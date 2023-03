Para los folkloristas no hay ángeles en la entrada al cielo, en la gran bóveda celeste están los morenos achachis con su ritmo cansino. Tampoco se escuchan los clarinetes en el último adiós, son las matracas las que se hacen sentir en el más allá. Eso lo comprendió muy bien un grupo de puneños, ellos crearon la empresa los Ángeles Cargadores Fúnebres.

No quiero que lloren

La morenada Matraca (conocida también como Matraquita) cuenta la historia de un folklorista que expresa así su última voluntad: “Cuando yo me muera no quiero que lloren, quiero que la banda toque la mejor morenada”. Luego el vocalista canta: “Al lado de mi matraca yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré”.