Nico tiene algo de mágico. Quizás sea porque dedica una hora de sus tardes a escuchar a los niños y niñas que lo observan en su programa... y no los critica ni los cuestiona. Se ríe de sus ocurrencias y les habla del amor a la familia y a los estudios.

Y él tiene poderes casi de hechicero, porque sabe usar la varita de la empatía y su público lo sabe.

En algunos casos Nico logró algo parecido a un milagro con algunos de sus televidentes. Por ejemplo, conoció a Thiago, un niño con autismo y logró que éste le llenara de abrazos luego de verlo en un par de sus programas.

La mamá del niño confesó: “Él nunca abraza así por así, ni siquiera a nosotros nos abraza de esa manera, creo que en Nico encuentra un refugio”.

Esta estrella de televisión está a punto de cumplir nueve años y tiene su programa de televisión en Bolivia Tv, desde las 14:00 hasta las 15:00, de lunes a viernes. Su risa contagia y se lo ve tan frágil que dan ganas de abrazarlo.

Corazón de felpa

El lunes 10 de abril participaron en su programa tres niñas. Le preguntaban adivinanzas y Nico andaba de error en error, pero siempre con una sonrisa en toda la boca. Esta es una rutina agradable que se repite en el espacio televisivo.

Ese mismo día, Página Siete pidió una entrevista con Daniel Crespo Sánchez, quien se presenta a sí mismo como el ayudante de Nico, pero en realidad es algo más... es su creador.

Ambos estaban en el estudio del canal y los dos se acomodaron en la sala del estudio para contar los secretos que hacen de Nico un refugio para los niños.

“Yo soy de Cochabamba. Estudié comunicación social en la Universidad Mayor de San Simón y tengo un título de técnico medio en el manejo de equipo audiovisual. También soy cantante y he estado en muchos grupos musicales. Hago de todo y antes del Nico era camarógrafo deportivo”, cuenta el hombre que tuvo de profesor a Denis Lacunza, el cofundador de Tralalá.

En el set de televisión, con sus grandes ojos expresivos, Nico mira a “su ayudante” y asiente con la cabeza la historia del cantante y comunicador social.

Daniel es un fanático del fútbol, tiene el corazón wilstermanista, y en 2018 soñaba con hacer periodismo deportivo, sin dejar de ser cantante. Hizo sus pasantías como camarógrafo deportivo y le iba bien, pero al poco tiempo el fútbol y el mundo quedó paralizado por el coronavirus.

Fue entonces que asomó su redonda nariz Nico. “Todo ha sido a partir de la pandemia y sobre todo en la cuarentena porque había un estrés infantil, no se sabía qué iba a pasar y el único medio que ellos tenían para poder expresar sus emociones eran las redes sociales”. Los productores de Bolivia Tv en Cochabamba le dieron el OK y Nico apareció en escena.

El comienzo no fue tan fácil porque Daniel debía encontrar el tono de voz perfecto y fue practicando una y otra vez. También aprendió el arte del manejo de las marionetas y, cual un buen Geppeto, le puso la voz y el sentimiento a su creación.

Mientras habla, Daniel mira con cariño al muñeco que es la prolongación de él mismo y le pregunta si él también es cochabambino. La marioneta afirma que sí. Habla y su creador apenas movió los labios.

Sí, en la peor época de la pandemia nació la idea de hacer un programa infantil interactivo y con un contenido específico.

Se impartieron charlas de matemáticas, historia, lenguaje y ciencias naturales, pero todo en sencillo y con Nico como personaje central. La tribuna virtual creció y cada vez más público veía el programa con entusiasmo. “En la cuarentena nos hemos sentido muy felices porque teníamos a muchos niños conectados”, comenta Daniel. Así, durante al menos una hora, la pandemia no atormentaba las mentes de los espectadores.

Amor por las marionetas

Daniel es papá, su hijo tiene nueve meses y con él conoció lo que es el amor. Algo similar le pasa cuando tiene una tribuna infantil enfrente. Cuenta que se emociona al sentir la alegría de su público. “Aunque el programa haya acabado siempre va a haber tiempo para poder atender a algún niño o a alguna niña”, afirma el comunicador social que también le da voz en off a diferentes programas de Bolivia Tv.

Daniel tiene 30 años y revela que parte de su público son los adultos nostálgicos, quienes crecieron con los consejos del Abuelito Tino o el muñeco Cirilo.

La última Navidad, en vivo y directo, durante el programa de Nico un señor se puso a llorar y cuando le preguntaron qué pasaba, él dijo mirando al muñeco sonriente: “Tú me haces recuerdo a la infancia que yo he tenido”.

En la caja chica televisiva uno de los programas infantiles más queridos protagonizados por muñecos es El Show de los Muppets, el cual ha cruzado fronteras y continentes con la historia de la Rana René y sus amigos.

A Daniel le gustan los Muppets, pero se declara fan del programa 31 Minutos, que nació en Chile y se ve en Latinoamérica. El conductor televisivo de este segmento es el carismático títere Tulio Triviño Tufillo.

“En 31 Minutos hay muchas ocurrencias divertidas, por ejemplo hay un balón que habla o una chancleta que tiene chulito”, explica el creador de Nico.

La marioneta boliviana tiene su estilo y su voz. Eso sí, se trata de una personalidad con mucha cochabambinidad.

Daniel recuerda que cuando estaba en Cochabamba, la anterior gerente de Bolivia Tv, Rocío Molina, le sugirió trasladarse a la ciudad de La Paz y los proyectos del programa se multiplicaron.

No sólo son programas interactivos o en set de televisión; en fechas especiales Nico es protagonista de shows infantiles.

Con el tiempo, cambiaron las gerencias en el canal estatal, pero la inocencia de Nico se conservó en Bolivia Tv.

La voz de Nico

Con la voz aguda, Nico comenta que está listo para su cumpleaños número nueve, el 13 de abril. Es ocurrente, afirma que es delgado pero que come mucho, en especial pique macho.

Tiene una pinta elegante y con ropa a la medida. “Todo esto que luzco me han obsequiado, mi pantaloncito, mi chalequito, todo, todo. Me siento muy bien, me siento muy feliz porque la gente me quiere harto”, dice gracias a Daniel, quien ya es un mago de la ventriloquía.

Ahora que se acerca el Día del Niño en Bolivia, Nico se anima a hablarle a su tribuna infantil. “Me gusta que me cuenten sus historias, me gusta que me cuenten cómo están, quiero saber cómo les ha ido en el colegio, qué calificación han sacado. A veces los papitos y las mamitas por el trabajo no tienen mucho tiempo para escucharlos, pero conmigo se pueden expresar”, cuenta con su voz aguda.

Continúa y se anima a mandar un mensaje a papás y mamás: “Recuerden que algún día han sido niños y comprendan cómo nos sentimos. Celebremos este día ayudando también a los niños necesitados, por favor”.

Quizás el refugio que ofrece Nico está hecho con el material de la confianza y la empatía. A él es posible lanzarle adivinanzas, contarle chistes, hacerle juegos de palabras, con él es permitido reír y llorar porque detrás de ese cuerpo frágil y artificial hay un corazón que late fuerte.