Marquin y Angélica, los prestes de Gran Poder, viven agradecidos al Tata

En noviembre de 2011 la desgracia tocó la vida de Marquin y Angélica. Un incendio en la exfábrica SAID dejó en cenizas la mercadería que allí tenían almacenada, el resultado de años y años de esfuerzo fue consumido por las llamas. “Yo le he pedido al Señor del Gran Poder que no nos abandone y que nos dé trabajo para recuperarnos”, explica Marquin. Acota, lleno de fe: “Él nos ha escuchado y pudimos salir adelante”.