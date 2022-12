Matrimonios y bautizos “caseros”, una práctica propia de Chicaloma

“No, no es así nomás. Cuando se casan las parejas, a los varones les digo que la plata ya no es de ellos porque la que administra mejor es la mujer. Yo les recomiendo que ellos no pueden ocultar y meter la plata dentro del calzoncillo o dentro la media porque hay que darle a ella”, cuenta Daniel Barra Foronda. Él tiene 73 años y ya lleva unas cuatro décadas cumpliendo las labores de sacerdote ficticio en Chicaloma, poblado yungueño ubicado a unas cinco horas y media desde la ciudad de La Paz, en Sud Yungas.

El jueves 3 de noviembre a las seis y media volvió a repetirse la tradición. Daniel, quien participó de la fiesta de Todos Santos en el cementerio de Chicaloma, volvió al pueblo vestido con su ropa de calle: camisa oscura de estampados blancos, pantalón de tela y sombrero caqui... al instante apareció en la plaza, casi en las puertas del templo Gran Poder, con su nuevo atuendo de sacerdote: manta blanca, pollera clara y en la cabeza se colocó un inmaculado sombrero.

A su lado iba su fiel escudero, Adhemar. El niño que tiene la misión de ser el heredero de esta práctica repleta de alegría, con mucha tradición y una pizca de sarcasmo respecto a la Iglesia Católica.

Hace tanto que no me acuerdo

Chicaloma es un pueblo pequeño al que no le faltan ni sueños ni héroes. El más importante de sus protomártires es don Pedro Andaverez Peralta, quien fue soldado en la Guerra del Chaco y participó en los combates de Alihuata y Kilómetros 7. Fue aprisionado por el ejército paraguayo y durante meses realizó trabajos forzados para luego ser liberado y volver a Bolivia para ponerse el traje de héroe.

Don Pedro era bueno en muchas cosas, además de dar la cara por el país en una guerra. Por ejemplo, bailaba la saya con mucha pasión y era un buen golpeador de cajas (aquel instrumento de percusión propio de la música afroboliviana).

Entre sus habilidades estaba también la de vestirse de sacerdote. El periodista e historiador Guimer Zambrana escribió de él en su cuenta de Facebook: “Jugaba a que era cura, durante las fiestas de Todos Santos. Bautizaba muñecas y celebraba matrimonios falsos. Sí, hablamos del principal héroe afroboliviano de la Guerra del Chaco”.

La chicalomeña Tina Barra lo menciona como uno de los primeros falsos curas que daban misas en el pueblo. “Él bautizaba a las tantawawas y a las muñecas, también casaba a las personas. Después de que se ha muerto don Pedro la tradición continúa”.

Mayk Cusuriaga colocó en redes sociales una imagen de don Pedro vestido de sacerdote, rodeado de niños y bendiciendo a una muñeca. En la nota de Facebook se indica que esta imagen fue tomada en 1964.

Sin embargo, no hay certeza de que él haya sido el primero de los falsos curas. Tina Barra cuenta que esta actividad se ejecuta desde épocas inmemoriales. “Esto se viene haciendo desde siempre y viene con los afros”.

Es broma, pero si quieres no

Tina Barra cuenta que todo este ritual está repleto de bromas, pero luego va tomando la forma de una certeza. “Esto es real, incluso un bautismo (de Todos Santos) tiene más respeto. En los matrimonios hasta hay quienes luego llegan a casarse. Este matrimonio es más respetado que el de religioso porque esto viene de nuestra cultura”, comenta la afroboliviana.

Ella recuerda el mensaje de los falsos curas: “Ellos les dicen: ‘ustedes se están casando y tienen que respetarse de ahora en adelante’”.

Este matrimonio bufo también se ha convertido, quizás sin querer, en una costumbre más práctica a la hora de unir a una pareja. “Ahora no hay matrimonios por la Iglesia y hay puros concubinatos. Ahora ya la gente muy joven se está uniendo. Simplemente se juntan jovencitos de 16 o 17 años y después llegan las wawas y luego se separan”.

Chicaloma, además de sueños y héroes, tiene una iglesia que se llama Gran Poder, está en el centro del pueblo. Allí hace mucho tiempo que no se celebra una boda, pese a que el sacerdote católico está en el poblado cercano de Irupana, a unos 20 minutos en minibús por un camino serpenteante que baja al río y sube al pueblo.

Mensaje en latín

El sacerdote Daniel sigue con sus recomendaciones: “A las mujeres les digo ‘no me van a tomar porque cuando están tomando se olvidan de las wawas y a las wawas les dan chupete para que estén tranquilos bajo la mesa’ eso les digo”.

Durante la celebración del jueves 3 de noviembre Daniel les explicó muchas cosas a sus feligreses, por un momento les habló en un latín recreado y todos rieron con la ocurrencia.

En medio de las bromas hay mucho de verdad. “En el matrimonio les digo que eso no es un juego que hay que amar y respetar. Esta es una tradición y parte de la cultura de Chicaloma”.

Aunque no hay registros de cuántos matrimonios falsos se convirtieron en concubinatos o llegaron al altar o al registro civil, sí se sabe de muchos (tampoco hay una cifra cuantificada) que se hicieron realidad. Daniel recuerda con cariño a una pareja de profesores que se casaron de mentiras y luego lo hicieron de verdad.

La irupaneña Maggi Archondo fue parte del festejo de noviembre. Por primera vez en su vida participó del evento y recuerda lo que le dijo el falso cura cuando le hizo comadre de una amiga chicalomeña: “Esto, por más que sea chiste es verdad, ustedes van a ser comadres para siempre”.

Aquella ocasión Maggi fue comadre cinco veces y en sus manos llevaba muñecas a las cuales el sacerdote les echaba “agua bendita”. Aquello no quedó en anécdota. “El otro día me vi con una de ellas y me dijo: ‘Comadre, ¿cómo está?’ y nos comadreamos. Se toma en serio todo esto y esa vez él nos recomendó para que nos veamos y nos cuidemos en lo bueno y en lo malo”.

Sotanas que se heredan

El primer sacerdote de mentiras del que se tiene registro es Pedro Andaverez, después de él fue el turno del octogenario Demetrio Barra, tío de Daniel Barra. La posta a futuro será de Adhemar y el niño ya se prepara para asumir el cargo.

El muchacho tiene un aire de Toto el protagonista de Cinema Paraíso que hace las veces de monaguillo y tiene ansias de llegar al mundo del cine.

Adhemar lleva la campanilla y le va sacando sonidos a cada instante. La hace vibrar cuando el cura falso está en pleno bautismo o matrimonio.

Daniel se ve reflejado en Adhemar. “Mi tío tenía más de 80 años y yo lo acompañaba siempre. Me gustaba verlo y yo trabajaba como catequista para él. Ahora quiero formar a Adhemar y veo que por el momento lo hace bien”.

Daniel está seguro de que la tradición no va a morir. Tiene fe de que sus mensajes tendrán eco en el futuro... porque a fin de cuentas lo que ha unido el amor que no lo separe el hombre.