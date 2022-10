Un reciente viaje a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) me ha permitido conocer mejor el experimento político, económico y social que se lleva a cabo en ese Estado y, al mismo tiempo, comparar ese experimento con el que ha vivido nuestro país en el mismo período de tiempo. Concentraré mis reflexiones en dos sectores: la política y la economía, mezclándolos con aspectos sociales.

Una federación de monarquías

En 1971, después de obtener la independencia de Gran Bretaña, siete emiratos de la punta sudoriental de la península arábica, diferentes entre sí en muchos aspectos, crearon una federación de Estados monárquicos que, 51 años después, sigue funcionando excelentemente.

Los dos emiratos más grandes, ricos e influyentes (Abu Dabi y Dubái) se reparten el poder; el primero con la presidencia y el otro con el cargo de primer ministro. Es común ver colgadas las fotos de ambos emires en los edificios públicos de Dubái.

En una superficie menor que el departamento de Potosí vive una población poco inferior a la boliviana, la gran mayoría en ciudades, debido a que casi todo el territorio es desértico. Se estima que un 20% de los habitantes de los EAU son ciudadanos emiratíes, que gozan de toda clase de privilegios, y 80% residentes de varios países, especialmente del sudeste asiático y Egipto, empleados en los servicios y la construcción. La variedad de idiomas recuerda la Babel bíblica, aunque oficialmente se usa el árabe y el inglés.

No puedo evitar de pensar que, a la larga, esa desproporción tendrá consecuencias. Tanto más que nacionalizarse en los EAU no es fácil. No basta haber nacido ahí, sino que se requiere 20 años de estadía y hablar árabe fluidamente. En nuestra corta estadía no logramos identificar un afiche o una valla luminosa (que las hay por cientos y de tamaño gigantesco) con temas de política.

Existe un control sutil, atribuible más a razones económicas que políticas, como en el caso del WhatsApp y otras plataformas similares que no funcionan en la modalidad de voz, con el fin proteger a las telefónicas locales que son gubernamentales.

Las principales funciones federales son relaciones exteriores, defensa y salud. Por lo demás cada emirato goza de amplia autonomía. Los EAU han participado en intervenciones militares en otros países árabes para defender regímenes religiosa y políticamente afines.

La religión predominante es el islam en su rama “sunita”, con presencia de cristianos (expatriados) y otras confesiones. Sin embargo, el dios más adorado es el dinero, en realidad el oro, a juzgar por la cantidad y variedad de joyerías en los mercados.

No sólo petróleo

A pesar de lo que uno se imagina, la economía de los EAU no se basa solo ni principalmente en el petróleo, que lo hay y de manera abundante.

Curiosamente, un solo emirato (Abu Dabi) vive del petróleo. De hecho, la participación del petróleo no supera actualmente el 25% del PIB de los EAU, frente al 75% de los años 80.

Los EAU nacieron pobres y marginales en un territorio desértico, con una economía basada en un negocio tradicional (la pesca de perlas) desahuciado en las primeras décadas del siglo XX por la introducción de las perlas cultivadas. Hoy sus habitantes están entre los más ricos y de mayor desarrollo humano del planeta, aunque con marcadas diferencias entre emiratos y entre clases sociales.

Hay varias razones para explicar ese éxito: la riqueza petrolera, la homogeneidad de cultura (musulmana), religión (Islam) e idioma (árabe), la complementariedad entre los modelos de desarrollo (capitalismo en sus variantes) y la forma de gobierno (monárquica y autárquica). Pero, sobre todo, una clara vocación para el desarrollo.

La decisión inteligente que hicieron los emires al unificarse fue utilizar la riqueza petrolera para diversificar su economía: turismo, comercio, finanzas, infraestructura aeroportuaria, vialidad y hotelería se constituyen en rubros relevantes del desarrollo, con características propias de cada emirato.

Una diferenciación burda entre los dos mayores emiratos, Abu Dabi y Dubái, es que el primero (por mucho el más extenso y rico en petróleo) gusta de la ostentación y la autosuficiencia financiera, mientras que Dubái está abierto a la inversión extranjera, mediante incentivos dignos de los mejores paraísos fiscales.

Consecuentemente Dubái es más vulnerable a las crisis financieras y su mismo modelo de crecimiento necesitará ajustes, una vez que se sature el negocio inmobiliario. Ya por el año 2008, Abu Dabi tuvo que socorrer, con un ingente préstamo, a Dubái a raíz de la crisis inmobiliaria de esos años.

Impresiona la calidad, variedad y creatividad de los edificios, aunque demasiado concentrados y con pocas áreas verdes para mis gustos. Realmente el único límite es la libre creatividad de los arquitectos, cumpliéndose el dicho: “El dinero no es problema, es solución”.

A Dubái le encantan los Guinness: desde el edificio más alto del mundo, al mall más grande, pasando por la isla artificial más extensa (Palma Jumeirah).

Una infraestructura tan grande y extensa, con acondicionadores de aire funcionando 24/7 (la temperatura externa promedio es superior a los 30 grados) requiere de grandes suministros de energía, mediante termoeléctricas a gas y diésel. Pero resulta que, al igual que con los combustibles en Bolivia, la producción de gas es inferior al consumo, de modo que los EAU son importadores netos de gas natural. Es instructivo observar que, a pesar de su riqueza petrolera, la energía no se regala y el precio de la gasolina oscila con la cotización del barril. Durante nuestra visita, con el barril en 95 dólares, el precio por litro era de 0,80 dólares, o 5,61 bolivianos, 50% más que en Bolivia. Como mencioné, no todos los emiratos son ricos en petróleo, de modo que se observa una curiosa división del trabajo entre ellos. Tuvimos la oportunidad de visitar cinco de los siete y el que más me gustó fue Sharjah, una aparente ciudad-dormitorio de los trabajadores de Dubái, que ha optado por la cultura. Sharjah tiene bibliotecas, museos y ferias de libros que atraen a visitantes y proporcionan a sus habitantes un nivel adecuado de vida. Su mercado es un ejemplo de limpieza, variedad de productos y control de precios: uno compra y paga en una sola caja central, evitando así toda especulación de los distintos puestos de venta.

A lado de Sharjah, en dos calles paralelas a la costa queda el emirato de Ajman, el de la diversión tipo Las Vegas, con hoteles y casinos para las clases altas de los residentes, que, dicho sea de paso, suelen ganar 30.000, o más, dólares por mes: es el precio de vivir en el desierto. Los hoteles suelen ofrecer variedades de bebidas alcohólicas, pero nunca carne de cerdo. Hay privilegios incluso en las prohibiciones.

El último emirato que visitamos, Fujairah, era, hasta hace poco, el más pobre, pero gracias al desarrollo edilicio de Dubái y las malas relaciones de los EAU con Irán, ha alcanzado un acelerado desarrollo. De sus montañas sale el cemento y el mármol que requiere Dubái y sus puertos en el Océano Indico permiten a Abu Dabi, —un oleoducto de 48 pulgadas de por medio— sortear el control iraní del estrecho de Ormuz que comunica el Golfo Pérsico con el océano Índico. Sus reservas de agua dulce dan alas a la producción de vegetales que consumen los otros emiratos.

Fujairah, al igual que los demás emiratos, tuvo su oportunidad y supo aprovecharla. Otros países, como Venezuela y Bolivia, la tuvieron y la desperdiciaron.

En fin, pensando en la relación entre departamentos de Bolivia, los EAU enseñan que del desarrollo de otras regiones del mismo país pueden beneficiarse incluso las regiones menos ricas y desarrolladas.