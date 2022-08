Los latinos, presentes en grandes producciones que se estrenan en agosto en plataformas streaming

Los estrenos en la pantalla chica, para los amantes de las plataformas de streaming, tienen sabor latino. Zona Pop CNN recopiló algunos de los estrenos más importantes en cuatro de las propuestas más buscadas: Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max. Hay desde la franquicia de Star Wars hasta una serie con base en un libro del colombiano Gabriel García Márquez.

The Sandman

Quizás un mundo que todos en la Tierra tienen en común es el de los sueños. Precisamente lo que pasa ahí, ese encuentro con Morfeo, es la base de la historia de The Sandman, una serie de 10 episodios con una hora de duración cada uno.

“Hay otro mundo que nos espera a todos cuando cerramos los ojos y dormimos, un lugar llamado el Dreaming, donde The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), da forma a todos nuestros más profundos miedos y fantasías. Pero cuando Dream es capturado inesperadamente y mantenido prisionero durante un siglo, su ausencia desencadena una serie de eventos que cambiarán para siempre tanto el mundo de los sueños como el de los despiertos. Para restaurar el orden, Dream debe viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para reparar los errores que ha cometido durante su vasta existencia, volviendo a visitar viejos amigos y enemigos, y conociendo nuevas entidades, tanto cósmicas y humanos, a lo largo del camino”, según Netflix.

La producción está basada en la novela de DC Comics The Sandman, escrita por Neil Gaiman. La serie se estrena el 5 de agosto.

Clusterf**k: Woodstock ‘99

Los amantes de la música y de los festivales masivos conocerán la caótica historia del festival que se organizó en 1999 para celebrar los treinta años de Woodstock.

Netflix trae a su plataforma la serie documental de tres episodios en el que mostrarán cómo un evento que celebraba la paz y el amor, terminó en disturbios, fuego y caos.

“Se suponía que Woodstock ‘99 sería una celebración de paz, amor y buena música que definiría el milenio. En cambio, el festival degeneró en un épico tren descarrilado de incendios, disturbios y destrucción. Utilizando imágenes privilegiadas y entrevistas de testigos presenciales con una lista impresionante de empleados, artistas y asistentes del festival, esta serie documental va detrás de escena para revelar los egos, la codicia y la música que alimentaron tres días de caos total”, informa Netflix de la producción. La serie documental se estrena el 3 de agosto.

Carter

Corea del Sur siempre termina sorprendiendo con sus fabulosas e intrigantes historias. Carter no es la excepción y en las manos de su protagonista está la vida de los personajes de la serie.

“Dos meses después de una pandemia mortal originada en la DMZ (zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur) que ha devastado EEUU y Corea del Norte, Carter despierta sin recuerdos de su pasado. En su cabeza hay un dispositivo misterioso, y en su boca, una bomba letal. Una extraña voz en sus oídos le da órdenes. La bomba puede estallar en cualquier momento, a menos que rescate a la niña que es el único antídoto contra el virus. Pero la CIA y un golpe de Estado en Corea del Norte le pisan los talones”, explica Netflix. La cinta se estrena el 5 de agosto.

A League of their Own

¡Cómo olvidar esa cinta de principios de los noventa en donde Madonna, Téa Leoni, Geena Davis, entre otras, jugaban béisbol, todas dirigidas por Tom Hanks! Y es que una nueva versión, en esta ocasión en versión seriada, llega a Prime Video.

“A League of Their Own evoca el espíritu alegre del amado clásico de Penny Marshall, mientras amplía la lente para contar la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar béisbol profesional, tanto dentro como fuera de la Aagpbl (Liga de béisbol profesional femenina All-American). La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson) y Max (Chanté Adams) y un nuevo conjunto de personajes ingeniosos e hilarantes mientras se abren camino hacia el campo, en el camino encontrando a sus equipos y a ellos mismos”, indica Prime Video de la producción. La serie se estrena el 12 de agosto.

Thirteen Lives

Ésta fue una historia de la vida real que paralizó a los medios y al público en general. 12 niños y su entrenador de fútbol quedan atrapados en una cueva de Tailandia. Todos fueron encontrados con vida tras nueve días debajo de la montaña.

Esta maravillosa historia es contada en esta cinta dirigida por Ron Howard y protagonizada por Colin Farrell, Viggo Mortensen y Joel Edgerton. Se estrena en Prime Video el 5 de agosto.

The Samaritan

¿Te imaginas que ese vecino tímido, que no le habla a nadie, en realidad sea un superhéroe? Eso es lo que piensa Sam Clearly del señor Smith en The Samaritan (el samaritano, en español).

“Sam Cleary (Javon Wanna Walton), de trece años, sospecha que su vecino misterioso y solitario, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad una leyenda que se esconde a simple vista. Hace veinte años, el superpoderoso vigilante de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto después de una feroz batalla en un almacén con su rival, Nemesis. La mayoría cree que Samaritan murió en el incendio, pero algunos en la ciudad, como Sam, tienen la esperanza de que todavía esté vivo. Con el crimen en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam tiene como misión convencer a su vecino de que salga de su escondite para salvar la ciudad de la ruina”, reseña Prime Video. Se estrena el 26 de agosto.

Noticia de un secuestro

Prime Video tiene en cartelera una producción colombiana: Noticia de un secuestro. La serie está basada en el libro homónimo del ganador del Nobel, Gabriel García Márquez.

“La emocionante historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los noventa por narcotraficantes colombianos –Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo)– y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos –Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque)–”, según Prime Video.

Noticia de un secuestro contará con seis episodios con una hora de duración. La serie se estrenará el 12 de agosto.

Star Wars: Andor

El actor mexicano Diego Luna regresa a una franquicia de Star Wars con esta serie original de Disney+.

“La serie Andor explorará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, centrándose en el viaje de Cassian Andor para descubrir la diferencia que puede marcar. La serie presenta la historia de la creciente rebelión contra el Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron. Es una era llena de peligros, engaños e intrigas en la que Cassian se embarcará en el camino que está destinado a convertirlo en un héroe rebelde”, según inforó Disney+.

Diego Luna será de nuevo Cassian Andor, el papel que interpretó en Rogue One: A Star Wars Story. Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly se unen al elenco. La serie se estrena el 31 de agosto.

House of Dragon

Éste quizás es el estreno de streaming que más dará de que hablar en agosto. Y es que el 21 de agosto llega a las pantallas de HBO Max House of Dragon, una precuela de su exitosa serie Game of Thrones.

La serie de 10 episodio está basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin.

La producción narrará la historia de los Targaryen y los eventos ocurren 200 años antes de lo que se presentó en Game of Thrones.

Para aquellos que no puedan esperar y quieran comenzar a empaparse de la historia, entonces tienen la posibilidad de sintonizar el podcast original de HBO Max The Official Games of Thrones Podcast: House of Dragon, en el que podrán escuchar entrevistas a George R.R. Martin, parte del elenco de la serie, además de otras sorpresas.

The Princess

Si hay una historia que cautiva y atrae a públicos de diferentes generaciones es la de princesa Diana, madre de los príncipes William y Harry. Y su vida llega a las pantallas de HBO Max a través del esperado documental The Princess.

La producción es una “inmersión visceral en la vida de Diana en el constante y a menudo intrusivo resplandor de los reflectores de los medios. La película se desarrolla como si fuera en el presente, lo que permite a los espectadores experimentar la adoración abrumadora, pero también el escrutinio intenso de cada movimiento de Diana y el juicio constante de su personaje. A través de material de archivo, la película es también un reflejo de la sociedad de la época, revelando las propias preocupaciones, miedos, aspiraciones y deseos del público”, compartió HBO a través de un comunciado.

El documental se estrena el 13 de agosto, en el aniversario 25 de la muerte de Lady Di.

HBO Max pertenece a Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN.

Es parte de la oferta de agosto para los amantes de series y películas. Historias imperdibles.