Mi bebito fiu fiu, cómo una supuesta infidelidad terminó en un hit de masas

“Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu“, así indica la parte central de una canción de la que se tiene hasta una versión al ritmo de caporales. Es un tema de moda y uno de los más usados en TikTok. La base es la canción Stan, de Eminem y Dido, pero la parodia de Tito Silva Music y Tefi C., ambos de Perú, fue la que le dio actualidad. Éste es otro ejemplo de cómo el algoritmo prioriza las tendencias.

El tema se ha hecho tan popular que Spotify tuvo que eliminarlo de su plataforma debido a los derechos de autor. La parodia habla de la supuesta relación secreta entre el expresidente peruano Martín Vizcarra y Zully Ramírez del Castillo, candidata a congresista, como explica el medio Infobae.

Aunque fue muy cómico al inicio, no todo se quedó en risas y viralización en medios virtuales. El youtuber Luisito Comunica sobre el fenómeno fue el primero en advertir que “Mi Bebito Fiu Fiu” y su éxito podría traer problemas. Y es que el tema se escucha en discotecas de México, Perú y otros países.

Eminem, el rapero creador del sonido original, puede presentar una demanda. El problema que surge es legal, pues la pieza no es de autoría de los peruanos que la han adaptado, “inspirados” en una supuesta infidelidad.

No es la primera vez que la música del rapero se usa sin pedir permisos. En 2017 la disquera Slim Shady demandó al Partido Nacional de Nueva Zelanda por utilizar “Lose Yourself”, el tema principal de 8 Mile, durante su campaña electoral de 2014. La indemnización fue de 383 mil dólares por violación de derechos de autor, indica el medio Excelsior.

Ésa no fue la única vez que se involucró en este tipo de conflictos, pues en 2006 demandó a cinco compañías por utilizar su música como timbre de teléfonos celulares; asimismo, en 2013 demandó a Facebook por el uso indebido de su tema “Under the Influence” para promocionar su Facebook Home App de Android.

Su más reciente demanda fue en contra de Spotify por violación de derechos de autor de, otra vez, “Lose Yourself” y otras 200 de sus composiciones.

Esta polémica provocó que Tito Silva revelara que obviamente no cuenta con los derechos de la pista y que, por supuesto, no le pertenece. A diferentes medios peruanos trató de indicar que no enfrentará problemas, ya que se ampara en la figura de parodia.

Inspirados en una infidelidad

Según han explicado sus creadores a distintos medios, el objetivo era reflejar la historia de Martín Alberto Vizcarra, el expresidente de Perú, y su supuesta amante, la excandidata al Congreso de Perú Zully Ramírez del Castillo.

Este caso provocó un gran escándalo en Perú en 2020 como reporta El Comercio, medio impreso de ese país.

Ese año se filtraron unos mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de Perú y Ramírez. Esos mensajes develaron una relación extramatrimonial, pero lo más contundente fueron los audios de ambos. Se conocieron notas de voz en las que se escuchaba: “Por favor, besa mis labios. Empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”. De hecho, ésta es una de las estrofas de la canción. También se puede leer palabras como “mi bebé“, “mi bebito” y “fiu fiu”, que es de donde ha surgido el estribillo y el título de la canción.

Martín Alberto Vizcarra, es un político del partido El Perú Primero, de 59 años de edad, quien fue presidente sustituto de 2018 a 2020, en Perú. Antes de dedicarse a la política ejerció de ingeniero civil, pero lleva años dentro de la política, así reporta el medio La Vanguardia.

Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones, embajador de Perú en Canadá, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Política Nacional, congresista de Somos Perú y gobernador de Moquegua. Sin embargo, en 2020, un año antes de lo esperado, Vizcarra tuvo que dejar la Presidencia de Perú por una investigación por tráfico de influencias. Esta investigación fue la que destapó el chat que inspiró la canción viral reporta el medio

El expresidente es un padre de familia casado en 1992 con Maribel Díaz Cabello. El matrimonio tiene cuatro hijos: Martino Vizcarra Díaz, Diamela Vizcarra Díaz, Daniela Vizcarra Díaz y Diana Vizcarra Díaz. Sin embargo, a pesar de la polémica, Vizcarra y Díaz siguen casados y la familia está unida. De hecho, se difundió un video en el que él indicaba que su familia siempre estaría en primer lugar.

Hit de masas

Por todo lo descrito, esta canción se volvió en un fenómeno internacional. En países como Colombia, México y Argentina los reportes de Spotify la ponían como trending topic (tendencias).

En España hace unos meses desembarcó con fuerza, desapareció y ahora ha regresado, convirtiéndose en tendencia. Es más, el propio Bad Bunny se ha permitido el lujo de cantar la canción en una sesión en directo con sus seguidores en Instagram.

Sin embargo, el fenómeno viral tiene un sabor agridulce para sus creadores. La canción tiene como base un tema original de Eminem y Dido y está protegido por derechos de copyright. Por este motivo, y debido al alcance de reproducciones que ha tenido la canción, Spotify se ha visto obligada a eliminar Mi bebito fiu fiu de su plataforma.

En un primer momento, sobre la música, Silva dijo al periodista peruano Luis Carlos Burneo: “Nosotros sabemos que hay un tema detrás, porque estamos tomando una canción que ya existe. Pero esto es una parodia y como tal no se necesita ningún tipo de permiso. Según las leyes, y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que esto sería legal y lícito hacer parodia sin necesidad de un permiso”, así reporta El Clarín de Argentina.

Luego, cambió su postura. En un video de su cuenta en Instagram expresó: “Nosotros hemos tenido una conversación con las personas que gestionan los derechos de la canción original. Ellos entienden que es una parodia. Pero es una parodia con un evidente contexto político. Y eso me imagino que puede causarles cierta incomodidad. Yo lo comprendo y lo comparto”. “Por esa razón el tema ya no está disponible en las plataformas de streaming y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales”.

Salud musical

El medio Salud Diario analizó este fenómeno con un psicólogo, Ness de la Guía. “Los fenómenos virales aparecieron con las redes sociales, aunque en realidad son una continuación de algo que siempre ha existido. Ahora es bastante sencillo hacer famosa a una persona o acontecimiento, pero sólo de manera pasajera”, indica el reporte.

A nivel general, la población tiene una fascinación por burlarse de las figuras que representan al poder porque, en teoría, son intocables. Situaciones como ésta no son desaprovechadas por la población.

Por lo anterior es que la caricatura política ha persistido durante tanto tiempo sin envejecer. De igual forma, la idealización de las figuras públicas genera sentimientos que van de la admiración a la envidia, aunque se piensa que tienen vidas perfectas, cuando se descubre alguna falla.