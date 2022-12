La vida lo ha colocado en medio del fuego de las pasiones. Durante 23 años de su vida, René Marcelo Ortubé fue árbitro y lidió con futbolistas, hinchas, dirigentes y demás actores del deporte que despierta más emociones en el mundo.

Cuando el réferí hizo callar su silbato y se guardó las tarjetas de fútbol fue invitado a ser parte del Viceministerio de Deportes. Entonces su batalla se trasladó al ambiente público. Ortubé, quien es contador general, estuvo en diversos escenarios ligados con el deporte y especialmente con el fútbol. Hace tiempo que los medios de comunicación lo seducen y se fue acostumbrando a esta nueva forma de ver el deporte. Recién se tituló de Comunicación Social en la Universidad Loyola.

Acabó el curso en cuatro años y medio. No perdió ni una materia y de ahora en adelante aspira a ingresar de lleno al mundo del periodismo, en el cual hierven muchas pasiones.

Partidos inolvidables

“A Dios gracias sí, hemos acabado la carrera bien y sin novedad. Hemos estudiado como correspondía y hemos egresado”, explica el hombre que se alejó del oficio de árbitro hace más de una década, pero cuyo apellido continúa ligado al referato nacional. Quizás sea algo que en su caso le viene en la sangre; su papá René Arturo Ortubé y su tío Óscar son dos íconos del arbitraje en el país.

Es imposible hablar con él y dejar de lado algunos partidos de fútbol que han marcado su vida. Más aún tomando en cuenta que en 2002 arbitró en el Mundial de Corea y Japón. Fue quien impartió justicia en el match Nigeria – Suecia el 7 de junio de aquel año. Tuvo, según la comisión de arbitraje de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) una calificación impecable. Luego de él ningún otro juez central boliviano llegó a estar presente en un Mundial.

Veinte años después, Ortubé recuerda: “En realidad estar en un Mundial es la cúspide a la cual aspira todo deportista. Es lo máximo ser parte del evento más importante del fútbol en el mundo y, en mi caso, llegar a este partido ha sido culminar o por lo menos alcanzar al objetivo que me había trazado desde el inicio de mi carrera”. Él se considera una persona tranquila y relajada, casi como la música que interpreta el saxofonista Kenny G, uno de sus artistas preferidos.

Ortubé fue testigo de hechos futbolísticos memorables, como cuando la selección de Venezuela ganó a Uruguay, en Montevideo. Él tiene una memoria privilegiada y recuerda: “Fue el Centenariazo. Ha sido un partido bastante intenso; en ese entonces la selección venezolana estaba dándonos muestras de que cada día estaba mejor, aunque Uruguay siempre se considera una potencia en el fútbol. La selección de Venezuela ha hecho un gran partido en el mismo Centenario. Recuerdo que los instructores que estaban en el partido han ponderado mucho a la terna arbitral”.

Los árbitros son los encargados de impartir justicia en el campo de fútbol, pero usualmente son el blanco de las críticas. Hay un partido que los bolivaristas no olvidan ni perdonan. Fue la definición de la Copa de la Liga en 2001.

Bolívar y Oriente Petrolero eran los mejores equipos del país y jugaron la final en La Paz y Santa Cruz. En la sede de Gobierno ganó la Academia, en la Ciudad de Los Anillos el partido fue parejo y el cuadro verdolaga iba ganando. “Recuerdo que ya faltando pocos minutos para acabar los 90 se cobra un tiro libre a favor de Bolívar cerca del área rival. Va el centro y Martin Ligori se levanta, cabecea y convierte el gol. Prácticamente estoy dando el gol porque en mi opinión no había nada que hubiera sucedido en contra del reglamento”. Mientras daba la vuelta para señalar el centro del campo, tal como indica el reglamento de los árbitros, vio al juez de línea que tenía la bandera levantada. “Voy y le pregunto qué había pasado; me indica que un jugador del equipo de Bolívar había sujetado a un defensa del equipo de Oriente Petrolero por lo cual había cometido una falta”. El asistente Néstor Arana le dijo con total seguridad que hubo una falta. Ortubé remarca: “Ésta ha sido una decisión de equipo y no una decisión personal, una decisión que me ha traído muchas críticas, muchos reclamos. Hasta el día de hoy la gente del club Bolívar todavía recuerda esa acción”. Con aquel gol, la Academia salía campeón del torneo; pero jugó la final en Cochabamba... y perdió.

La televisión no mostró la falta y Ortubé asumió la decisión. Ahora seguramente sería diferente porque con el videoarbitraje se hubiera conocido qué pasó en aquella controvertida jugada. “Ha sido uno de los pocos partidos que generó polémica en mi carrera arbitral”, informa el exárbitro.

Al final Ortubé dejó el arbitraje y emprendió otros rumbos. Fue invitado a liderar el Viceministerio de Deportes. Cuenta que en su gestión se hizo lo posible por incentivar la práctica deportiva.“Se han llevado adelante los Juegos Plurinacionales, la Copa de fútbol plurinacional, entre muchas otras actividades. Creo que, como nunca antes, había mucho apoyo al deporte y a los deportistas”, narra el hombre cuyo escritor preferido es Paulo Coelho, de quien recomienda todas sus obras, en especial El Alquimista y Verónika quiere morir.

Luz, cámara y acción

Hay similitudes entre el arbitraje y el periodismo. Además, Ortubé aprendió a vadear ríos complicados. “El arbitraje tiene una visión de imparcialidad y he tratado de ser lo más justo posible en mis decisiones. Ahora, lo propio en el periodismo. Hay que tener imparcialidad para poder dar a conocer cualquier noticia a los demás, siempre desde un punto de vista neutral. El público necesita tener información desde un punto de vista imparcial”, añade.

Cuando acabó su vida de árbitro, en 2010, ya fue convocado para participar en diferentes espacios deportivos, principalmente en televisión.

El referí tuvo la oportunidad de conocer a grandes periodistas bolivianos. Cita con nostalgia a Lorenzo Carri. “Creo que ha sido un referente no solamente como periodista, sino también como persona porque él era muy justo y muy equilibrado en sus opiniones y comentarios”, explica el hombre que prefiere las películas clásicas. A la hora de elegir un filme, él se queda con Danza con lobos, protagonizada por Kevin Costner.

Conoció a varios comunicadores del país, pero no se anima a nombrar a alguno porque teme olvidar algún nombre y no quiere ser injusto. Entre los periodistas deportivos internacionales, él reconoce el trabajo de los españoles José María García, Manolo Lama y José Ramón de la Morena, entre otros. De los argentinos prefiere a Martín Liberman y Sebastián Vignolo, entre otros.

Él ya es un hombre experimentado y sabe lo que es estar en el punto de mira y ser objeto de críticas y cuestionamientos. Reflexiona: “Uno tiene que estar preparado para este tipo de situaciones. Además, uno debe estar convencido de lo que está haciendo y que actúa de manera correcta y decente; entonces, uno tiene que estar tranquilo con lo que está llevando adelante”.

Cree que seguirá capacitándose más en comunicación social, le interesa sentarse delante de las cámaras de televisión y tener una opinión formada antes de lanzar cualquier opinión.

El paceño pico verde que prefiere el chuño en su plato de comida conoció toda Sudamérica cuando fue árbitro de fútbol y también llegó a diferentes partes del mundo. Supo enfrentar momentos críticos y ahora está frente a un nuevo reto. Hace una semana que se tituló de la carrera de Comunicación Social y éste es un nuevo terreno de juego, en el cual busca consolidarse.