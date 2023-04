Cada 15 de abril me transporto a mi bella Tarija. Los recuerdos de mi niñez y adolescencia están marcados por sus olores y sabores.

Mi familia, tanto de padre como de madre, son chapacos de pura cepa, orgullosos de sus raíces y de hacerlas prevalecer a lo largo de los años. Mis hermanos y yo les inculcamos lo mismo a nuestros hijos, nuestro amor por el pago es indescriptible.

Tarija no sólo me llena de alegría y encanto sino que también de agradecimiento. Los amigos de siempre están ahí y sé que puedo contar con ellos aunque no los vea por mucho tiempo. Lo increíble es que parece que no pasamos un día alejados; eso tiene mi tierra, esa magia de que aún todos nos conocemos y somos iguales, allí no hay eso de quién tiene más o menos.

Debido a la profesión de mi padre viví muy poco en Tarija, pero mis vacaciones eran imperdonables, de ahí que guardo el olor a tierra mojada y a albahaca.

Mi abuelo tenía una costumbre que la atesoro, nos sentaba a los nietos a su alrededor a comer fruta y mientras la pelábamos nos deleitábamos no sólo de sabores sino de historias y risas interminables.

Llegar a Tarija era para ir directamente al restaurante del Gringo Limón, el único hermano que tuvo mi padre. Nos esperaba con su comida típica, simpatía, y su sonrisa de oreja a oreja. Era el tío favorito que cualquier sobrino pudiera tener; además de muy famoso, mis primos son mis hermanos.

Venimos del Barrio el Molino, de los domingos de retreta y de escapadas al río Guadalquivir.

Deseo que Tarija tenga lo que merece y lo que por años le dio a Bolivia, hasta eligió ser parte de ella.

Tarija, la muy leal y muy fiel. Qué lindo es mi pago.