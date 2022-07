Marcos Tabera, la lealtad a la música como principio y la migración a EEUU como un obstáculo superado

Es otro día de perseguir sueños, de despertar con la misma meta y sabiendo que nunca ha cambiado el objetivo, que su esfuerzo lo ha llevado siempre por el mismo camino. Uno que ama. Marcos Tabera tiene esa dicha labrada con mucho esfuerzo. Él es un músico paceño que vive en Estados Unidos hace 30 años. Desde su adolescencia, todas sus actividades han girado entre pentagramas, hojas con letras de sus composiciones y proyectos. ¿Es esto lealtad a uno mismo? Sí, responde con determinación. “He tenido la dicha de hacer lo que me gusta y vivir de esto. Quizás si hiciera otras actividades tendría más réditos económicos, pero lo que hago me genera más ganancias: me hace feliz”, cuenta desde el país que lo acogió como hijo suyo.

Marcos es amable, su voz es calmada y guarda un espacio de silencio corto pero perceptible entre palabras. Cultivó el don de la paciencia y los frutos son dulces. Su trabajo es la música. “Desde niño quería seguir a mi hermano Gabriel (periodista que ha fallecido), quien me enseñó las primeras canciones para cantar”, recuerda. Tabera no define los ritmos que interpreta. “Yo la llamo libre, varios géneros, pero con algunas características comunes, no me gusta encasillarme en ninguno en específico”, aclara. Llegó a 12 discos, pero con un inicio difícil. “Comenzamos en las calles, luego en bares y espacios populares, hoy en día se amplió nuestro panorama y estamos ya en la etapa de producir nuestros propios conciertos, en síntesis, estamos por suerte con posibilidades de seguir produciendo, para mí lo más importante”, indica. Apenas termina de contar la escena de dificultades y su emoción va en crescendo para contar una alegría y orgullo. “El 22 de este mes estrenamos de manera simultánea Jazmines al sol, mi más reciente canción. Es una fusión con música oriental, producida en Proaudio, y dirigida por el maestro Óscar García”, detalla emocionado. Sobre este tema musical, Tabera aumenta las expectativas contando que esta pieza cuenta con el trabajo de varios músicos. Ellos son amigos desde Estambul (con Nihan Yesil), Buenos Aires (Matías Mahmud Ortala) y La Paz (Hermann Vildoso, Leo Miranda, Ariel Choque, Nico Mavrich y Amado Espinoza). Optimista Hay más buenas noticias para su carrera. “En octubre realizaremos el primer concierto de música andina y fusiones contemporáneas en el emblemático teatro Ritz, de New Jersey. También en septiembre estaremos en el festival de cine de Unite Workers Film Festival con el video de Semilla. Este video fue dirigido por el cineasta boliviano Tonchy Antezana”, cuenta. Aunque el talento es algo que destacar, Marcos pone a la disciplina y constancia en primer plano. “Tengo 58 años, estudié en el colegio Don Bosco, la música y mi familia ocupan mi tiempo en su totalidad”, sostiene. Muy joven ganó una beca para ir al extranjero. Su boleto era de ida y vuelta, usó el ticket de partida, el de retorno aún lo guarda en el bolsillo. “Es una carrera difícil con muchos sacrificios. Pero mi vida entera está dedicada a este trabajo, entonces estoy feliz de componer, de producir, de preocuparme de las circunstancias cuando voy a escribir”, cuenta. Lo que ocurre en Bolivia se refleja en sus temas porque las emociones para él se concretan en canciones. En 1983 las mezclas, los experimentos y la aventura derivaron en la formación del grupo Khonlaya. Eran los inicios de una aventura con una palabra hoy utilizada muy a menudo: “fusión”. Tabera y sus amigos se atrevieron a mezclar el rock clásico con la música de los Andes. Marcos fue el primer vocalista del grupo. Con ellos tuvo sus primeros éxitos como el lograr la grabación del disco Expreso. Antes de irse a Estados Unidos, él hizo gala de su voz en Buenos Aires. Su participación en el festival de la canción de Radio Mitre lo impulsó y ganó como mejor cantante. Experimentos

Antes de ingresar a los 90, Marcos volvió a Bolivia para grabar. “A modo de ver qué pasa”, recuerda. Y ocurrió que volvió a Nueva York, Estados Unidos. Las grabaciones de sus primeros cuatro discos le dieron la razón sobre el hecho de migrar, soñar, volver y tener finalmente dos hogares a los que siempre se dedicaría a construir con base en sus inquietudes de conciertos y composiciones. El inmortal, producido entre las ciudades de Nueva York y La Paz, es uno de los discos que cuenta con las melodías del charango de Eddy Navia. Se grabó en los estudios de Proaudio en La Paz. Con ese viaje también incursionó, con el maestro Óscar García que lideró el proyecto. Y también compuso la morenada Qué viva mi La Paz. La popularidad del tema la llevó a ser la oficial en 2009, año del bicentenario paceño. El artista tiene cinco hermanos y uno que murió. Tiene tres hijos, tres nietos y cientos de sueños para su familia. “Creo que mi nieto va a seguir mi carrera, es una tendencia, pero aún no lo sé. Creo que el menor sí tiene esa vena musical”, detalla. El mayor éxito para él es tener a su familia. Hace poco retornó a Bolivia y se despidió para siempre de su mamá. A ella le dedica sus mejores temas.

Aunque todo parecía sombrío, pronto él entendió que más canciones y proyectos serían una forma de hacerle honor a quien amo tanto en vida y que sigue queriendo, aunque ella haya abandonado este mundo. La familia de él en Estados Unidos fue un pilar para que pase este momento de amargo dolor. Innegociable Para el artista algunos temas son irreductibles, la familia, la música y el país están en la lista de prioridades. “Siempre pienso en volver, no sé si cada año o cada vez que pueda, pero vivo con ese objetivo de estar el mayor número de veces en mi país. Yo tenía un hermano periodista y la última vez que nos presentamos allá (Bolivia) fue para hacerle un homenaje”, recuerda. El disco Sublevados fue una producción dedicada a Gabriel, hermano de Marco. Experimento y pasión se unieron en esa pieza. Si bien son 12 discos en su carrera, cuatro fueron producidos e interpretados enteramente por él. Algunos de los títulos que guarda con mucho cariño son: El blues del charango, Viento y Agua. La lejanía física no le impide alentar a su equipo. Un bolivarista que es inquieto. Un músico que no pierde la capacidad de asombro ante nuevas melodías que él mismo busca. Un boliviano migrante que pudo doblarle el brazo a las adversidades y aprovechó las oportunidades que la vida le ofreció. Un incansable escritor de proyectos. Y entre tanto ajetreo, Marcos Tabera sigue calmado como esencia de su carácter. De quienes lleva el discurso a los hechos y el discurso que lo motiva es: haz lo que amas.

“He tenido la dicha de hacer lo que me gusta. Quizás si hiciera otras actividades tendría más réditos económicos, pero lo que hago me genera más ganancias: me hace feliz”.

Sobre el trabajo ideal

“Es una carrera difícil con sacrificios. Pero mi vida entera está dedicada a este trabajo, el de componer, producir, preocuparme de las circunstancias cuando voy a escribir”.

Marcos Tabera

“Desde niño quería seguir a mi hermano Gabriel (periodista que ha fallecido), quien me enseñó las primeras canciones para cantar”.

Sobre su hermano fallecido

“Siempre pienso en volver, no sé si cada año o cada vez que pueda, pero vivo con ese objetivo de estar el mayor número de veces en mi país”.