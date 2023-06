“Hoy te he visto, con tus libros caminando, yendo a clases muy contenta...”, así va el ritmo de Cumbia colegiala, la tercera composición de Apaza que se lanzará el lunes 12 de junio. El video fue grabado en Sucre y varios jóvenes acompañan al profesor en este clip. Está, como en todas sus aventuras, un pizarrón blanco en el cual el profesor quiere demostrar que los números son más fáciles de lo que nos imaginamos.

En el pasado hizo otros éxitos. El huayño de la trigonometría dice: “Basta por favor no llores si los ángulos te están matando, corazón...”. En el coro canta: “Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante...”. En el video él se muestra bailando huayño y tocando el charango.

En el campo de las métricas y las cifras le va bien. En TikTok tiene 1,8 millones de seguidores y hay más de 16 millones de Me Gusta en sus publicaciones.

Y la empatía es lo que le caracteriza. “Es lo mismo que vos me digas que odias a una chica y no la conoces. Entonces muchos ni siquiera conocen a las matemáticas y ya tienen ese concepto porque han escuchado del vecino o porque su hermano o su papá ha dicho que es que es difícil. Entonces hay muchas equivocaciones también”, explica.

En sus videos suele hablar a sus seguidores de una forma amena, no hay protocolos ni tampoco utiliza vulgaridades. Él hace amistar a la gente con los números en las redes sociales. Supo utilizar sus conocimientos matemáticos con las redes sociales.

Apaza cuenta que suele estar detrás de las formas para solucionar los problemas. “Busco estrategias, por ejemplo, hay profesores muy buenos en Bolivia, pero cuando se les pide que expliquen, no pueden hacerlo, entonces lo que más ha llegado de mi persona es la metodología, la parte didáctica”.

Pero no se detiene ahí. Él también escribió tres libros y su bestseller se denomina Matemáticas más fácil que tu ex. La obra ha sido editada una y otra vez en el país porque suelen agotarse los ejemplares. “Hasta ahora, juntando todos los libros, ya he debido haber vendido en total unos 10 mil ejemplares de mis obras”, dice el administrador de empresas que fue homenajeado por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier.

El marketing, saber vender, es su arma clave en todo momento y por eso defiende el título que le dio a su libro destinado a los estudiantes que están a punto de concluir el colegio y que deben inscribirse a la universidad. “No me va a dejar mentir, ahora los estudiantes leen menos. Claro, usted va a una librería y ve por ejemplo no es el sector de matemáticas y ahí dice Matemáticas tomo 1, Matemáticas como 2. Cuando vea mi libro por lo menos va a decir ‘a ver, páseme este libro’”.