Nacido para campeón... de cochecitos sin motor

Aunque va en bajada, la vida de Abraham es cuesta arriba. Tiene 40 años, nació en Chulumani y es cocalero. Como muchos de los habitantes yungueños, debe lidiar y ver las formas de ganarse la vida. Por eso, además de cocalero, él es chofer... y siempre que puede se dedica a correr en competencias como la de Irupana, aquel mediodía del domingo 30 de octubre de 2022.

La tercera carrera de cochecitos sin motor se realizó en dos tramos. El primero fue desde la localidad de Cruz Cerropata hasta la rotonda El Gorila, en inmediaciones de Churiaca; el segundo recorrido se llevó a cabo de la exalcaldía de Irupana a La Playa, en Puri Chiñani.

Sud Yungas fue el escenario de esta iniciativa e Irupana, la casa de la competición. Años atrás, durante la época de Todos Santos, esta aventura de cochecitos sin motor era una tradición.

De vuelta a la competencia del domingo, la primera ruta es casi exclusiva para pilotos expertos, pues hay curvas y contracurvas en la ruta. Luego, la carrera ingresa a tramos angostos por donde la habilidad consiste en ir despacio y con paciencia de cirujano. Después, la pendiente es un reto al buen pulso.

El segundo trayecto es más citadino. En las calles de la comarca, se escuchan sirenas al paso de los cochecitos sin motor. Flamean las banderas rojo, amarillo y verde..., también la azul y blanco de Irupana ondea ante el viento. En las aceras y desde distintos puntos de vista, la población se acomoda para ver cómo pilotos y copilotos hacen destrezas para no caer e ir raudos al mismo tiempo.

Los dos tramos, poco menos de 15 kilómetros, Abraham Calle y Cristian Pérez los recorrieron en algo más de 16 minutos.

Antes de recibir su premio (un refrigerador), Abraham habla con Página Siete. Va de retro porque recuerda cómo fueron sus inicios. “Años atrás, yo he visto los cochecitos sin motor corriendo por la comunidad de Villa Remedios; allí se hacían estos eventos. He visto competir a personas mayores y viendo eso nosotros nos hemos animado y hemos seguido detrás de ellos”, relata el competidor que viste una polera de The Strongest.

Esta actividad no se limita a subirse encima de las tablas y lanzarse calles abajo, sobre ruedas. Se necesita de una maquinaria casi indestructible, porque después de todo las rutas son una extensión de la Carretera de la Muerte.

El coche de Abraham está valuado en 3.000 bolivianos. “No siempre es correr y correr, hay que ver las gomas para cada carrera y hay que preparar el carro”, explica. Siempre que puede, lleva su vehículo a un mecánico para que le revise las ruedas. Además, todo debe ir bien acoplado; una ligera complicación puede transformarse en un grave accidente. Aunque esto también es parte del espectáculo.

Abraham no habla de los accidentes que tuvo en carreras anteriores. Es parte de su aprendizaje porque, después de todo, de caídas están hechos todos los triunfos. A quienes no les gusta mucho esta actividad es a sus dos hijos. “Me ven mis hijos cuando me alisto para competir y me dicen ‘Papi, ¿cómo vas a correr?’. ‘Por favor, te vas a cuidar’”, recuerda el chulumaneño.

No puede ir contra la adrenalina que lo impulsa a las carreras sobre carreteras de tierra, estrechas y anchas, cercanas a ríos o cerros. Abraham no puede ir contra sus deseos, porque después de todo él ha nacido para campeón de cochecitos sin motor. Ganó competencias en Chulumani, Arapata, La Asunta, Mercedes Calzada... y ahora Irupana.

“Soy deportista y me gusta competir”, explica en cercanías de la plaza Rafael Pabón, a la entrada del pueblo.

La plazoleta lleva el nombre del aviador que combatió contra paraguayos en la Guerra del Chaco. En el lugar hay una réplica de un avión de la época.

Abraham pilotea una nave más terrestre; está en esta disciplina una década. Cuenta que siempre se enfrenta a cada carretera con la misma premisa... dar lo mejor de sí. Por eso, el mundo puede caerse por un despeñadero, pero él no deja de pensar en cruzar la meta... es su ilusión, es parte de su destino.