“Soy consultor de vez en cuando y un cliente con quien tenía un contrato se arrepintió, y eso me lleva a pensar cómo generaré ingresos. Poco a poco estoy más consternado y preocupado. Sabía que me enfrentaba a una dictadura, pero nunca pensé que perdería hasta mi forma de subsistencia”, añade.

“No sólo nos despojaron de nuestra nacionalidad, sino que nos confiscaron bienes y propiedades. Era un riesgo que sabía que podía ocurrir, pero soy jubilado y la pensión también me la quitaron. Entonces uno se da cuenta de que su subsistencia misma está en riesgo”, declaró a Página Siete Luis Carrión desde Costa Rica.

Luis Carrión sufre porque su familia permanece en Nicaragua, de donde él huyó con su esposa.

“Tengo hermanos en Nicaragua a quienes no tengo la posibilidad de ver y lo que pesa más es su preocupación, la preocupación de la familia por lo que uno pueda decir o hacer”, señala.

“Ayer (un día antes de la entrevista) un amigo de derechos humanos comentó que la Policía llegó a la casa de su hermana en Nicaragua para amenazarla. Él le pidió que lo negara, que repudiara lo que hace, pero su hermana le dijo que no podía hacerlo, que mejor él debía callar. Él le replicó que no podía callar porque era defensor de los derechos humanos. Ahora carga con el peso de lo que le pueda pasar a su hermana”, cuenta.

Compañeros en lucha

Mónica Baltodano ingresó a la guerrilla a los 18 años y se convirtió en comandante guerrillera en la Revolución sandinista, igual que Luis Carrión, que fue uno de los nueve comandantes del Directorio Nacional Sandinista. Ambos conocieron a Daniel Ortega en el FSLN. Lo recuerdan como un hombre de pocas palabras y bajo nivel intelectual.

“Era taciturno, no parecía tener las características de un líder. No se tenía una conversación intelectual con él, no era un gran orador”, señala Carrión.

“Ortega tenía su persona hacia dentro, era poco expresivo. Una vez me dijo: ‘Yo no confío en nadie’. Y así fue su vida. Poco preparado, no muy dado a escribir ni leer, una personalidad torva”, afirma Baltodano.

Ambos, por su lado, comenzaron a disentir con Ortega cuando éste, a la cabeza del FSLN - con el que llegó por primera vez a la Presidencia de Nicaragua en 1985- comenzó a dar señales de lo que buscaba con el país.

“Daniel Ortega nunca dejó el uso de la violencia para imponerse en el Gobierno. Aún estando fuera del poder organizó asonadas, ataques armados, secuestros. Nosotros optamos por la democracia y el Estado de Derecho”, señala Carrión que durante el primer Gobierno sandinista ocupó cargos de Estado.

“Hay un sentimiento de indignación y rabia. A veces sentimos vergüenza de haber compartido con alguien que traicionó todos los sueños e ideales de los miles de jóvenes que dieron su vida para acabar con la dictadura de Somoza. Murieron más de 50 mil nicaragüenses. Como historiadora de esa lucha tengo la absoluta certeza de que todos los que dieron su vida hoy estarían siendo perseguidos por Ortega”, señala Mónica Baltodano.

Y fue en ese camino de disidencia que en 1995 Carrión se convirtió en el confundador del Movimiento Renovador Sandinista, que en las elecciones de 2006 se enfrentó al FSLN de Ortega con resultados negativos. Con esa elección Ortega regresó al poder después de 16 años y se mantiene ahí hasta hoy por medio de elecciones cuestionadas. Desde su cuarta reelección (ya lleva cinco), su esposa Rosario Murillo lo acompaña en el Gobierno como vicepresidenta.

“Sigue siendo el único candidato del Frente Sandinista. Sigue en el poder con su esposa, que es su mano derecha y que está llena de odio, de vengativa, y lo expresa más abiertamente que el mismo Ortega”, señala Carrión.

Por su lado Mónica, que fue diputada nacional y también autoridad en el primer gobierno sandinista, se concentró en impulsar a los movimientos sociales y en apoyar a movimientos políticos de izquierda.