“Soy una apasionada de la música, soy vocalista, intérprete, artista y escritora”, dice mientras se coloca un poco de maquillaje en el rostro. Aceptó con gusto sacarse unas fotos, pero quiere lucir bien ante la cámara. Es coqueta y muy sensible. Cuando comienza a hablar de su pasado transita por un camino de penas. Un atisbo de llanto se difumina cuando observa a Gael que ya perfecciona redondos en un cuaderno de la taquería Tacontento, el negocio que la familia atiende.

Pilar los observa y sonríe. Tiene orgullo en la mirada que trasciende sus lentes de marcos oscuros. Es confiada, lleva el cabello corto, luce una camisa a rayas y encima una chamarra. Salió bachiller del colegio Boliviano Holandés. “Estaba estudiando Bioquímica y Farmacia, cuando conformé una familia con Zu, decidimos vivir juntas y mi pasión cambió. Me dediqué a la cocina y trabajé mucho tiempo en varios restaurantes”, dice con la seguridad marcada en cada palabra.

Abrir los clósets

Pilar explica que antes no podía identificarse a sí misma. “Sabía de mis gustos, pero no que había más ambiente y más gente que sentía como yo. Tal vez porque crecí muy sobreprotegida, con mi mamá siempre yéndonos a recoger y siempre sobreprotegida. No tenía la información necesaria y pensé que era extraño o enfermo lo que sentía”, relata.

Al ingresar a la universidad supo que aquello no era extraño ni enfermizo. Conoció parejas y boliches donde había más Pilares en busca de ser como son.

Zu anduvo por otro sendero. Concluyó el colegio en el nocturno porque estaba embarazada de su primer hijo, hoy él tiene 23 años, “después llegó Betito que se fue al cielo cuando tenía 11 y el más reciente es Gael”, narra.

Antes de seguir con su maternidad, Zu retorna a sus recuerdos colegiales. Explica que las monjas del Desmaissieres ayudaban a mujeres de la calle y tenían una labor social que ella admiraba en silencio. Su entorno la moldeó. “A veces vemos esa conexión entre puras mujeres y era algo natural que en un colegio de mujeres desarrollando lazos afectivos con tus amigas y no era antinatural. Es ahí donde empieza todo”, explica y no pierde con la mirada a Gael, quien dejó de hacer círculos en el papel.

Zu explica que no sintió presión social para seguir con su vida; al contrario, decidió seguir los pasos que marcaba la Iglesia católica, incluso hizo la confirmación antes de salir del colegio.

Cuenta que el hombre que eligió para compartir su vida no tenía las mismas intenciones. Comenzó a tratarla mal y la infidelidad se hizo pan de cada día.

Llegó el segundo hijo, Betito, quien nació con un problema de salud irreversible. Eran épocas difíciles y el marido de Zulma tenía una “solución”. Zu cuenta que le dijo: “Si nosotros nos bendecimos casándonos por la Iglesia todo va a desaparecer, las infidelidades, los problemas y todo”. En mayo de 2010 se casaron, pero todo fue un nuevo engaño para ella. “Yo tenía tanta fe de entrar a la iglesia y que el padrecito me bendiga con el agua y que en mi vida todo se solucione porque no hacía nada malo, pero ahí había algo roto e irremediable”, habla y su mirada rodea la taquería donde está rondando Gael.

Se casaron y todo se fue por la borda. “El papá de mis hijos siguió nomás con su relación con su amante”, se lamenta.

El hermano de Zu le aconsejó salir y conocer más mundo. Él ameniza fiestas y conocía lugares de “ambiente”. Ella lo criticaba y bromeaba: “Ay, cuidado te contagien, hermano y mi mamá también le molestaba”.