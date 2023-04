Tras varios intentos de conformar una Red Nacional de Recicladores de Bolivia, al fin el sueño se hizo realidad. El primero de marzo de 2023 se realizaron en Santa Cruz las elecciones en las que participaron representantes de 13 asociaciones de siete departamentos del país. Se celebraron en esa fecha a propósito del Día Internacional del Reciclador, en conmemoración a los recicladores asesinados en 1992 en Barranquilla, Colombia, y cuyos cadáveres fueron vendidos a estudiantes de medicina. A partir de ahora, desde la directiva se exigirá a las autoridades y a las empresas el cumplimiento de sus derechos.

“Nosotras siempre hemos sido discriminadas y ahora con la mesa directiva vamos a buscar la visibilización de nuestro trabajo. Lucharemos para que los recicladores de todo el país podamos salir adelante todos juntos”, dice la presidenta de la mesa directiva Ana Gabriela Mendoza quien forma parte de la Asociación de Defensores del Medio Ambiente de Cochabamba.

Mendoza, como cabeza de la Red Nacional, contará con el apoyo del vicepresidente, Pedro Lomar, de la Asociación por un Mundo Mejor de Sucre. El resto del Directorio está conformado por la secretaria de Actas, Angela Verónica Julián, de la Asociación Mujeres en Acción de Reciclaje por el Medio Ambiente Tarija (MARMAT); la secretaria de Hacienda, Confesora Huanca Fernández, de la Asociación ASIREP de Potosí y la secretaria de Conflictos, Nélida Surano, de la Asociación Bolivia Unida de Santa Cruz.

Estas elecciones fueron parte del programa “Adelante 2” financiado por la Comisión Europea y ejecutado mediante una alianza de cooperación triangular entre Roots for Sustainability (R4S), Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC) y la Asociación de Recuperadores de Residuos Sólidos – Bolivia Unida.

Gracias a esta alianza, llegaron las dirigentes de recicladores de Ecuador Juana Iza y Elvia Pisuña para participar de una serie de seminarios y apoyar en la creación del movimiento reciclador de Bolivia. De la misma manera, hace muchos años atrás, las recicladoras de Colombia viajaron a Ecuador para impartir sus conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas.

“Hay que trabajar en las políticas públicas. Las recicladoras deben conocer las leyes para poder defender y exigir sus derechos. Nosotros por 60 años hemos dado la mano de obra sin pago. Nadie nos ha pagado por la recuperación de residuos; mientras que las empresas públicas o privadas reciben un salario, nosotros no recibimos nada. Ellas tienen que luchar por un seguro social y cambiar la metodología de una intermediación para que toda la asociación puedan generar ingresos de manera conjunta”, comenta Pisuña, presidente de la RENAREC.

Para que los candidatos se postulen en los diferentes puestos de la mesa directiva debían cursar seis capacitaciones que organizó R4S. Sin embargo, La Paz, y Oruro no fueron avisados de estas actividades. “No hubo un mapeo de recicladores a nivel nacional. Nos enteramos por redes sociales la llegada de la presidenta de la RENAREC a Sucre el año pasado, de no ser por eso, ellas no hubieran sido parte de este importante proceso organizativo a nivel nacional», cuestionó Barbara Giavarini coordinadora de Redcicla Bolivia – Reciclaje Inclusivo. Y acotó que estas iniciativas son importantes para conocer y generar sinergias entre quienes están trabajando en otros departamentos con las y los recicladores.

El primer intento de conformar una red fue en 2015 cuando se realizó en Santa Cruz la Cumbre de Recolectores y Recicladores. Sin embargo, esta organización se disgregó con el tiempo. Otro momento fue en 2018, cuando las recicladoras de Santa Cruz intentaron conformar un movimiento sindicalista nacional, pero no contaron con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), recuerda Neida Claro Tamayo, una de las promotoras en la conformación de esta red.

“Fue una lucha muy difícil. Había que ir por los nueve departamentos para conformar la red. En 2018 intentamos conformar un movimiento sindicalista, pero vimos que la COB ni siquiera nos reconoció; intentamos afiliarnos a la central sindical principal de Bolivia pero no nos dejaron. Luego, en 2019, queríamos conformar la Federación Nacional, pero resultó que a los que elegimos se volvieron políticos y se olvidaron de nosotros”, cuenta Claro.

Ahora, la sostenibilidad de esta nueva red de recicladores boliviana irá de la mano del apoyo técnico a la mesa directiva, afirma Isabella Corno, coordinadora de R4S. “Este proyecto termina en marzo, pero la idea es buscar nuevos financiamientos que encajen en continuar con el apoyo. Sobre todo, para que, durante los primeros años de gestión o hasta que ellos necesiten, se les pueda capacitar continuamente”, agrega.

“Las recicladoras, somos fruto de un sistema que acumula, concentra, excluye, destruye y descarta. Hemos creado durante años nuestras propias formas de trabajo para poder sobrevivir en un mundo hostil hacia nosotros y el medio ambiente. Y que pone en serio peligro toda la vida existente en el planeta. Por reconocimiento y pago por servicio, recicladores del mundo unidos”, se lee en un comunicado que se entregó en el evento y fue escrito por miembros de la Red Latinoamericana de Recicladores (REDLACRE).

Empresas y autoridades

El segundo día de reunión, las recicladoras conocieron la planta de la empresa Empacar, también en la capital cruceña. Con cascos y protección auricular ingresaron a los galpones en los que se hace el lavado y separación del material al lugar destinado a la recolección de pet, cartón y latas y, posteriormente, visitaron otro espacio donde se funde el plástico.

Al ingresar, los recibió Carlos Limpias, gerente general de Empacar, quien aseguró que están con la disposición de trabajar de manera conjunta con la Red de Recicladores de Bolivia y aprovechó para denunciar la carga impositiva que les impone el Estado. “Es ilógico que por cada kilo que ustedes (los recicladores) nos traen, nosotros tenemos que pagar impuestos. Porque yo no les puedo pedir factura. Nosotros les estamos haciendo un favor a los tres niveles del Estado ayudando a la economía y al medio ambiente. Sin embargo, eso no es reconocido, mas bien es castigado. Porque nosotros tenemos que hacer la retención de impuestos”, dijo Limpias.

Posteriormente, las recicladoras conocieron el Centro de Acopio Punto Naranja, ubicado entre el Cuarto anillo y la avenida Beni, en el Parque Industrial. En ese espacio, apoyado por la Fundación Amigarse trabajan alrededor de 12 recicladores de dos asociaciones de la Red de Recolectores de Santa Cruz: 15 de agosto y 29 de marzo. Durante la visita, Raúl Paucara, vicepresidente de la Red de Recicladores de Santa Cruz, informó que venden dos toneladas por material de manera mensual o quincenal.

Ya en el plano de gestión pública, representantes de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) pidieron, durante el cierre del evento, a empresas como Coca Cola y a ONGs mayor apoyo para trabajar en un programa municipal de recolección de residuos junto con las recicladoras. Se prevé que esas actividades inicien a fines de marzo. “Invitamos a la fundación Coca Cola para que nos pueda apoyar en las diferentes campañas que vamos a hacer para que la población pueda separar en su casa y así tener un material limpio”, manifestó Melissa Alisson Sala, encargada B de Seguimiento y Control del departamento de Planificación de la Gestión Operativa de Emacruz.

El desafío de Coca Cola, la empresa que genera más basura plástica del mundo, es recolectar y reciclar el equivalente al 100% de sus empaques para 2030. Para lograr ese objetivo en Bolivia, la plataforma de capacitación Recrea entregó a las recicladoras canastillos para que los vecinos depositen sus botellas. Esto beneficia directamente a las recicladoras, por lo que estas personas solicitaron más de estos contenedores y pidieron que no se beneficie a intermediarios para evitar la desvirtualización del precio de este material.

En tanto que el apoyo de Cochabamba se verá reflejado en capacitaciones para que las recicladoras puedan recolectar otro tipo de residuos. “Como municipio de Cochabamba ya hemos visto que ustedes son un gran brazo operativo. (...) Las incentivo a acopiar nuevos residuos como los de construcción, o los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, ya que pronto tendremos un reglamento de cómo tratarlos. Pero siempre y cuando, se capaciten”, dijo Daniel Terceros Marata, técnico profesional del Departamento de Residuos Sólidos y Líquidos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Al finalizar los tres días del evento, las recicladoras escribieron mensajes para el sector privado y empresarial. El pedido unánime a las autoridades son centros de acopio para poder recolectar mayor cantidad de residuos y así tener mejores ofertas económicas. Muchas de ellas, denunciaron agresiones físicas y verbales por parte de las empresas de limpieza municipal y pidieron que éstas no sean una competencia para su trabajo.