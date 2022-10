Nena Zeballos pone en silencio el micrófono tras 50 años de canto

Aeso de las nueve de la noche, del miércoles 12 de octubre, Nena Zeballos llegó a su casa con una lista de tareas tachadas. Lo último que realizó fue un documento que le pidieron en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, y así terminó con este trámite burocrático que tiene poco de artístico. “Con eso ya he cerrado, no tengo más pendientes con la música”, sentencia. Ahora, luego de medio siglo de trayectoria musical, da por inauguradas sus vacaciones. De ahora en adelante, anuncia, cantará sólo en la ducha.

A Bertha Julia San Martín la conocen pocas personas, pero a Nena Zeballos la conocen cientos porque es un ícono de la música nacional. Bertha es hija de madre boliviana y padre peruano, asumió su nombre artístico al dejarse el apellido Zeballos de su exeposo; mientras que Nena es una muestra de cariño.

“En 1972 empecé a cantar profesionalmente. Mi mamá me contaba que desde los dos años jugaba con el cepillo (de cabello) o lo que encontré para volverlo un micrófono”, recuerda.

La carrera de la cochabambina brilló en diferentes escenarios. Hizo escuchar su voz en centros nocturnos, almuerzos, eventos culturales e incluso se presentó en plazas mineras. Fue integrante de grupos como Los Graduados, California, Conexión y la agrupación Swingbaly, entre muchas otras bandas. Donde estuvo, dejó alta la vara para las nuevas cantantes.

Un remanso en la tristeza

Solo Nena sabe que fueron apropiadas las tristezas más duras que enfrentó su corazón. Lo que comparte en entrevista con Página Siete es la forma que tenía para enfrentar esas amargas experiencias. “En los momentos tristes que he pasado la música ha sido mi remanso. El cantar, el hacer música me ha provocado siempre mucha paz, mucha tranquilidad. Inclusive en los momentos más duros, hasta cuando perdí a mi señora madre, no dejé de cantar, tenía que hacerlo porque el show debía continuar”, expresa la mujer que sobre el escenario fue nombrada con cariño y respeto como “La dama de la canción” .

Pero ser cantante implicó muchos sacrificios en lo personal, a veces tuvo que dejar de lado el hogar y las fechas importantes. Pero ese esfuerzo le ayudó a conseguir éxitos en diferentes puntos de Bolivia y del exterior. Zeballos se anima a dar un consejo para las nuevas generaciones: “Es importante rodearse de gente buena, de gente que realmente te apoya y también si algo me ha ayudado es mi carácter, porque yo soy muy alegre, muy dicharachera y a las penas las afronto”.

Y... en un comienzo las penas eran muchas. Nena se inclinó por el canto en la década del 70, cuando las mujeres en el país eran vistas por encima del hombro. “He tenido que cantar a veces gratis y hubo empresarios que ni siquiera me pagaban. Es decir, ha sido muy, pero muy difícil al principio y como mujer adaptarme”, recuerda y hace énfasis en la falta de contratos de aquellas épocas.

En un caso inolvidable, junto con otros artistas, se quedó varada luego de un espectáculo. Tuvieron que cantar en una plaza minera para recaudar el dinero necesario y comprar pasajes para volver a la ciudad de La Paz.

Esa mala experiencia no la detuvo. Se tomó un respiro y siguió con su carrera. Nunca dejó de estudiar canto, aunque cree que un cantante tiene la gracia o simplemente no la tiene. En su caso el timbre de voz que posee le ha valido elogios dentro y fuera de Bolivia.

De a poco, su talento fue reconocido en los escenarios del país y en el exterior. Llegó a ser telonera de artistas rutilantes como El Puma o Nino Bravo.

La familia musical

Debido a las giras musicales, las presentaciones en vivo y otros compromisos de trabajo, muchas veces tuvo que dejar a su familia. Y por eso valora cada encuentro con sus seres queridos. “Son una alegría muy grande y me han hecho llorar siempre de felicidad, por ejemplo, las bodas de mis hijas. Una se llena de lágrimas porque es una alegría distinta a los éxitos musicales, conocer artistas o viajar”, recuerda.

Pero no está tan alejada del espectáculo. La saga continúa: dos de los cinco hijos de la cantante siguieron su camino en el mundo de la música, Wally y Paola. Para ella esta decisión fue motivo de orgullo y alegría.

Nena incursionó con éxito en valses, boleros y música nacional. A la hora de definirse a sí misma, ella explica que es una artista romántica. Y, deja claras sus preferencias: “Soy una mujer que ha admirado toda la vida a Mercedes Sosa. También me gusta el estilo de Olivia Newton John. Creo que ambas tienen una tenacidad a la hora de cantar que es fabuloso”. Destaca en ellas el arte de la interpretación.

Ella misma es un ejemplo de entrega en los escenarios. “Me gusta el trabajo de Lucho Barrios del Perú o Roberto Carlos de Brasil, El Puma de Venezuela... y tantos más que han sido una inspiración para mí”, señala la cantante que a su vez entonaba con alma vida y corazón sus piezas clásicas como Nuestro secreto o Propiedad privada.

Zeballos fue por muchos años su propia manager y productora. Con el tiempo fueron sus hijas y amistades entrañables quienes se pusieron de su lado para seguir dando impulso a su carrera. Y ya, con cinco décadas encima se permite recomendar: “(El arte) es un camino de mucha felicidad, no dejen sus sueños, no dejen de trabajar por ellos y actúen con el corazón”.

Pero la vida a veces es como un vals, de esos lastimeros que Nena interpretaba. Confiesa: “Estamos realmente en pañales. Hay muchas trabas e incluso temas burocráticos como conseguir un pasaporte para viajar. Se necesita mucha ayuda y los gobiernos seguramente apoyarán a sus artistas, pues son los que más nos representan, mucho más que los políticos. Salir de las fronteras es difícil y hay que apoyar bastante a quienes se van a dedicar a esto”.

Cierren el telón

En estas vacaciones ella programó un viaje a Perú para hacerle compañía a su padre. Tanto tiempo se dedicó al canto que ahora es tiempo de descansar y tener cerca a sus seres queridos. Los hijos de Nena, familiares y amigos sabían de su profesión y lo complicado de su agenda. “Te pierdes muchos momentos en familia, ahora voy a tener tiempo”, reitera.

Así, Nena apagó el micrófono. Cumplió 50 años de trayectoria musical y los destacados en el Teatro Municipal junto con otros artistas de la escena trovera paceña. “Colgamos la garganta, como se dice en el ambiente artístico. Ya nos retiramos. Ya cantamos ahora para la ducha. Este último concierto ha sido realmente muy emotivo para mí. Ha sido una cosa muy, muy especial. El segundo día fue de puro nervios, tanto que se me cerró la garganta”, confiesa y deja escapar una risa. Cuenta cómo sintió su despedida... “Ya no era Nena Zeballos, era Nena Cebollas de tanto llorar”, recuerda con humor ese último capítulo.

Su paso por el mundo artístico dejó huellas. En 2018 la Cámara de Senadores presentó una declaración camaral de reconocimiento a su trayectoria y aporte a la música boliviana. En la resolución se lee: “Rendir un justo y merecido reconocimiento a Bertha Julia San Martín (Nena Zeballos) por su destacada trayectoria artística e invaluable labor en favor de la cultura y el folklore boliviano”.

Pero no es la única instancia que la ha premiado. Solo por citar dos ejemplos, Nena Zeballos también fue condecorada por la Embajada de Perú y el municipio de La Paz. Eso sí, el reconocimiento mayor está en sus memorias, como cuando cierra los ojos y escucha una y otra vez el aplauso del público... su público.