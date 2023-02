Magui es la heredera de la Arquitectura Transformer

Esta no es una historia, es una historieta. Aproximadamente una década atrás Santos Churata comenzó a crear enormes construcciones de acero con las formas de sus superhéroes preferidos. Su eterno Iron Man quedó inmortalizado en la zona 16 de Julio y quienes suben al teleférico de la línea Azul pueden ver su semblante de hierro sobre la calle.

Santos Churata fue el creador de la Arquitectura Transformer, que tiene su imperio en El Alto; sin embargo, él era un ser de carne y hueso, aunque con demasiada creatividad. Hasta que el 23 de julio de 2021, antes de cumplir 40 años, partió de este mundo.

Quedaron recuerdos del hombre que solía ir en su moto negra de acá para allá y que siempre estaba con agenda llena. En uno de sus homenajes más sentidos, la alcaldesa Eva Copa expresó de él: “Ha sido uno de los más destacados en el tema de las construcciones. Ha hecho ver que no hay límites cuando uno quiere”. La Cámara de Diputados también lo homenajeó y valoró su trabajo en la tierra que lo adoptó como hijo suyo, El Alto.

Después de la desaparición física de Santos parecía que el reinado Transformer había llegado a su fin. Sin embargo, Marjhely Churata (a quien le dicen de cariño Magui) tomó la armadura creativa de su padre y decidió seguir sus pasos.

La heredera

Santos fue el superhéroe personal de Magui y por eso ahora ella decidió seguir sus pasos. Él quiso estudiar arquitectura, pero no lo logró; pero siempre le decía a su hija que sea más que él y que no se deje vencer por la universidad. “Él me dijo que estudie arquitectura para trabajar juntos y yo pensé que sí, tenía razón y lo mejor era ayudarlo”, confiesa la joven de 20 años que hizo caso a su papá y ya está en tercer año de la carrera, en la Universidad Privada de El Alto.

Lo que a Magui le falta de edad, le sobra de valentía. En 2021, cuando su papá falleció, ella asumió el mando de la empresa y se encargó de continuar las construcciones de Santos.

Tampoco es una tarea extraña para ella. Cuando su papá vivía, la joven pasaba horas y horas compartiendo con él sus gustos por el mundo de la construcción. Eso sí, es una gran responsabilidad.

“Tomar el mando de la constructora fue dificultoso, era una decisión fuerte. Era como poner mis manos al fuego para que esto no fuera a terminar. Mi papá se esforzó bastante para que esta constructora salga adelante y yo debía seguir su tarea”, explica la joven, a quien también le gusta el modelaje y es amante de la cultura folklórica nacional.

Una de sus primeras decisiones fue rodearse de un equipo confiable de trabajo y por eso mantuvo a los hombres de confianza de su papá. Era como mantener a los Superamigos unidos, a pesar de la muerte de su líder.

Todos, en honor de Santos, aceptaron el nuevo desafío. Y por eso las tareas continúan, casi como si el creador de la Arquitectura Transformer continuara mirándolos desde la eternidad.

“Es un personal sumamente calificado, ellos son profesionales especialistas en diferentes áreas. Al comienzo cada uno me orientaba y como ya estoy en arquitectura puedo poner en práctica todo lo que estudio”, refiere la heredera.

Es como si el destino hubiera estado escrito para Marjhely Churata. Ella cuenta a Página Siete: “Es para mí una experiencia muy linda, además me queda como anillo al dedo porque yo hace tiempo que ya sabía de qué se trataba la construcción, cómo eran los planos y demás”.

Su mamá Gladys también está ayudándola y siempre la impulsa a seguir. En los posteos en redes sociales la menciona con cariño como “Muñequita” y no para de alentarle.

Eso sí, la futura arquitecta debe hacerse cargo de construcciones valuadas en cientos de miles de dólares. Y, por lo tanto, ya va aprendiendo a lidiar con estas presiones laborales.

Los recuerdos

A veces, explica Magui, siente que su papá no se ha ido y que permanece con ella.

Recuerda que cuando él trabajaba en sus construcciones, ella hacía las tareas de la universidad y ambos hacían de todo para cumplir con sus propósitos. “A veces me quedaba hasta tarde estudiando y mi papá venía a mi cuarto y ambos nos amanecíamos. Al final nos ayudábamos”, refiere la joven que está a punto de hacer realidad uno de los últimos sueños de su papá.

Compartían también sus gustos por las figuras de ficción y los superhéroes. Él era fanático de Iron Man y su ilusión era conocer algún día a Robert Downey Jr o que él sepa de la existencia de la Arquitectura Transformer. Ella, por su parte, quiere que las construcciones sigan y que llegue a crearse esa serie de casas con figuras de robots.

Magui también tiene su héroe. Explica: “Mi superhéroe es mi padre, que desde el cielo aún sigue cuidando de mí y orientándome. A veces es Iron Man, ya que siempre le gustó la tecnología y supo estar un paso más adelante. También es Optimus Prime, porque él siempre protegió a su familia y supo cómo tomar el mando, vi en él el verdadero significado de un líder. Y es Bumblebee porque fue el mejor amigo que pude tener”.

Con esta inspiración, sigue al frente de la empresa, la cual depende de los empresarios e inversionistas. Si éstos se suman a estas obras entonces habrá más edificios similares, cuyos materiales llegan de China, Estados Unidos y de muchos sitios más.

Magui afirma que se continuará con esta forma de exclusividad en cada una de las creaciones. “Cada obra era muy especial para mi papá”, comenta la empresaria veinteañera.

Bumblebee

Aquella pieza inconclusa que dejó en vilo a Santos fue el edificio Bumblebee, aquel héroe que puede transformarse en vehículo o robot de pelea.

Luego de su muerte, Magui tomó las riendas de ese sueño inconcluso y está a punto de hacerlo realidad.

“El edificio Bumblebee fue el más anhelado por él. Ya empezando con la ejecución de obra del edificio fue que él falleció. Se tuvo una reunión con los dueños de la propiedad y se decidió dar continuación con este gran proyecto. Hoy en día damos por concluido una de las obras más esperadas, a nombre de nuestro arquitecto Santos”, refiere un comunicado de la empresa.

Como las demás construcciones, el Bumblebee tiene particularidades de grandes dimensiones. Por ejemplo, el robot que estará allí, como el gran vigilante de la obra, tiene siete metros de altura, aproximadamente, y fue realizado por el artista Ramiro Sirpa.

Sirpa cuenta que ha trabajado aproximadamente cuatro meses en esta obra. No fue un trabajo sencillo, hubo que hacer una labor por partes y el robot quedó finalizado y ya puede ser presentado al público.

Y, al estilo Santos, no será una presentación común y corriente. Se prevé que el traslado del robot sea todo un acontecimiento que irá desde la zona paceña de Miraflores hasta El Alto, donde la obra quedará finalmente. Un coche Camaro, como en la película, estará en el recorrido y le dará un toque especial a esta travesía.

Se prevé que el sábado esté concluida toda la obra y que el edificio sea una opción más para que la Arquitectura Transformer se luzca. Magui está nerviosa y feliz, después de todo ella tiene un poder creativo, el cual conlleva una gran responsabilidad.