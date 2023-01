Política

Habla despacio y firme tras lanzar las cartas. “La economía y el comportamiento de la economía van a ser muy influyentes en la política del próximo año”, explica y vaticina que el país estará en capacidad de “exportar algo en grandes cantidades, el litio por ejemplo. El que se vaya a descubrir algún reservorio es otra posibilidad o que se vaya a vender algún metal que era barato y que después va a subir su precio”.

Continúa: “La política va a ser muy difícil el próximo año. Todo lo que se ve acá es descontento social, protestas, bloqueos, huelgas, paros; hay mucho conflicto y alguno con un saldo fatal de hasta 13 personas, no será todo de una sola vez sino en todo el año”.

Sobre la mesa ve el futuro del presidente Luis Arce. Ramsés comenta: “Hay una persona que me imagino es el Presidente y está asediado por dos cosas: por el descontento social debido a lo económico por una parte; y por su salud, por otra parte”.

“Van a emerger algunas cosas que no consideramos ni imaginamos. Del momento de la política marchita, la cual es amenazante y atemoriza, empiezan a surgir líderes. Surge un líder varón desde el sur del país. Es conocido pero no lo veíamos como presidenciable y se hace presidenciable. No es del oriente ni del Valle, ni del occidente, es del sur. Me animo a decir que es Rodrigo Paz Pereira”, narra.

No es el único. “A Eva Copa le va a ir muy bien en tanto que no sea influenciable ni por la familia ni por los amigos. Eva Copa va a decidir el próximo año su destino político porque le van a hacer propuestas del mismo MAS”.