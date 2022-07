Mamén, concejal fiscalizador: “Si me interesara la plata ya sería oficialista”

¿Pero sus denuncias van más allá de los videos? “Sí, he hecho denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público. En la Unidad de Transparencia (de la Alcaldía) no confío mucho. Yo prefiero las instancias externas que pueden darnos más certezas de que algo avanzará”, asegura.

“Gran parte de mi fiscalización en las calles son trabajos que no podría planificar porque hacen parte de ello personas que uno no sabe cómo van a reaccionar”, dice Saavedra. Y cuenta que hace algunos días, cuando fue a la Dirección de Cementerios, a atender una denuncia por cobros irregulares a usuarios, pensó encontrar a un tramitador en los pasillos y no a un hombre que “atendía” desde un escritorio dentro de las oficinas, cual funcionario público. Su actuación derivó en la renuncia de la directora y el allanamiento de las oficinas.

“Cuando yo era niño, de dos o tres años, en la casa había una señora que nos ayudaba y tenía una niñita de mi edad. Parece que ella no podía pronunciar Manuel y me decía Mamén”, explica. Así, con su apodo, es como su familia, sus amigos y ahora la opinión pública identifican al concejal.

Por eso ahora sorprende su aparente soledad. No quiere referirse a sus compañeros de Demócratas, tal vez porque el juez ordenó que no se comunicara, con Costas y Aguilera, mientras duren las investigaciones en su contra. Y afirma que tampoco tiene coincidencias o coordinación con sus colegas opositores del MAS y de Comunidad Autonómica.

“Una mujer (que) odia la política, la detesta, me conoció político y la aguanta”, comenta de su esposa. A pesar de que no le interesa la política, Del Río participa con gusto en otro tipo de videos de TikTok con pequeñas teatralizaciones jocosas, generalmente dentro de su casa, que a veces incluyen a su hijo mayor. Los videos se ven cientos de miles de veces en la red social.

En solitario

“Mamén” Saavedra es el único concejal por Demócratas entre los 11 fiscalizadores municipales. Santa Cruz Para Todos (SPT) peleó por ese curul hasta el último momento.

“Con el MAS no nos hemos unido nunca, es muy difícil. El MAS está aliado con la UCS desde inicios de gestión (...). En Comunidad Autonómica, algunos concejales han dado señales de que son oficialistas”, sostiene el concejal Saavedra.

El ejemplo para ambos casos es la lucha para definir el monto de los contratos a ser fiscalizados por el Concejo Municipal. En un inicio se obtuvo una norma para fiscalizar los contratos por encima de 1 millón de bolivianos, pero el alcalde Johnny Fernández nunca la promulgó. Al cabo de seis meses se cambiaron los términos para otra norma en la que se fiscalizan contratos de arriba de 30 millones de bolivianos.

“El MAS le ha viabilizado la posibilidad de conseguir votos a UCS (...) y hubo tres concejales de Comunidad Autonómica que votaron por eso”, dice.

Y para ratificar un desligue de los concejales opositores, explica: “Si a mí me interesara la plata, ya sería oficialista, ya hubiera negociado; pero el tema de la plata no es importante, más importante es tratar de mejorar la ciudad”.

Mamén asegura también que su patrimonio no viene de la política. Estudió agronomía en la universidad en San Pablo, Brasil, y a su regreso al país se desempeñó en ese rubro. Tiene inversiones en la ganadería y en la producción de caña, actividades que lleva a cabo en Beni y en el norte de Santa Cruz de la Sierra.

Hasta ahí llega la descripción de sus negocios particulares. “Cuánto tengo, creo que no viene al caso, no creo que le interese tanto a la gente, la gente debe estar más interesada en lo que hacen sus autoridades, pero sí le puedo decir que lo que tengo no proviene de la política”, explica.

¿Y hay temas del municipio que prefiere no atender? “Yo no puedo hacer eso, yo tengo que ver todo, porque la ciudad es un todo”, asegura. Sin embargo, no quiere dar ninguna opinión acerca de la comunidad LGBT e incluso dice que no tiene información acerca de la muestra museográfica en el museo Altillo Beni, autorizada por la Secretaría de Culturas.

“Quiero primero saber qué pasó, por qué lo aprobaron, cuáles eran las condiciones, si era para mayores de edad o no”, explica Saavedra, sobre un tema que fue polémica en todos los medios de comunicación y redes sociales durante dos semanas.

Sin embargo el tema no tuvo repercusiones en sus redes sociales. Finalizada la entrevista, el asesor de comunicación del concejal envía una nueva marca satisfactoria conseguida esta semana: 100 mil seguidores en Facebook y 351 mil en TikTok.