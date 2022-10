María Inés Quispe, mujer empoderada, estrena hotel de lujo y cumple un sueño

Su fuerte personalidad descolla sin emitir ni una palabra. Es sábado. María Inés Quispe está ataviada con un “hermoso vestido de lujo” rosa. Es su gran día. Inaugura su hotel. Frente a ella están 30 cajas de cerveza obsequiadas por cuatro de sus compadres que acaban de llegar a su fiesta. Mira a uno de sus colaboradores y éste destapa las botellas con sorprendente velocidad. Al fondo se escucha: “Condorcito quisiera ser...”. Sus ojos bailan.

María Inés Quispe está feliz. Inaugura el Hotel Salqui Resort Mecapaca. “Es el sueño que siempre hemos pensado con Cesitar, estando en vida”, suspira. Se limpia la frente. “Mire cómo estoy sudando”, sonríe.

La empresaria alteña recibió a Página Siete en la oficina de su hija María Eugenia, en el hotel que hace un año conoció en el cabo de año de su esposo César Salinas, quien murió en 2020. Le encantó. Se lo compró.

Acaba de inaugurar su hotel, ¿cómo se siente?

La verdad, me siento feliz, es un sueño que siempre lo hemos pensado con Cesitar, estando en vida. Es por eso que mis hijos también saben. Hace 10 años nos teníamos que ir a vivir al exterior. Teníamos que comprar un hotel de 240 habitaciones en Estados Unidos. Si no hubiese sido que el avión casi se cae de retorno, no estaríamos aquí hablando.

Usted es una empresaria de fierros, ¿cambiará de rubro?

La verdad es que esta pandemia se llevó a César, él sí quería tener un hotel y lo hicimos, ahora se nos ha hecho realidad. Estoy tranquila y feliz porque sé que en el más allá él está feliz. Siempre con la bendición de Dios, sé que vamos a salir adelante. El hotel tiene 42 habitaciones, tiene la piscina que no era techada, la hicimos techar. Tiene sauna a vapor, seco, su salita de gimnasio, jacuzzi, billar, sala de juegos, karaoke, una pizzería y tenemos un buen chef que nos complacerá en todos nuestros gustos.

¿Por qué decidió invertir en Mecapaca?

Por el clima. El clima es muy caliente. Yo vivo en la Ceja de El Alto, yo nací en la Ceja. De la Ceja empezamos a bajarnos a la Uruguay, después a Los Pinos. Ahora quiero bajarme a vivir aquí, pero me dan miedo los sapos. Es lo único que me atemoriza (ríe). Lo voy a pensar dos veces antes de venirme aquí.

¿Cómo fue el acuerdo con Samuel Doria Medina?

Mire, al cabo del año del fallecimiento de mi esposo tuvimos que buscar un lugar abierto porque continuaba la pandemia. Entonces dijimos: ‘dónde vamos’. Había Achocalla, lugares pequeños y llegamos acá. Justo los predios eran de Samuel Doria Medina, que antes era mi proveedor de cemento. Él me conoce desde los 16 años. Me daba cemento a crédito aquellos años. Entonces, como existía esa amistad, nos alquilaron los predios e hicimos acá el cabo de año. Me gustó y pregunté a mis hijas, ¿les gusta? Me respondieron que sí. Pasamos un bonito cabo de año de mi esposo. Luego nos acercamos. Mi hija mayor, María Eugenia, quien es la más inquieta porque a ella le gusta cocinar, me dijo: ‘Mamá, ¿qué tal si nos compramos el hotel?’, ‘¿tendrías la posibilidad?’ Le dije que sí, con un financiamiento bancario se podría. Así lo hicimos.

Y firmaron...

Sí, nos dieron los papeles, tenemos el abogado de cabecera de la familia, que lo analizó y nos dijo: ‘adelante, los papeles están blanquitos y pueden seguir con la transacción’. Debido a eso, el año pasado, en noviembre, adquirimos los predios y después de casi un año estamos inaugurando porque había que hacerle varias refacciones. Como dos años casi estuvimos en pandemia, aunque no utilice usted un cuarto, se deteriora. En cambio, cuando está utilizado, uno siempre piensa en su mantenimiento. Hicimos grandes remodelaciones acá, que la gente debe ver. Querían desde más antes alquilar, pero mi familia me dijo que no. ‘Primero inaugurá y luego que corra’. Primero es la inauguración y después eso, porque la Pachamama quiere eso. Más bien que tengo unos compadres que me lo ch’allaron muy bonito, muy bonito (sus ojos le brillan).

¿Vivirá en el lugar?

Sí, tenemos la casa aquí al lado, la hemos denominado la Hacienda Salinas, es al lado. Tengo a donde irme, ahora. Aunque esto esté repleto, yo me voy a mi casa y estoy aquí tranquila descansando.

¿Por qué apostó por Bolivia si tenía planes de ir a EEUU?

La verdad, aquí en Bolivia nos dan muchas oportunidades, pero hay que saber analizar, tener buen ojo para no equivocarse. Cesitar siempre tenía ese don. Yo le seguía y hemos sabido seguir adelante y éste es un empuje más que lo estamos haciendo.

Se la ve como una empresaria empoderada...

Mire, no sé. Eso la gente tiene que catalogarlo, pero yo sigo con la humildad con la que nací. Soy de cuna humilde. Sigo siendo así y lo seguiré siendo.

¿Tiene socios?

No, no. Netamente de la familia Salinas Quispe.

Se la ve muy segura y visionaria, ¿tiene planes para invertir en el rubro de la hotelería en otras ciudades del país?

Sí, sí (suspira). Mi hija María Eugenia está en eso. Me dice, ‘mamá, nosotros tenemos terrenos en Santa Cruz, no los vendas. Dejalo así’. Yo sé que en uno o dos años, aquí me irá bien y usted sabe que Santa Cruz es una ciudad pujante y a mi esposo le gustaba Santa Cruz. A mí no. No me gusta Santa Cruz por el calor. Mire cómo estoy sudando. Allá es terrible. Puedo ir por un día, pero no más. Gracias, pero tengo que volver a la fiesta.

¿En sus planes futuros está el club The Strongest?

Sigo pensando en volver. Pero como el presidente entró recién, se supone que serán cuatro años. Si Dios y la Virgen me dan vida, se hará posible porque uno tiene que hacer lo que le gusta. ¿Se imagina? Yo no me voy a ir cargada de mi dinero y mucho menos el hotel y mucho menos la ropa de lujo con la que estoy vestida. Me iré como Cesitar se fue, sin llevarme nada de esta vida terrenal. (Tocan la puerta de la oficina). Hay la posibilidad de que me presente a las próximas elecciones, pero siempre y cuando Dios me dé vida y salud. Me causa mucha nostalgia ir a los partidos. No voy porque siempre con César íbamos. Me pone mal estar sin él.

¿Incentivará económicamente a los jugadores del Tigre en el clásico?

Yo no me corro a nada, pero ahora estoy más enfocada en el hotel, entre cosas particulares. Gracias, gracias... (Se despide).