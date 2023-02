Desde el 9 de diciembre de 2021 Ramiro Marcos Subia Chirinos vive en la clandestinidad. El cívico potosino fue uno de los buscados por la Justicia durante aquel mega operativo en el cual se detuvo a Marco Antonio Pumari (expresidente cívico). Su compañero Juan Carlos Manuel escapó y también se declaró en la clandestinidad; el pasado domingo 29 de enero falleció Manuel.

Subia continúa lejos de su hogar y su familia. Escondido en algún lugar de Potosí, él aceptó conversar con Página Siete. Contó que huyó gracias a un chofer de transporte privado. Salió de su casa con 30 bolivianos en el bolsillo, una mochila con implementos deportivos y un paraguas. Recibió la ayuda de personas en el campo. Trabajó en construcción y en la mina, actualmente sufre una herida que le preocupa.

Han pasado 14 meses y no tiene residencia fija. Eso sí, dice que no será ningún trofeo del Movimiento Al Socialismo. Por el momento sigue huyendo.

¿Qué recuerda de aquel 9 de diciembre de 2021, cuando se declaró en la clandestinidad?

Cumplía mi rutina del día a día. Trabajaba como abogado libre y ese día hice mis deberes como siempre. Tipo seis o seis y media de la tarde retorné a casa, ahí estaba mi hermano quien me contó de los indicios de una supuesta ejecución de aprehensión en mi contra; entonces recibí una llamada.

Recibí la llamada de un funcionario de la Fiscalía, no puedo dar más referencias de esa persona. Me contó en pocos minutos que la fiscal de Distrito, Roxana Choque, en horas de la mañana del mismo 9 de diciembre pidió al personal retirarse del trabajo y sólo quedó gente supuestamente de su confianza. Se reunieron con fiscales, con el ministro (de Gobierno) Del Castillo y con el comandante departamental de la Policía que fue posesionado ese día, también estaba el comandante general de la Policía. Entre ellos había jueces y fiscales quienes planificaron y debatieron sobre la persecución que nos iban a ejecutar. Uno de los fiscales de Potosí, a quien le pidieron que ejecute los actos contra nosotros, manifestó que no podía inventarse nada porque éramos inocentes. A los pocos meses, o días, fue retirado ese fiscal por ese motivo.

Estaba sentado con mi mamá y mi hermano Freddy parecía nervioso mientras tomaba su tecito. Esa llamada me confirmó que (los policías) estaban cerca de mi casa y que iban a ingresar.

Lo que hice fue levantar mi mochila con la que voy a jugar futbol, puse mis medias rojas de futbol, unos tenis y una chamarra. Mi mamá tiene problemas de corazón y para que no se ponga mal le dije que iba a jugar fútbol. Ella me dijo, como siempre, “te vas a apurar, te tienes que cuidar”; y yo le dije “ya mamita”.

Estaba lloviendo y mi hermano Freddy ya estaba en la puerta, me dio 30 bolivianos, y me dijo “cualquier cosa que pase vamos a estar bien”. Me dio su paraguas y salí caminando.

Mientras salía me di cuenta que ellos estaban al frente de la casa, pero yo me fui caminando normal. Caminaba solo por la ciudad y hacía seguimiento a lo que pasaba por las redes sociales. La ciudad estaba llena de policías, hacían detener automóviles privados, pedían cédulas de identidad, licencias y enfocaban con linternas a las personas. Las motocicletas subían por las plazuelas, recuerdo.

Más tarde supe que confundieron con mi persona a mi hermano. Sabía, como abogado, que tarde o temprano lo iban a soltar porque no tenía nada que ver.

¿Pero salió de la ciudad?

Estaba cerca ya del inmueble de un amigo, que no estaba en la ciudad y pensé quedarme ahí. Era tarde, tipo nueve o nueve y treinta, entonces yo vi que era necesario salir de la ciudad. Agarré un bus privado y le pedí que vayamos rumbo a una provincia. A pocos kilómetros de la tranca, para salir de la ciudad, el chofer me habló: “Subia por qué no te bajas, subes estas dos montañas y nos vemos al otro lado porque te van a atrapar”. Yo me quedé sorprendido y le dije “entonces sabes quién soy”, él respondió “sí, desde el primer momento y necesito ayudarte”.

Salí y dejé mi mochila en el auto. Subí montaña tras montaña en lluvia y veía desde arriba las motocicletas de los policías. Tarde una hora y media aproximadamente y el chofer me esperó al otro lado. Él me relató que gracias a Dios me había bajado porque habían revisado el automóvil y más bien que la mochila no la vieron.

Vi ambulancias, por la experiencia de 2019 sabía que las ambulancias que utiliza el Gobierno son para trasladar personal policial, había mucho movimiento en la carretera. Había grupos de policías reunidos en diferentes lugares. Con aquel señor (el chofer) analizamos y vimos que iba a ser imposible salir más allá y me decidí bajar del coche, descubrimos una casa abandonada en una montaña y ahí es donde me quedé durante dos días hasta esperar que un poco se enfríe la situación. Sólo ese señor sabía dónde estaba, él después vino con su esposa y me trajeron alimentos y abrigo; claro, estaba mojado sin ninguna frazada ni nada. Desde ese día estoy recorriendo el campo de todo mi departamento.

¿Cómo era esa casa?

Fue una casa abandonada donde poco más de la mitad del techo faltaba, había ratas. La casa estaba en medio de una montaña y estuve ahí dos días. Desde ahí pude contactarme con dirigentes, amigos de distintas provincias y del campo. Al tercer día pude tener la ayuda adecuada de esa pareja y gracias a ellos y a Dios estoy sobreviviendo.

Desde el tercer día pude contactarme con dirigentes, algunos me brindaron sus casas. Estuve en distintos lugares del campo. Estoy rotando, estoy viajando, estoy moviéndome, estoy trabajando en el campo, he trabajado de minero también. A veces trabajo simplemente por alimento, no siempre me pagan con dinero, sino con alimento. Esa clase de sobrevivencia estoy haciendo.

¿Antes vivía en su casa con sus padres?

El inmueble es de mis papás, de mi papá que en paz descanse y mi mamá de 79 años. Tengo tres sobrinos menores de edad, uno de 11, el otro de 10 y otra de dos años. Viven mis hermanos: dos mujeres y dos varones. A esa casa de mis papás es que se atrevieron a entrar. No les importó que había menores de edad y una persona de la tercera edad.

¿Cómo hizo para estar lejos de sus seres queridos?

En principio orar porque los extrañaba. Gracias a una persona recibí una carta de mis sobrinos por redes sociales, pude enviarles una carta por el mismo medio. Así tuve un poco de comunicación con ellos. Estoy pasando fuera de casa cumpleaños, dos navidades, dos años nuevos, los cumpleaños de mis familiares. Es difícil vivir así lejos de la familia. Es muy complicado la verdad, uno extraña y hace falta la familia.

¿No se contactó con su mamá?

No. La verdad es que no. Recibí llamadas y visitas de dirigentes quienes me hicieron saber la delicadeza que está viviendo mi familia, hay amenazas frecuentes y torturas psicológicas. A mi hermano lo han torturado (en su detención de diciembre), luego él ha sido arrinconado en las calles y amenazado de muerte.

Sé que mi mamá hace seguimiento a lo que me pasa y le avisan que estoy bien. No me voy a entregar al sistema y no voy a ser el trofeo del Movimiento Al Socialismo. Epero el momento adecuado para hacerlo.

Gracias a Dios me regalaron ropa algunos dirigentes y ciudadanos, también me hicieron llegar frazadillas. Yo soy dirigente desde hace muchos años, desde chango, y desde entonces conozco las provincias y tuve contacto con los dirigentes. Ellos prácticamente me dieron una mano con buzos, ropa interior, poleras. Es lo que tengo y no me quejo de nada. Gracias a Dios me llegó una chompa tejida por mi mamá y es el mejor abrigo que tengo.

¿Cómo vivió la época navideña?

La primera fue una noche melancólica porque estaba lleno de recuerdos y fuera de casa. Recuerdo que estaba con una familia muy humilde, de abarcas, tenían las piernitas desgastadas y no tenían regalos ni nada de eso. Me dieron un plato de comida y con eso estábamos muy felices. Agradecí a Dios de estar ahí y valoré el hecho de estar libre.

Esta otra Navidad la pasé en Norte Potosí muy lejos. La pasé solo y con ganas siempre de querer al menos hablar con mi familia, pero sé que lo más inteligente que puedo hacer es tener paciencia.

¿Cuándo dejará la clandestinidad?

Bueno, nada es eterno. El poder que tiene el Movimiento Al Socialismo, lo que ha acaparado todas las instituciones no será eterno porque la política es dinámica. Voy a ver el momento adecuado para dejar la clandestinidad. Es decir que voy a cumplir con la promesa que hemos hecho en el cabildo del 2019: Defender la democracia, la libertad y el litio.

¿Vale la pena el esfuerzo? Dejar a su familia, por ejemplo.

No se trata de Ramiro Subia, se trata de las nuevas generaciones. Usted seguramente tiene hijos y hay personas que como yo tiene sus sobrinos y vemos esas miradas de esperanza de ver mejores días, de vivir en libertad. Que ellos puedan expresar su pensar libremente, aunque sea diferente a un Gobierno. Sí, sí vale la pena, resistir, aguantar y luchar. En Potosí tenemos una lucha muy particular con el Gobierno desde el 2016 hasta ahora. El 2019 que Evo Morales ha intentado negociar el litio y hemos vencido.

Nosotros los potosinos estamos cansados del saqueo irracional de nuestros recursos y ver a la gente en el campo, en la ciudad de Potosí, estirar la mano por unos centavos. Esa gente no puede salir de la pobreza y les podemos ayudar con fábricas, con desarrollo, con nuestros recursos propios.

Somos ricos en recursos, simplemente saqueados y ese destino podemos cambiar.

Evo Morales prefirió resguardar su vida y salir del país.

Evo Morales es un cobarde y dictador. Yo estoy en mi departamento, esperando el momento adecuado. Cuando mi pueblo me necesite voy a estar ahí para luchar por los intereses de mi tierra, por las nuevas generaciones.

No nos va a pintar con su falsa teoría de Golpe de Estado, aquí ha habido fraude y ese fraude no se borra con una teoría falsa. Ahí está el problema de fondo, en la vulneración de derechos democráticos que Evo Morales ha cometido.

Actualmente se lo acusa por la quema del Tribunal...

Quiero decirle a la fiscal de distrito que tarde o temprano va a entrar a la cárcel por la responsabilidad en la muerte de Manuel, por la responsabilidad de la vivencia que tengo fuera de casa en la clandestinidad porque no hay ninguna prueba contra mi persona. No he estado en el lugar, no he incitado a la violencia jamás. Yo no he encendido ni un fósforo ese día y se han creado procesos en mi contra; mi conciencia está tranquila y limpia, al contrario de lo que pasa con los administradores de justicia que se han bajado los pantalones al Gobierno. No sólo tengo un proceso, tengo 5 (uno impulsado por la exdefensora del Pueblo, Nadia Cruz).

¿Por qué cree que hay ensañamiento contra usted?

Porque manejé el Comité de Movilizaciones contra el fraude y el defensa del litio. Identifiqué a los operadores masistas que enviaron a Vila Vila a emboscarnos. (El 9 de noviembre de 2019 una caravana de estudiantes, mineros y cívicos se unía al pedido de renuncia a la presidencia de Evo Morales; éstos fueron atacados).

No había de donde agarrarme y se intentaron todo. Quisieron descabezar a Comcipo (Comité Cívico Potosinista). Hoy Roxana Graz tiene nuestro apoyo y no está sola.

¿Puede acudir al sistema de salud o tiene acceso al sistema bancario?

Prefiero vivir, palpitar la necesidad, disfrutar de la compañía de algunos amigos que me hice en el campo. No tengo cuenta bancaria, no tengo tarjeta. Yo vengo desde abajo, como dirigente jamás me he manchado con el dinero. Tengo mi profesión a la que me dedico. Ahora me basta con ayudar y que me den techo para ser feliz.

Sí tengo dolencias y problemas de salud, pero no puedo ir a un centro de salud porque puedo ser identificado y sé que mi mamá sufriría si es que me pasara algo.

Tengo una fractura en el tabique por la agresión física que he sufrido por Marco Borda, el hermano de Víctor Borda que ha sido el presidente de Cámara de Diputados, eso fue en el mes de octubre antes de la ejecución de esta persecución. También tengo una herida en el tobillo derecho luego de un accidente que me hice en la mina hace dos meses. No me pude hacer ninguna revisión de salud.

¿Su compañero Manuel falleció, cómo tomó aquello?

Con mucho dolor. La verdad es que lo estimo mucho y sé que las palabras que me mencionó en la última llamada, menos de 24 horas antes de su fallecimiento, me quedan grabadas.