Natalia Girard estudia, trabaja, hace lo que le gusta en EEUU y también añora Bolivia

Su voz se oye cálida y de pronto le llega la nostalgia. Aunque está a miles de kilómetros es fácil adivinar su sonrisa, aquella que alegró las pantallas de Bolivisión, PAT y Unitel durante más de dos décadas, y hasta es posible imaginar sus gestos. Desde Florida explica algo de lo que fue su trayectoria en Bolivia: “Construí mi carrera con esfuerzo y estudios desde que estaba en colegio. Muchas personas me vieron crecer en televisión ya que no dejé de trabajar ni un solo día en toda mi carrera. No hubo un día de mi vida en que no tratara de ser una mejor versión mía, por eso cuando dejé pantallas lo hice en paz y agradecida por todo lo que aprendí y recibí de las personas maravillosas que conocí como periodista”.

Es, casi, como si ahora viviera en otro mundo. Allá el calor comienza temprano y no acaba al caer el sol, la humedad es una constante y no hay montañas por donde cuelgan las casas en su mayoría color ladrillo, ni existen las calles con subidas y bajadas, ni los coches que en las trancaderas están a 20 centímetros de distancia unos de otros van tocando bocina... Allá es otro país, asimismo ella extraña la ciudad de La Paz desde sus comidas hasta su rutina en apariencia caótica.

En su nuevo lugar de trabajo se la ve con la seguridad y el carisma de siempre y, al alcance de la mano, tiene una taza con la imagen de una llama y la palabra Bolivia inscrita. Una estampilla de la virgen también está cerca.

Se escribe fácil, pero comenzar una nueva vida en otro país fue complicado. “Me tocó invertir mucho tiempo conociendo el mercado laboral en Estados Unidos. Fui aceptada para estudiar un masterado en Comunicación en la Universidad de Florida y pude conocer a personas del medio. Apliqué a cargos que eran publicados por las estaciones televisivas y me entrevisté con personas muy interesantes. Lo curioso de mi proceso fue que durante muchos meses no tuve respuesta alguna de mis aplicaciones y ese silencio me tenía algo estresada. Pero después de esa tensión llegó lo mágico, porque se me abrieron dos grandes puertas casi en simultáneo; fue con un día de diferencia”. Se decidió por la empresa en la cual encontró más empatía, cariño y profesionalidad.

Recuerda que no sólo tuvo que pasar pruebas de estudio, con manejo de por lo menos seis pantallas y comandos nuevos, también tuvo que improvisar, hacer traducciones, editar, grabar y redactar. “Hubo una prueba que me llamo la atención y esta fue la de socialización y ambiente laboral; luego de varias reuniones con los directores de noticias y la productora ejecutiva me dejaron sola con mi grupo de trabajo para que observen el relacionamiento, ya que para ellos un ambiente de respeto y paz es muy importante”, dice.

El día de prueba comenzó a las 9:00 y concluyó a las 16.00. Una hora después, los ejecutivos de Univisión SWFL le hicieron una propuesta laboral que ella aceptó. Volvió a su casa con la alegría pintada en el rostro... y entonces lloró de felicidad.