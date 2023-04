Los más lejanos y gratos recuerdos de Piraí Vaca están amarrados a la estaca de la música. Durante su niñez creció con sones hogareños. Luego él buscó su identidad.

Nació en el 67 en Santa Cruz. Ese año el mundo miraba a esta parte del país porque una guerrilla se asentó en Bolivia en busca de una revolución que fue cortada de cuajo.

Sí, en ese entonces Piraí llegó al mundo y con los años él llevó a cabo una revolución más personal y musical. La guitarra con sus diversas cuerdas, cual si fueran proyectiles de sueños, fue el arma con el cual emprendió su batalla.

Está de gira y tiene una propuesta rockera para el público, un estilo que lo acompaña desde sus recuerdos más antiguos.

Piraí eligió Lorgio

Piraí es hijo de Lorgio Vaca y Ada Sotomayor. Su padre es uno de los mejores muralistas de América Latina y su obra es un libro abierto, en el que el cruceño puede mirar su pasado con orgullo. Es muy difícil ir a Santa Cruz de la Sierra y dejar de lado la plaza del Arenal. Resulta imposible llegar al Arenal e ignorar la obra del papá de Piraí. Es impensado desligar a Santa Cruz de los murales de Lorgio. Es como si estas obras fueran el alma de la tierra cruceña.

Hay maneras de tratar con cariño a Lorgio. Piraí, por ejemplo, cuenta que él lo ha escogido aún desde antes de nacer. “Tengo una historia muy personal que me sucedió cuando yo tenía 26 años, más o menos, y estaba viviendo en La Habana. En esta experiencia, en esta vivencia, me veía yo antes de nacer escogiendo a Lorgio como mi padre. Lo hice por su arte público, por su afán de comunicación. La primera parte de esta experiencia fue ver a Lorgio metido de lleno en su obra, en la obra para su pueblo, porque él hace murales cerámicos en las calles”, cuenta su hijo que lleva el nombre del río más importante y tradicional cruceño.

Piraí continúa: “Acto seguido me vi rodeado de entes, de seres, de almas y yo decidía que Lorgio iba a ser mi padre por esas virtudes suyas”.

El músico ve un mundo compartido con el muralista: “El afán de Lorgio de hablar un lenguaje a través de su arte y que la gente comprenda, en el caso de él, sus muros públicos están al paso del transeúnte; y en el caso mío siempre intentó tocar música cuyo lenguaje pueda ser reconocido”.

Piraí obtuvo sus alas con la música. A los 10 años estudió con el profesor Luis Valdez Alba en Santa Cruz. Luego estuvo en Argentina, en el Collegium Musicum de Buenos Aires.

Pasó al Instituto Superior de Música de Lübeck, en Alemania. Entre 1987 y 1992 estudió en Cuba, donde se graduó con honores en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Su estadía en la isla marcó gran parte de su vida y de allí le llegan gratos recuerdos.

Logró el título de Licenciatura en Música Especialidad Guitarra y luego cursó un posgrado con Hubert Käppel... un maestro de las cuerdas.

El hijo rockero

Los recuerdos fluyen en Piraí. Cuenta: “Mi acercamiento con el rock es desde siempre. En mis más tiernas infancias me veo yo muy pequeño colocando las ollas de mi madre encima de alguna mesa o de algún escritorio. Yo estaba con algunos palos haciendo de esas ollas una batería, mientras oía a AC/DC”. La banda de los hermanos Young le atraía entonces y ahora. También escuchó el rock de Iron Maiden y luego se dejó llevar con Linkin Park. “El grupo que más admiro en todo el mundo ahora se llama Dream Theater, teatro de sueño, teatro de ensueño o algo así”, explica Vaca. Dream Theater es un grupo que agarró la complejidad musical y le dio una armonía extraordinaria, es decir fuera de lo común.

La imagen que tiene Piraí no suele estar conectada con el rock; él no está de acuerdo con éste y otros prejuicios. “Es más, yo creo que la música clásica que toqué y la que ahora hago en general tiene un ingrediente muy particular: toda la música que hago tiene una fuerza remota ígnea que es brutal, arrasadora y se puede encontrar en el rock. Yo siento a través del rock y esa energía es algo que llevo a todo lo que hago”.

La música clásica, con la cual se relaciona a Piraí, no es el lado B de la rudeza del rock. “Yo creo que la riqueza de la vida está en el encuentro de los opuestos, es decir para ser sublime hay que ser vulgar; para ser triste hay que ser alegre. Sólo cuando logras vivir y logras experimentar ambas cosas recién ahí reside la vida”, dice.

Hoy está frente a un nuevo reto, el tour Lado B Rock en la sangre, que tiene en agenda conciertos en nueve capitales de departamento y en Moxos. “Esta gira me llena de gran alegría porque creo que es la primera vez en 33 años de giras que abarcó el país completo. Tenemos además a Moxos, de Trinidad, nos pasaremos ahí. Una de las cosas que más me gusta de Bolivia es navegar los ríos del Beni en épocas de aguas altas. Me emociona la naturaleza que hay en Moxos”, relata emocionado.

El concierto que prepara Piraí lo sacó de su zona de confort. Y eso es novedoso para alguien que se considera muy intenso en diferentes facetas de su vida. Cuenta: “La preparación para esta gira ha sido bastante fuera de lo común, muy intensa. Digamos que siempre en mi vida todo es muy intenso, algo que creo que está bien, pero que también me cansa a veces. A veces simplemente quisiera existir nada más y que todo se haga solito; pero en este caso no”.

Él tiene la música en la cabeza y no en las manos. Ejecutar las piezas como él cree es una tarea que lo tiene ardua. Y la única forma de llegar a la perfección es entrenando y entrenando.

Después de todo, él tiene un compromiso con su público. Explica: “La gente va a salir de su casa y va a pagar una entrada, va a ir al concierto y yo tengo que ofrecer lo máximo de mí”:

Se prepara para cada concierto como si fuera la primera vez que va a salir al escenario. Y eso que él ya ha llevado espectáculos a más de 32 países y le ha tocado visitar más de 100 ciudades.

Y, es el turno de La Paz, la urbe que a él le “encanta desde siempre”. Comenta: “Es una ciudad con la que estoy muy agradecido, porque cuando yo empecé por el año 90 La Paz era el lugar donde más atención me otorgaban y la gente iba a los conciertos. Aprecian lo que hago y a través de los años fueron creciendo profundas amistades”. Sus actuaciones están previstas para mañana en el Teatro Municipal, el viernes, sábado y domingo en el Nuna.

Cuando se le pide que identifique un lugar en el mundo donde él es más feliz, Piraí no tarda en contestar: “Mira, el lugar más hermoso para mí es mi casa, es mi amada, mi hijo, mi perro, mi hija, aunque mi hija no vive en Bolivia; pero con eso te quiero decir que el lugar del mundo que más me gusta es mi casa”.

Así es Piraí, como un río cruceño que va a raudales con su arte. Sabe querer y hacerse querer con la guitarra como compañera.