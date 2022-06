Para vivir sin violencia: ellas se empoderan y ellos vencen el machismo

“Hace cinco años me casé con un hombre que pensé que era perfecto y a los tres meses y medio (de matrimonio) tuve que irme de su casa”, relata Daniela Valdivia, sobreviviente de violencia y fundadora de Huellas y Futuro, una Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja desde hace más de una década en la prevención de violencia y el impulso de la resiliencia.

Desde esta organización se diseñó y ejecutó el proyecto Oportunidad, que impulsa el empoderamiento económico a las mujeres mediante capacitación técnica y apoyo con capital semilla para promover diversos emprendimientos.

“Muchas mujeres están sensibilizadas, saben que están sufriendo violencia en su hogar, tienen las herramientas para denunciar, pero no lo hacen. Y uno de los factores que no les deja abandonar ese círculo de violencia y que puede llegar al feminicidio es la dependencia económica de sus parejas”, dice Gabriela Rivas, coordinadora de Proyectos de Huellas y Futuro.

Marina Lidia es una de las 30 beneficiarias que, además del capital semilla, recibió capacitación en gastronomía en la ciudad de Cochabamba. “Soy mamá de cuatro hijos. Le ayudaba en la mecánica (a mi esposo) y era ama de casa. Estaba al borde de decir: ‘Trágame tierra porque me quiero morir con mis cuatro hijos’, pero una vez que me he separado de él, he venido al proyecto y me han hecho ver que puedo salir adelante”, relata.

Mediante un fondo de innovación, el Proyecto Vida sin Violencia impulsó la identificación, sistematización, difusión y réplica de este tipo de iniciativas que contribuyen a reducir la violencia hacia las mujeres. En ese marco, ocho ONG compartieron los resultados exitosos de sus proyectos, que van desde capacitaciones, asesoría legal, acompañamiento psicológico y desarrollo de herramientas digitales hasta apoyo económico.

Hacia masculinidades sentipensantes

“No sabía que esto era ejercer poder, que mis gritos, mis golpes eran una forma de gobernar. Veía a las mujeres sin reconocer que tienen derechos, que deben vivir libres de violencia. Dialogar nos ha servido para empezar a cambiar”, confiesa un “hombre sentipensante”, quien prefiere guardar su nombre en reserva.

Acción por los Derechos Humanos es una ONG que pretende conseguir una sociedad sin violencia hacia las mujeres y los varones desde modelos de atención y cambio “sentipensantes”.

“Nuestra propuesta es lograr nuevas masculinidades sin violencia. Creemos que podemos cambiar el paradigma de todas las personas que somos producto de una construcción machista”, explica Lizeth Estrada, directora distrital en Santa Cruz de Acción por los Derechos Humanos.

A través del diálogo entre mujeres que vencieron la violencia, varones en transformación y autoridades competentes, el proyecto se centró en descubrir cómo identificar el machismo que llevan dentro, tanto varones como mujeres, con el fin de cambiar el paradigma de vida.

Entre 2020 y 2021, un total de 221 feminicidios fueron perpetrados en el país. Y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el 8 de junio se cometieron otros 42. Los casos de violencia sexual (abuso sexual, violación y estupro) denunciados en lo que va del año superan a los de 2021 en similar periodo, a razón de 3.287 y 4.326, respectivamente.

“Una mujer que sufre violencia tiene serias dificultades para acceder a la educación. Una mujer que sufre violencia no puede trabajar, una mujer que sufre violencia ve coartados sus derechos, pero también los hombres que están inmersos en este círculo de violencia tienen que enfrentar desafíos, como el deconstruirse del estereotipo de tipo macho, lo que es un proceso bastante complejo y las iniciativas desarrolladas por estas instituciones cumplen un rol fundamental en ello”, afirma Martín Pérez, director de Solidar Suiza en Bolivia.

Apoyo a las familias diversas

“Existen frases que solemos decir sin pensar y que terminan siendo frases maltratadoras y hasta violentas, que se constituyen en bloqueadoras de la comunicación. Cuando alguien atraviesa problemas, (...) juzgar o criticar, alabar o ensalzar, ridiculizar o poner apodos, compadecer o consolar (...), usar sarcasmos o distraer, sólo bloquean la comunicación y no apoyan a que la persona busque sus propias soluciones”, reflexiona César Linares, integrante de Psinergia.

Como parte del Proyecto Vida Sin Violencia, Psinergia —que trabaja hace 18 años en el área de psicología, educación, socio-legal, cultural y gestión de conocimiento— elaboró una guía de intervención con psicoterapias a personas que viven en violencia.

“Para el proyecto hemos trabajado con un grupo de 10 familias, a las que se les brindó ocho sesiones terapéuticas de fortalecimiento”, informa Marynés Salazar, directora de la organización.

Felicia Yanapiri y las redes sociales

Como consecuencia de la cuarentena por el Covid-19, muchos emprendimientos sociales quedaron truncos por la falta de comunicación directa. Una de las afectadas fue la Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK), que creó herramientas digitales para apoyar a mujeres de El Alto, Tiwanaku, Viacha y Pucarani.

Hace tres décadas que OMAK trabaja con promotoras comunitarias, mujeres que han sufrido violencia en algún momento o voluntarias que desean apoyar a sus congéneres, cuenta Andrea Flores, presidenta de la organización.

“Son mujeres aymara parlantes, que identifican hechos de violencia en sus comunidades, las orientan, les dan contención y acompañamiento, y, de ser necesario, derivan los casos al Servicio de Atención Integral de OMAK, donde hay abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales”, informa Bernarda Ferreira, integrante de esta ONG alteña.

Con el objetivo de mantener la comunicación, la organización llevó a cabo la campaña Coronavirus, Janiw Atipkitätati (del aymara, Coronavirus, no me vas a vencer), que capacitó a las mujeres en el manejo de herramientas digitales como PlayStore, Zoom, Facebook, además de guionización de cuñas radiales que se difundieron en sus distritos.

En esa línea de apoyo nació Felisa Yanapiri. “¡Hola, amiga! Mi nombre es Felisa Yanapiri y estoy aquí para ayudarte”. Esta cholita de pollera lila, manta verde y aguayo multicolor es la protagonista de la aplicación para celular que informa sobre violencia, cómo saber si se sufre este problema, adónde acudir en caso de ser víctima, consejos de seguridad, una opción para hablar con alguna promotora comunitaria o enviar un mensaje para recibir ayuda.

S.O.S. Digital

Internet surgió como una herramienta para compartir datos y con la aparición de los teléfonos inteligentes se aceleró la comunicación. Esto también ha llevado a que las redes sociales se transformen en reproductores de violencias machistas, racismo, discursos de odio y desinformación, entre otros.

En ese sentido surgió en 2019 el Centro S.O.S. Digital —iniciativa de la Fundación InternetBolivia.org—, que brinda contención psicoemocional a víctimas de violencia de género digital, dar asesoría en protección digital y facilitar información en el ámbito legal.

El precio de ser macho

“Más allá de las leyes y recomendaciones, la única forma de acabar con la violencia machista es que los hombres dejen de ser violentos contra las mujeres y contra los hombres. Sin embargo, la violencia está tan naturalizada desde la niñez, que los hombres no saben reconocerla o la minimizan”, indica el texto de uno de los videos del Centro de Promoción y Salud Integral (Ceprosi) en el marco del proyecto El precio de ser macho.

Ceprosi encontró tres maneras de tratar la violencia machista: la subjetividad individual, la influencia del machismo en el individuo y el patriarcado como problema estructural.

Para ayudar a mitigar este conflicto se han efectuado charlas acerca de construcción de la masculinidad, masculinidad y violencia de género, violencia y derechos humanos, y estrategias para el cambio. En ese ínterin de concienciación se llegó a casi 1.100 personas, con capacitación a efectivos policiales, afirma Javier Lobatón, director de Programas y Proyectos de Ceprosi.

Atención a niñas y adolescentes alteñas

Según los datos de la Fiscalía, El Alto es una de las ciudades más afectadas por violencia contra niñas y mujeres en el país. La Fundación Enda Bolivia, que desarrolla actividades en esa urbe, creó el programa “A tiempo”, con el objetivo de prevenir la violencia dentro de las unidades educativas mediante consultorios psicológicos.

La ONG puso en marcha el Centro de Atención Integral Minka, que acoge y brinda atención especializada e interdisciplinaria a niñas y adolescentes que vivieron violencia física, psicológica y sexual. Además se abrió el Centro de Atención Integral Fraternidad, que ayuda a adolescentes entre 12 y 18 años que sufren trastornos disociales, además de consumo de alcohol y sustancias adictivas. Durante los tres años en que se desarrolló el proyecto, 667 niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia recibieron ayuda integral.

Según el director de Solidar Suiza, a través de éstos y otros proyectos se ha llegado de manera directa a más de 50.000 personas, con capacitaciones y asesoramiento, mientras que más de 70.000 mujeres recibieron algún servicio de apoyo. “Estos resultados no solamente son alentadores, sino que abren otras entradas para reducir la violencia que enfrentan las mujeres en el país”, asevera Pérez.

El Proyecto Vida Sin Violencia, de la Cooperación Suiza en Bolivia, se amplía en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y es implementado por Solidar Suiza.