoy hoy. Trabajé mucho y nunca dije que no”, añade.

Su cuerpo

“Como muchas otras personas, crecí aprendiendo a odiar mi cuerpo”, agrega en el audiovisual. Lizzo explica que pasaron varios años hasta que consiguió quererse a sí misma. En el documental recuerda los días de colegio, cuando las chicas de la clase de gimnasia le escondían la ropa mientras se duchaba.

Recién en 2015, lanzó su canción My Skin donde confirmó que su propósito como artista era empoderarse a sí misma y a los demás para que sean capaces de quererse a sí mismos. La canción dice en sus letras frases como: “He terminado con la lucha/ ahora quiero disfrutar de mi vida”.

“Antes de eso, no había escuchado a nadie decir en una canción: ‘Estoy enamorada de mí misma’. La gente conectó con el tema, porque era personal y real. Fue así que me di cuenta de que esa era yo”, dice la artista sobre el surgimiento de My Skin.

Lizzo empezó así a difundir un mensaje de amor propio. Desde su canción Special hasta la creación del grupo de danza Big Grrrls, que la acompaña en sus espectáculos y a las que describe como una extensión de sí misma.

Big Grrrls es un grupo de bailarinas que formó para representar a mujeres de todas las tallas sobre el escenario, que se unieron a la artista en su gira Cuz I Love You.

El documental también muestra cómo grabó su popular disco Special, que incluye el tema About Damn Time.

La última parada de la gira Special ha sido en Los Ángeles, desde donde Lizzo declaró con orgullo: “Realmente creo que el amor por uno mismo y por los demás es lo que necesita este mundo para ser un lugar mejor”.

Fobias

Desde que Lizzo comenzó a ganar popularidad alrededor del mundo, Internet no ha dejado de ser un lugar hostil para ella ya que abundan los comentarios gordofóbicos y en los que se asume que no lleva una vida saludable por su contextura física. La cantante ha cargado la bandera de la aceptación sin importar la apariencia, sin embargo, en más de una ocasión el acoso cibernético la ha hecho considerar retirarse de la música, indica la revista Rolling Stone.

Hace poco, la intérprete de About Damn Time volvió a ser objeto de gordofobia luego de que se viralizara un video suyo en el que ejecuta una rutina de baile exigente en uno de sus conciertos. Según informó Billboard, Lizzo compartió una captura de un tuit que se mofaba de ella, y comentó: “Acabo de iniciar sesión y este es el tipo de mierdas que veo a diario sobre mí”.

“Esto me está haciendo odiar el mundo”, escribió. “Luego, alguien en las respuestas dijo que yo ‘como montones de comida rápida’. ¡Literalmente dejé de consumirla hace años! Estoy cansada de tener que dar explicaciones todo el tiempo y solo quiero meterme a la aplicación sin ver mi nombre relacionado con alguna payasada”.

Al final, Lizzo fue severa: “El amor no supera el odio que recibo en redes... ¿todo porque soy gorda? Ustedes no saben lo cerca que he estado de rendirme y abandonarlo todo para disfrutar de mi dinero junto a mi novio en una maldita granja”. Esta última parte de su declaración la extendió poco después en su cuenta de TikTok, en donde añadió que hay días en los que el acoso es tanto que la ha hecho considerar “dejar la música y desaparecer”.

Desde su música y su discurso, Lizzo ha defendido la normalización de los cuerpos que se salen de los cánones de belleza. Al mismo tiempo, ha difundido el mensaje de que no se necesita tener una figura delgada ni someterse a dietas extremas para llevar una vida saludable, refiere Rolling Stone.

Un par de días antes de que estallara el reciente episodio de gordofobia, la artista estadounidense había explicado que el crecimiento de su carrera la impulsó a mejorar su condición física, pero aclaró que para conseguirlo no es necesario ser delgada. “No estoy intentando ser gorda y no estoy intentando ser de menor talla, simplemente estoy intentando vivir y ser saludable”, agregó la semana pasada. “¡Así es como luce mi cuerpo incluso cuando estoy comiendo bien y ejercitándome!”.