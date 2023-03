Para Cergio Prudencio la magia existe y los músicos en vez de usar una varita utilizan un piano para hacer de lo fantástico algo real. Y si se habla de magia y música, Prudencio es voz autorizada. En su hoja de vida está la fundación y creación de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, además fue el encargado musical en la película Utama.

Sus composiciones para piano ahora están en manos del colombiano Daniel Áñez, quien tiene una vasta carrera musical, y que tuvo maestros internacionales que le enseñaron los recovecos en el mundo del piano. Hizo estudios superiores en Montreal (Canadá) y realiza giras por diferentes escenarios del mundo.

El piano y Cergio

Prudencio retorna a sus comienzos académicos y narra lo importante que fue el piano para él. “Fue determinante en mi formación porque es una herramienta transversal en la educación musical académica, útil a muchos fines funcionales como la dirección orquestal, la composición, el análisis, la enseñanza, etcétera. A mí me tocó revertir con esfuerzo las descompensaciones que yo arrastraba en esta materia, y lo hice gracias a mis estudios con la maestra Sarah Ismael (un personaje de la época), quien me niveló técnicamente y me motivó a venir con el instrumento”, dice quien fue director de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Tras hablar de sus inicios agrega que en la actualidad el piano para él es un territorio de gratificación y exploración. Dice: “Sentarse y tocar una sonata de Scarlatti o una zarabanda de Bach me colma el espíritu, me devuelve al centro y me aplaca. En ese trance es cuando se me abre el instrumento para soltar impulsos, encontrar sonoridades o temporalidades, expresarme, tomar apuntes, y finalmente orientar una composición. Es magia”.

Sobre la creación, la pianista Brigitte Bouthinon-Dumas dijo: “La mano es, a fin de cuentas, la herramienta de la mente”. Y algo así se entiende con la propuesta para piano de Prudencio. Explica: “Mis obras para piano constituyen una vertiente particular en mi producción compositiva. Hay rasgos en común, gestos, estados, tesituras y otros, reconocibles en todas estas obras. Asimismo, aflora una concepción de tiempo no lineal, más bien espacial, que sin duda proviene de mi hondo contacto con la música aymara”.

También es un paseo en el tiempo. “El conjunto de las obras en su cronología a su vez expresa una continuidad que va desde lo ‘volcánico’ en Umbrales (1994), hasta la serenidad introspectiva de Taqpacha (2022). Es música en la que me siento profundamente expresado, y que ha tenido el privilegio de ser magistralmente interpretada por pianistas de la talla de Daniel Áñez, internacionalmente, o nuestra invalorable Mariana Alandia Navajas aquí en Bolivia”, refiere el músico cuyo trabajo en Utama ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga.

El piano y Daniel

Áñez nunca dudó de su vocación. “Me hice pianista porque siempre quise ser pianista. Cuando a los nueve años entré a clases privadas, mi profesora, Liliana Hernández, me preguntó ‘¿qué quería ser cuando grande?’. Yo dije ‘pianista’, y así fue: cuando pasaron nueve años más, y era la hora de escoger carrera, era clarísimo para mí que quería ser pianista”, comenta.

A los 14, su profesora de apreciación musical, Ana María Romano, le abrió las puertas de la música electrónica latinoamericana de los años 70. Recuerda: “Cuando entré a la universidad, entré en contacto con los compositores muy rápidamente y me puse a hacer lo que quería hacer: música contemporánea”.

Hizo pregrado en la Universidad de los Andes. Allí estudió con dos cubanos educados en Rusia: Ignacio Pache y Antonio Carbonell. Soñaba con estudiar maestría en música y fue aceptado en Montreal, Canadá. “Estudié un año con Raoul Sossa, y luego seis años con Paul Stewart y dos con Lorraine Vaillancourt en la Universidad de Montreal. Durante todo este tiempo participé en ensambles de música contemporánea, y logré continuar mi labor creativa”, refiere el hombre nacido en Cartagena de Indias, pero que creció en Bogotá.

Work of piano

Áñez es un estudioso de la música y dedicó años de aprendizaje a la obra de Prudencio, a la cual la califica como muy importante para Bolivia y para América Latina. “Logra, en una propuesta sumamente poética y transformadora, sintetizar muchos problemas de los compositores de su generación: la identidad del lugar en el que uno se encuentra, conocer su entorno, estar actualizado estéticamente con lo que sucede en las vanguardias del primer mundo sin ser un vasallo de ellas, evitar ser una versión folklorizante y exótica de esas vanguardias de ultramar. Cergio logró abrir los ojos, observar alrededor suyo, y después abrió sus otros ojos, miró al interior suyo, y logró hacer que esos dos lugares que vio se volvieran uno solo. Y ver y oír son facultades raras”, añade el colombiano que visita Bolivia por segunda vez en su carrera.

Áñez habla de su primera visita: “En mi primer viaje, además de haber trabajado y hecho música en La Paz, estuve visitando el Titicaca y el Salar de Uyuni. Bolivia es el lugar más especial que he conocido en mi vida. Creo que debido a la altura, a la que es difícil acostumbrarse, hay una obligación de estar tranquilo, de caminar lentamente, de hablar y comer lentamente, para evitar la falta de oxígeno. Eso, combinado al maravilloso paisaje semidesértico, a las montañas, hacen que te sientas en otro planeta, donde el tiempo transcurre de manera diferente”.

A veces el arte revela cómo es la sociedad. Y, la obra de Cergio puede ser parte de esta metáfora. “La música es el reflejo de su sociedad, aunque eso sucede de muchas maneras diferentes. Si la sociedad fuera como las obras de Prudencio, creo que esa sociedad tendría una gran pluralidad. Esa sociedad respetaría el ritmo de los otros sectores sociales. Esa sociedad sería bella, y se vería a sí misma en el espejo y se encontraría hermosa y sencilla, tendría una alta estima de sí misma. Esa sociedad no tendría miedo de cambiar, de moverse en nuevas direcciones o, incluso, de quedarse en el mismo sitio durante un rato”, refiere el colombiano que grabó en Canadá seis piezas para piano del músico paceño, editadas en 2022 por el sello austriaco Kairos en el disco Work for Piano: Cergio Prudencio.

Áñez ofrecerá dos conciertos en La Paz y uno en Cochabamba. Hoy a las 19:00 se realiza la primera actuación en el Salón Tiwanaku, de la Cancillería (Plaza Murillo, esquina calle Junín). Además, dictará clases sobre la obra de Prudencio... el músico que aprendió a creer que la magia puede salir del piano.