Mal de amores con los bolsillos llenos, así es la vida de famosos

El despecho y los males de amor están plasmados en varios estilos de música, pero sin duda para la cumbia boliviana es una regla. Los grandes discos de los años 90 tuvieron a miles coreando letras de decepción, infidelidad, desamor y ruegos para recibir cariño. “Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer”, reza el coro de América Pop en una de las cumbias clásicas de mejor aceptación y como una súplica a alguien por volver.

Y es que la cumbia siempre se ha caracterizado por ser lastimera, se baila mientras duele. Como ejemplos tenemos decenas. Más populares y desde Potosí, pero con residencia cochabambina, el grupo Maroyu es exponente del despecho hecho canción. En uno de sus primeros videoclips su vocalista es el protagonista de una escena dolorosa. Una joven se despide de su novio y pasando unas calles se encuentra con otro amor. “El domingo, el domingo te vi en brazos de otro. Mentirosa, para qué quiero tu amor”, dice parte de la canción.

Al ritmo de la guitarra, la estridencia del teclado y con los insuperables pasos de baile el dolor no es menor, pero sí bailable.

Miosiris fue la cantante de Expreso, grupo de cumbia de los 90, que también le cantó al amor. La artista interpreta a una mujer que tiene la esperanza de volver con su amor. “Siento pena aquí en mi corazón, tengo un sentimiento que me embarga. Desde que te marchaste no soy nada”, expresa. La letra duele, pero los flecos de su chamarra se mueven al ritmo de la melodía que es 100% apta para llorar y bailar.

En Perú se han hecho varias tesis de la cumbia y su relación con la sociedad y una conclusión es que todo ese dolor que puede dejar la partida de una pareja es un tabú. Algo de lo cual no se habla mucho cuando estamos sobrios. Sí, sobrios porque es un trío: desamor, cumbia y alcohol.

Los Ronish lo dejaron claro cuando cantaron “amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar”. En un ritmo más chicha, pero también cumbia, su vocalista confesaba: “Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido, no me llega el olvido para dejar de llorar...”. De estos temas se pueden hacer muchos análisis porque no sólo es el dolor como temática, sino el buscar culpables. Usualmente ella.

“Es que no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla”, decían los integrantes de Conexión en su tema Morena.

La veta del amor es inagotable para el arte, la cumbia la supo aprovechar y aunque ningún género está vetado de tocar otros temas sociales, es cierto que estilos como el rap serán más de protesta, la trova de libertad y el reggaetón más de la fiesta y sexualidad.

“Hoy murió todo lo que hubo entre tú y yo”, cantaba Wally Zeballos también en Conexión. “Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer”, decía también en un ritmo que invita a mover el cuerpo.

Con PK2 la temática amorosa fue mayor, más temas, éxitos y la prueba de que puede doler, pero también se puede bailar. La resistencia a hablar de los sentimientos como un punto de partida para llegar a la liberación de cantar a viva voz el dolor de un amor porque está en una canción, porque duele, pero se baila.