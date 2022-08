Olga Paredes, la arquitecta que ayuda a construir Wikipedia con ojos bolivianos

Para Olga Paredes, la distinción es también un “reconocimiento a todo lo que hace la comunidad en Bolivia, que ha sido una comunidad muy propositiva y muy disruptiva en muchas cosas porque hemos participado de la estrategia del movimiento Wikimedia con charlas y debates sobre la horizontalidad en el conocimiento”.

Su pasión por Wikipedia comenzó con el primer toque de atención que le ofreció el botón de “editar” en la plataforma y, a pesar de que era necesario manejar un cierto tipo de programación que desconocía, ella vio una oportunidad para cambiar y mejorar los artículos sobre Bolivia que se presentaban con la necesidad de una edición.

“La información de Wikipedia me parecía muy amplia y en algún punto me di cuenta de que había cosas que se podían arreglar, que había alguna información sobre Bolivia que no tenía la suficiente amplitud”, recuerda Paredes, que es arquitecta de profesión.