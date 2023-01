Majo, la periodista de mil batallas que también presenta noticias

Narra: “Ingresé en agosto de 2006. Entré fotocopiando hojas, pasando el maquillaje a los conductores y ayudando en lo que me pedían. Corría para que no salga en la cámara porque tenía que pasar las notas que estaban impresas”.

Por entonces también le apasionaba recitar, conocer gente y leer. “Recuerdo que en la promoción la mayoría de los alumnos leyó el resumen de Cien Años de Soledad y yo decía tengo que leerlo todo, me di el gusto de leer y releer esa novela. A mí me gustó. Cuando algo te gusta, creo que no se puede hablar de esfuerzo”, comenta en el Montículo de Sopocachi, la zona por la cual se encuentra la red televisiva en la que trabaja.

Cuando se le recuerda a Majo que ella es un caso excepcional, la periodista se llena de orgullo y hace una aclaración. “Hace dos años comencé dando los avances informativos, pero jamás pensé en esto (ser presentadora). Porque a mí me gusta la calle, me gustan las marchas, las gasificaciones, el caos... me gusta mucho el caos”.

Para el escritor Gabriel García Márquez, —un referente en la vida profesional de Majo— el máximo cargo en el periodismo es el de reportero raso, es decir la más grande aspiración de María José Mollinedo es continuar como reportera.

Se dice y se escribe fácil, pero no es así. Ella cuenta una de sus aventuras imborrables: “El 2010, cuando estaban las víctimas del Tipnis en el atrio de la iglesia San Francisco había una persona con problemas mentales, una mujer sin ropa, que se me acercó. Estaba dando mi reporte y de la nada me agarró del cabello, yo seguía hablando. Me decía a mí misma: ‘ante todo hay que estar al aire’ y seguía hablando. Me soltó del cabello, agarró mi micrófono y lo botó justo cuando me despedí”.

Otro de sus recuerdos fue también por esa época: “Cuando estaba embarazada de ocho meses de mi segundo hijo había una fábrica en llamas en la VITA. Según yo tenía que estar en el lugar de los hechos y me entré al medio, había mucho humo”. Sus jefes tuvieron que ordenarle que salga del sitio.

En el último tiempo estuvo en las gasificaciones de Villa Fátima y Villa El Carmen, cerca de Adepcoca, fue retirada casi inconsciente por los gases. También en el caos del 2019, Majo y su camarógrafo fueron agredidos cuando reportaban.

En el periodismo a veces la adrenalina manda y por eso siempre es mejor tener un buen equipo cerca. Ella recuerda a los jefes que le recomendaban confiar más en ella misma y se le viene a la memoria una frase que le decían cuando tenía jornadas difíciles: “No importa, mañana será otro día y hay que seguir”. Hoy quien le da ánimos para continuar es Yery Guiteras, a quien ella le guarda mucho cariño. En tanto que su oficio quedaría a medias sin la participación del camarógrafo Vito Cornejo, su camarada, compinche y amigo, con quien suele ir a hacer coberturas.