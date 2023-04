Saca un espacio en su agenda y habla con Página Siete. El primer tema es muy de su agrado: Bolivia. “A Bolivia he ido ya dos veces y he podido visitar La Paz y Cochabamba. Fui primero para grabar el videoclip con los Chilas (Volvió a latir, con Chila Jatun) y volví para Año Nuevo porque me encantó el país, me encantó la gente e hice muchos amigos”.

El cariño es de ida y vuelta. Cuando participó en el Festival de Viña del Mar ella recibió mensajes de sus fanáticos de Bolivia. “Cuando yo estuve en Viña del Mar estaba segura de que iba a contar con todo el apoyo del país, de Bolivia. Somos hermanos, somos países hermanos y las veces que he ido para allá me han hecho sentir como en casa. Me cuentan que gracias a mí aman más su cultura y su identidad. Al final trato de representar a toda la comunidad andina”. En su arte hay mucho de aquello, el ritmo del caporal y el tinku se mezclan con alegría al pop juvenil.

Azúcar para el oído

Su canción Azúcar puede ser un diario de vida de Milena. El ritmo alegre y bailable se convierte en melódico, casi es una balada. En las primeras escenas de su videoclip está ante un espejo y deja ver a una artista más reflexiva que mira al pasado, juega con las niñas de Yungay y les dedica su Gaviota de Plata. El tema dice: “Tuve que pelear con mi inseguridad. Y este miedo que también me carcome por dentro aún lo siento. Tuve uno o dos ataques de ansiedad y aprendí que no está mal ponerme a llorar y a decirme: ‘Lo siento, te entiendo’”.

Cuenta que, “como muchos niños y niñas del mundo”, sufrió bullying. Después, cuando comenzó a andar en el mundo artístico también hubo quienes se dedicaron a molestarla, ya sea por una u otra cosa; incluso en las redes sociales le lanzaron hate (palabra en inglés que significa odio y que está llena de prejuicios). “La primera vez que sentí eso así me chocó muchísimo, me chocó muchísimo realmente y me quebré mucho. Me criticaban porque era tiktoker porque decían que no sabía cantar porque no sé. Por X y Z motivos me criticaban”, relata la joven que se tituló en Comunicación social y que ama el marketing.

“He aprendido a amarme en todas mis facetas y amo también mi faceta tiktoker, alguna gente quería que me sienta mal por eso, pero en realidad ¿por qué me sentiría mal?, no tiene sentido. Decían que no sé cantar. Bueno, en realidad yo creo que sí soy muy talentosa y que puedo seguir aprendiendo. Tengo mucho para aprender y sigo con esta visión y seguramente me voy a equivocar millones de veces y la gente va a estar ahí”, reflexiona la joven.

Rendirse no está en su vocabulario. Seguir adelante es lo suyo y le va muy bien. Tiene más de 53,7 millones de “Me gusta” en su TikTok. Además, ha creado un estilo de música, ropa y vida que se replica, especialmente con las adolescentes y jóvenes.