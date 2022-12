Nostradamus Chávez y su gato Sir Keynes se hacen del TikTok para hablar de economía con los jóvenes

“Algunas veces en mi casa teníamos para comer bife de chorizo argentino, mermelada, queso de ese país; pero de repente desaparecían y aparecían productos bolivianos. La pregunta era ¿qué había pasado? La respuesta, cualquier fronterizo lo sabe: el tipo se había modificado. Pero entonces yo no lo entendía así, pero me llamaba la atención, y ahí decidí que estudiaría economía”, dice.

#Nostradamus Chávez es el doctor en economía Gonzalo Chávez Álvarez que tiene 62 años; más de 30 en la docencia universitaria y posgrado, y escribiendo como columnista en periódicos de manera fácil y con humor sobre economía: un tema que a muchos bloquea mentalmente. Hasta hace menos de un año tomó a su gato Sir Lord Keynes y juntos se subieron al TikTok para seguir hablando de economía a su estilo, pero ahora a los jóvenes. “Tengo 30 años escribiendo columnas sobre economía en periódicos y es cierto que llegan a mucha gente, pero están lejos de llegar a la cantidad de personas que alcanzan las redes sociales. Con el TikTok llego a muchos jóvenes que no me conocen y que tienen un horizonte de opinión de largo plazo”, explica.

Trabajo con jóvenes, soy profesor hacer 30 años y la decisión de incursionar en el TikTok (@gonzalochavez18) fue muy refrescante e interesante, porque me atreví a usar filtros, algo que no está bien visto cuando estás hablando desde la academia, desde la postura formal que tienen el economista, que siempre tiene que decir cosas complejas y serias.

¿Cómo le va?

Muy bien. Crecí mucho y me di cuenta, tengo 26.000 seguidores. Entendí que debía crear un personaje. Entonces di la vuelta a una crítica que me hace la gente que no piensa como yo, que dice que no acierto con las predicciones, que soy el falso Nostradamus; por eso soy Nostradamus Chávez (#Nostradamus Chávez). Con la idea de hablar de economía para la gente común incluí a mi gato, Sir Lord Keynes.

¿Hace cuánto decidió hablar de economía para la gente común?

Hace unos 30 años, y se lo agradezco a Ana María Romero de Campero. Fue en el periódico Presencia, aproximadamente. Yo dirigía el suplemento Momento Económico y un día me llamó para comentarme que mis columnas eran interesantes, pero que debía llegar a más gente; soltarme, porque estaba muy preso en el papel de economista.

Me pareció interesante y comencé a salir del parámetro acartonado de los economistas, serios, rígidos, que cuando se ríen se rajan (risas).

Pero me di cuenta que si explicaba sencillo, ¿por qué no hacerlo con humor? Entonces comencé a desarrollar una veta que no sabía que tenía: poner humor o usar el lenguaje popular en las columnas.

Tengo orígenes populares: Villazón, el barrio San Pedro de La Paz.

¿Generó molestia en sus colegas por tal vez vulgarizar la economía?

No es una vulgarización, es una democratización, pero aún hay personas que creen que el economista es aquel que hace estadísticas, econometría y habla en latín; que pone la economía como algo formal y sumamente difícil. Eso funciona para los medios académicos; tengo muchos trabajos de investigación, pero no con la gente. A veces te miran con desdén pero a la mayoría le gusta y le parece válido democratizar las ideas. En realidad, es retribuir a la gente, porque hablamos de todo lo que pasa diariamente. Oferta y demanda, por ejemplo, la gente lo ve todos los días cuando va al mercado.

¿Tuvo problema con su opinión?

Sí, porque generalmente afectas al poder; especialmente ahora, cuando, desde el Estado, declararon el fin de la historia a lo Franz Fukuyama diciendo que el modelo económico que vivimos es lo mejor que pasó a Bolivia y a la humanidad. Son muy pocos los resistentes a la crítica con humor. Recibo críticas y ataques en las redes sociales.

¿Cuántos artículos escribió?

Escribo todas las semanas y tengo alrededor de 1.500. En realidad, escribir es una necesidad de democratizar, de hacer opinión pública, y me ayuda a exorcizar mis demonios

Es poderosísimo comunicarte con la gente, debatir ideas, porque estamos en la discusión de lo que quedará para el futuro. Cuando alguien tal vez recupere mis artículos, mis videos, se enterará de las narrativas que hubo en estos años.

¿Su columna más exitosa?

Hay muchas. La primera, que fue sobre el DS 21060, fue muy exitosa. Se llamaba “El DS 2106, una victoria de Pirro”. Después hay otra sobre el viaje de funcionarios de YPFB a Cuba. Les criticaba en relación con lo que tenía que ver con el sector petrolero, fue muy divertida. Otras en las que hablé en sentido crítico de los economistas fueron exitosas. Entre las miles que escribí, hay columnas que tienen un poco más de pimienta, de sal en la herida, esas son las exitosas; a la gente a veces le gusta que corra sangre (risas).

Pero es difícil (muestra un texto y un anillado con sus columnas). Aquí están todas mis columnas, es el libro que estoy organizando. Tengo este primero, que se llama Villazon Business al alcance de todos. Tiene mis primeras columnas. Me gustó escribir “Impuestos a los pecados” y “ Frankenstein y la lucha contra la pobreza”.